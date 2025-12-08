Инвестиционно - привлекательный объект!
Ультрасовременные апартаменты с гарантированным доходом от аренды до 11,5%!
Рассрочка!
Пляж, 850м!
Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE в центре островной жизни, в одной из самых востребованных локаций на острове.
Удобства: лобби, бассейн, бар у бассейна, зоны отдыха, фитнес, детская игровая площадка, парковка.
Расположение:
- пляжный клуб Catch Beach Club, 850м;
- пляж, 850м;
- ТЦ Porto de Phuket ,5км.;
- торговая улица Boat Avenue, 3км.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.