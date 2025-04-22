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Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд

Choeng Thale, Таиланд
от
$832,774
18.05.2025
$832,774
17.05.2025
$829,702
16.05.2025
$830,255
14.05.2025
$836,939
13.05.2025
$828,015
11.05.2025
$826,229
10.05.2025
$828,989
09.05.2025
$822,256
08.05.2025
$819,264
07.05.2025
$822,096
14.04.2025
$818,409
13.04.2025
$818,889
12.04.2025
$821,938
11.04.2025
$840,518
10.04.2025
$843,943
09.04.2025
$848,178
08.04.2025
$847,652
06.04.2025
$848,153
05.04.2025
$840,427
04.04.2025
$851,652
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22512
ID новостройки на Realting
In CRM: 2409639
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Город
    Choeng Thale

О комплексе

Этот новый комплекс состоит всего из 6 домов, каждый с 3 спальнями, 3 ванными комнатами, 2 парковочными местами, террасой на верхнем этаже, садом, бассейном из натурального камня.

Традиционная тайская архитектура домов имеет очень долгую историю и культурное наследие. Дизайн был сформирован и улучшен с течением времени мудростью древних тайских архитекторов на протяжении веков, чтобы быть более элегантным и идеальным для местного климата и атмосферы. Сочетание тайского наследия идентичности и современности в комплексе создает ощущение роскошного искусства и вневременности, а не просто резиденции на Пхукете.

Высота 6 метров, деревянный потолок с дизайном безграничного пространства. Жизнь без границ между внутренним и внешним пространством, в окружении природы. Окружающие виллы не смогут загораживать вам обзор, так что вы сможете наслаждаться ощущением безграничного пространства. Насладитесь зелеными деревьями, голубым небом и успокаивающими звуками природы.

Расположение и объекты поблизости

От бутик-отелей по соседству до роскошных пятизвездочных курортов, пляжных клубов и ресторанов — легко влюбиться в район Чанг Талай, где расположен этот комплекс. Всего в 9 минутах езды находится пляж Банг Тао, один из самых длинных пляжей Пхукета с такой красивой полосой песка, что неудивительно, почему он стал домом для знаменитых роскошных курортов и пляжных клубов.

  • Аквапарк Blue Tree — 5 мин
  • Лодочная авеню — 6 мин
  • Полицейский участок — 7 мин
  • Торговый центр Robinson — 10 мин
  • Поле для гольфа — 25 мин

Местонахождение на карте

Choeng Thale, Таиланд

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Жилой комплекс Очаровательный комплекс вилл с бассейнами в традиционном стиле, район Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$832,774
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