Жилой комплекс CANOPY HILLS

Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с панорамным видом на природу и высококачественной отделкой в закрытом поселке на Пхукете!

Доступна рассрочка!

CANOPY HILLS - частный закрытый комплекс, состоящий из 9 просторных и полностью функциональных вилл, тщательно спроектированных для семей с детьми. Живописное расположение на склоне холма с видом на озеро и долину в сочетании с непосредственной близостью к международным школам, делает виллы идеальным выбором и разумным решением для долгосрочного проживания семьи на Пхукете.

Удобства: частный бассейн, общественный парк, фитнес, общий тренажёрный зал, парковка для авто, солнечные панели, охрана 24/7, видеонаблюдение.

Расположение:

- до пляжа Банг Тао и Лаян - 20-25 минут;

- Loch Palm Golf Club - 7 минут;

- супермаркеты, медицинские и торговые центры - 10-15 минут.

Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!

* Стоимость может меняться в зависимости от курса.