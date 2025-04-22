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  4. Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, садами и живописными видами в 2 минутах от пляжа Най Харн, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$893,667
19.05.2025
$893,667
18.05.2025
$895,533
17.05.2025
$898,231
16.05.2025
$889,770
14.05.2025
$897,465
13.05.2025
$898,098
11.05.2025
$898,065
10.05.2025
$896,233
09.05.2025
$897,299
08.05.2025
$895,966
07.05.2025
$894,667
14.04.2025
$876,208
13.04.2025
$876,723
12.04.2025
$872,248
11.04.2025
$881,047
10.04.2025
$867,397
09.04.2025
$878,768
08.04.2025
$876,690
07.04.2025
$883,865
06.04.2025
$883,946
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13
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22552
ID новостройки на Realting
In CRM: 2411005
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Комплекс состоит из 9 двухэтажных вилл.

Особенности

  • бассейн 30 м2 с шезлонгами и душем
  • зона барбекю с летней кухней, зоной отдыха и террасой
  • парковка
  • сад с пальмами и декоративными тропическими растениями
  • захватывающие виды на горы
  • круглосуточная охрана и видеонаблюдение

Начало строительства - октябрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Панорамные окна
  • Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
  • Пляж Най Харн - 2 минуты
  • Школа и детский сад - 6 минут
  • Парк Раваи - 9 минут
  • Общественный парк Ката Бич - 15 минут
  • Большой Будда - 26 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 56 минут
  • Ресторан - 4 минуты
  • Мыс Пром Тхеп - 7 минут
  • Пляж Януи - 7 минут
  • Пляж Ката Ной - 15 минут

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Равай, Таиланд
от
$893,667
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