Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Этот новый комплекс состоит всего из 6 домов, каждый с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, 2 парковочными местами, террасой на верхнем этаже, садом, бассейном из натурального камня.

Традиционная тайская архитектура домов имеет очень долгую историю и культурное наследие. Дизайн был сформирован и улучшен с течением времени мудростью древних тайских архитекторов на протяжении веков, чтобы быть более элегантным и идеальным для местного климата и атмосферы. Сочетание тайского наследия идентичности и современности в комплексе создает ощущение роскошного искусства и вневременности, а не просто резиденции на Пхукете.

Высота 6 метров, деревянный потолок с дизайном безграничного пространства. Жизнь без границ между внутренним и внешним пространством, в окружении природы. Окружающие виллы не смогут загораживать вам обзор, так что вы сможете наслаждаться ощущением безграничного пространства. Насладитесь зелеными деревьями, голубым небом и успокаивающими звуками природы.

Расположение и объекты поблизости

От бутик-отелей по соседству до роскошных пятизвездочных курортов, пляжных клубов и ресторанов — легко влюбиться в район Чанг Талай, где расположен этот комплекс. Всего в 9 минутах езды находится пляж Банг Тао, один из самых длинных пляжей Пхукета с такой красивой полосой песка, что неудивительно, почему он стал домом для знаменитых роскошных курортов и пляжных клубов.