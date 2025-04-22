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Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$226,565
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6
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Описание Описание
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ID: 20784
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385597
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассейном. Интерьеры будут выполнены в средиземноморском стиле, в спокойных природных тонах с бирюзовыми акцентами.

В резиденции есть все удобства для комфортной жизни и отдыха, включая большой открытый бассейн, водопад с оазисом, велосипедные и беговые дорожки, тропическую оранжерею, теннисный корт, бар, джакузи. В здании 14 лифтов для комфортного перемещения.

Комплекс отлично подходит для самостоятельного проживания и для сдачи в аренду.

Расположение и объекты поблизости

Джомтьен — будущий географический центр Паттайи, любимый как местными жителями, так и экспатами. Недвижимость находится на второй линии в 10 минутах от пляжа Джомтьен, самого длинного и популярного пляжа города. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и достопримечательности. В 20 минутах езды находятся больницы, международные школы, европейские магазины, а в 30 минутах - международный аэропорт.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,565
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