  2. Таиланд
  Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE

Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE

Пхукет, Таиланд
от
$178,615
ID: 33045
ID: 33045
Дата обновления: 09.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

О комплексе

Инвестиционно - привлекательный объект! 
Ультрасовременные апартаменты с гарантированным доходом от аренды до 11,5%!
Рассрочка!
Пляж, 850м!
Жилой комплекс CAPRI RESIDENCE в центре островной жизни,  в одной из самых востребованных локаций на острове.
Удобства: лобби, бассейн, бар у бассейна, зоны отдыха, фитнес, детская игровая площадка, парковка.
Расположение: 
- пляжный клуб Catch Beach Club, 850м;
- пляж, 850м;
- ТЦ Porto de Phuket ,5км.;
- торговая улица Boat Avenue, 3км.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Новости застройщика

08.12.2025
Сезоны на тропическом острове Бали: когда ехать за идеальным отдыхом
03.12.2025
Какую валюту брать в Таиланд: доллары, евро или рубли — что выгоднее и удобнее
Вы просматриваете
Задайте все интересующие вопросы
