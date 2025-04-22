Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями.

Особенности:

бассейн с террасой

зона отдыха

сад

парковка

Окончание строительства - 2026 год.

Расположение и объекты поблизости

Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он является одним из самых популярных пляжей на Самуи.

Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.

Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.

На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.