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Продажа новостроек в Нонтхабури

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Нонтхабури, Таиланд
от
$1,12 млн
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном с морской водой и детским бассейном, зоной барбекю, ухоженными зелеными зонами, беговой дорожкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1 км от станции метро и в 3,7 км от автомагистрали
Агентство
TRANIO
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