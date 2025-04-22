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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 950 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд

Пхукет, Таиланд
от
$2,04 млн
14.04.2025
$2,03 млн
13.04.2025
$2,03 млн
12.04.2025
$2,02 млн
11.04.2025
$2,04 млн
10.04.2025
$2,01 млн
09.04.2025
$2,03 млн
08.04.2025
$2,03 млн
07.04.2025
$2,04 млн
06.04.2025
$2,04 млн
05.04.2025
$2,04 млн
04.04.2025
$2,05 млн
03.04.2025
$2,09 млн
02.04.2025
$2,09 млн
01.04.2025
$2,10 млн
31.03.2025
$2,10 млн
30.03.2025
$2,10 млн
29.03.2025
$2,11 млн
28.03.2025
$2,11 млн
27.03.2025
$2,11 млн
26.03.2025
$2,10 млн
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20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23337
ID новостройки на Realting
In CRM: 2417330
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

О комплексе

Комплекс состоит из 4 элитных полностью оборудованных вилл, которые идеально подходят для семей с детьми.

  • закрытая территория
  • фитнес-центр и сауна
  • 12-метровый бассейн с террасой
  • парковка на 3 машины
  • помещения для персонала
  • прачечная
  • лифт
  • зеленая зона с водопадом
Удобства и оснащение в доме
  • Высококачественная импортная мебель
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Чонг Тале - 950 метров
  • Супермаркеты, больницы, торговые центры - в радиусе 4 км
  • Поле для гольфа Лагуна - 2 км
  • Пляжный клуб Catch - 8 км
  • Международная школа - 10 км
  • Аэропорт Пхукета - 14 км

Местонахождение на карте

Пхукет, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс меблированных вилл с бассейнами в 950 метрах от пляжа, Пхукет, Таиланд
Пхукет, Таиланд
от
$2,04 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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