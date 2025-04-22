  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Ламай
  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд

Ламай, Таиланд
от
$315,413
19.05.2025
$318,183
18.05.2025
$318,847
17.05.2025
$319,807
16.05.2025
$316,795
14.05.2025
$319,534
13.05.2025
$319,760
11.05.2025
$319,749
10.05.2025
$319,096
09.05.2025
$319,475
08.05.2025
$319,001
07.05.2025
$318,538
14.04.2025
$311,966
13.04.2025
$312,150
12.04.2025
$310,556
11.04.2025
$313,689
10.04.2025
$308,829
09.04.2025
$312,877
08.04.2025
$312,138
07.04.2025
$314,693
06.04.2025
$314,721
;
8
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22558
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Ламай

О комплексе

Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями.

Особенности:

  • бассейн с террасой
  • зона отдыха
  • сад
  • парковка

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он является одним из самых популярных пляжей на Самуи.

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.

Местонахождение на карте

Ламай, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами на крыше и видами на море, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$387,506
Жилой комплекс CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Таиланд
от
$77,800
Жилой комплекс The Ozone Residences – Phase 2
Choeng Thale, Таиланд
от
$862,796
Жилой комплекс Новый жилой комплекс вилл с бассейнами недалеко от моря в районе Лаем Сет, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$165,721
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс с хорошей инфраструктурой на Самуи, Сураттхани, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$99,543
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд
Ламай, Таиланд
от
$315,413
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Title Serenity
Жилой комплекс Title Serenity
Са Кху, Таиланд
от
$86,795
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 7
Площадь 26–112 м²
3 объекта недвижимости 3
Квартиры по доступным ценам в комплексе с богатой инфраструктурой Новый проект от зарекомендовавшего себя застройщика. Состоит из шести семиэтажных зданий на которых расположены 814 квартир. На выбор предлагаются односпальные и двуспальные квартиры площадью от 30 до 60 квадратных метр…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Жилой комплекс Nai Harn Condominium (NBC)
Равай, Таиланд
от
$88,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2015
Количество этажей 7
Площадь 35–112 м²
17 объектов недвижимости 17
До моря 2000 мО комплексе:Комплекс предлагает апартаменты с 1 и 2 спальнями, а также пентхаусы. Площадь квартир — от 36 до 118 кв.м. Особенности: кондиционеры, балкон, кухня, гостиная и отдельные спальни. На территории: охрана 24/7, бассейн, детская площадка, тренажерный зал, кафе, прачечная…
Агентство
Tumanov Group
Оставить заявку
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Жилой комплекс VIP Venus Karon
Карон, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 6
VIP Venus Karon Жилой комплекс VIP Venus Karon - это премиальный кондоминиум, расположенный на курорте Карон на острове Пхукет, Таиланд. Этот комплекс сочетает в себе высокий уровень комфорта, стильный дизайн и удобства, которые делают его идеальным местом для проживания или инвестировани…
Ассоциация
Phuket Property Association
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
01.02.2024
«Мне уже удалось перезимовать в Таиланде, на Бали и Шри-Ланке». Как подготовиться к своей первой зимовке и что учитывать при выборе локации
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
15.12.2023
«Паттайя — сейчас самое перспективное направление». Как инвесторы могут заработать на инвестициях в новостройки Таиланда — эксперт 
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
21.09.2023
Новый НДФЛ в Таиланде: Иностранцы обязаны будут платить налоги в этой стране с 2024 года
Показать все публикации