Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в районе популярного пляжа Ламаи, Самуи, Таиланд

Комплекс состоит из 14 одноэтажных вилл с 3 спальнями.
Особенности:
Окончание строительства - 2026 год.Расположение и объекты поблизости
Пляж Ламаи находится на юго-восточном побережье острова в нескольких километрах от пляжа Чавенг. Он является одним из самых популярных пляжей на Самуи.
Самуи — второй по величине остров в Таиланде. Приобретение жилья на острове Самуи — это не только финансовое вложение, но и возможность погрузиться в уникальную атмосферу этого тропического места.
Остров Самуи предлагает ряд особенностей: экзотическая природа, включая пальмовые рощи, белоснежные пляжи и густые тропические леса; культурное наследие, такое как буддийские храмы и монастыри.
На острове развитая инфраструктура, включая школы, медицинские учреждения, супермаркеты, рестораны и банки, что делает это место подходящим для туризма постоянного проживания. Самуи легко доступен благодаря международному аэропорту, что обеспечивает удобные перелёты и связь с другими регионами Таиланда и миром.