Жилой комплекс CANOPY HILLS

Пхукет, Таиланд
от
$1,45 млн
;
16
ID: 33051
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой в закрытом поселке на Пхукете!
Доступна рассрочка!
CANOPY HILLS - частный закрытый комплекс, состоящий из 9 просторных и полностью функциональных вилл, тщательно спроектированных для семей с детьми. Живописное расположение на склоне холма с видом на озеро и долину в сочетании с непосредственной близостью к международным школам, делает виллы идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного проживания семьи на Пхукете.
Удобства: частный бассейн, общественный парк, фитнес, общий тренажёрный зал, парковка для авто, солнечные панели, охрана 24/7, видеонаблюдение.
Расположение:
- до пляжа Банг Тао и Лаян - 20-25 минут;
- Loch Palm Golf Club - 7 минут;
- супермаркеты, медицинские и торговые центры - 10-15 минут.
Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

