Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 950 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

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Комплекс включает 19 эксклюзивных апартаментов с видом на море.
бассейн
сад
круглосуточная охрана
консьерж-сервис
вид на море
Удобства и оснащение в доме
Кондиционеры
Кухонная мебель и бытовая техника
Водонагреватель
Преимущества
Высокий спрос на аренду (стоимость составляет от 100 000…
Современный комплекс предлагает двухэтажные виллы с бассейнами, садами и парковками различных типов. Можно приобрести пакет мебели от 2 до 2,75 млн бат в зависимости от типа виллы. Рядом с комплексом застройщик возводит международную школу с бассейном, футбольными и баскетбольными полями.
П…
Предлагаются меблированные виллы с бассейном, большой террасой и видами на море и горы.
Период строительства - от 10 до 12 месяцев.
Оплата
10% - депозит
25% - на момент подписания договора с застройщиком
25% - завершения работ по устройству фундамента, перекрытия и заливки стяжки(черновые п…