Новостройки в Bang Lamung, Таиланд

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Продажа новостроек в Банг-Ламунг

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Жилой комплекс Paradise Ocean View
Жилой комплекс Paradise Ocean View
Банг-Ламунг, Таиланд
от
€218,316
Площадь 61–88 м²
2 объекта 2
Кусочек рая  в Паттайе  Paradise Ocean View - это готовый роскошный 5-звездочный кондоминиум  который получил награду «Лучший застройщик бутик-проектов» на конкурсе «Недвижимость Таиланда 2016». Paradise Ocean View - это малоэтажный кондоминиум с видом на море. Таиланд Свой собственный пляж Жизнь у берега моря никогда еще не была такой раскошной. Лишь некоторые счастливчики могут владеть уединенным райским уголком в Паттайе. В настоящее время вы можете приобрести квартиру в кондоминиуме, расположенном прямо на пляже, прекрасные, ничем на заслоняемые, морские панорамы гарантированны. Paradise Ocean View - это пляж прямо у вашего порога, море, отражающееся в ваших окнах и роскошь в вашей жизни. Это безмятежное уединение теперь доступно некоторым избранным счастливчикам. Всего 44 уникальных и роскошных квартиры доступны на частном участке земли площадью 3200 кв.м, расположенном на пляже. Пляжное расположение Paradise Ocean View дополнено всеми необходимыми удобствами, начиная с шикарного бассейна Инфинити, который сливается с мерцающим морем, до дорогостоящей террасы на крыше кондоминиума, открывающей прекрасную круговую панораму. Каждая прекрасно расположенная квартира отделана только высококачественными материалами. Каждая квартира состоит из светлой и просторной жилплощади, выходящей на большой балкон с неповторимым видом на океан. Современные кухни – состоящие из встроенных шкафов и стоек, наряду с холодильником, плитой, духовкой и раковиной – сделаны в европейском стиле, с полами итальянского дизайна и стенами, отделанными плиткой. Спальни включают в себя встроенные шкафы для ваших вещей. Ванные состоят из объемных душевых кабин, ванн и привлекательных современных приспособлений. Некоторые имеют джакузи. В распоряжение имеются квартиры с одной и двумя спальнями и площадью от 39 до 112 кв.м. Каждая квартира охлаждается централизованными кондиционерами марки Daiken, оснащенными уникальной системой контроля, подающей холодный воздух только в случае необходимости. Не стоит упускать из виду высокотехнологичную систему безопасности с системой полного видеонаблюдения (включая лифты), систему карточного доступа (электронный ключ), современно оборудовонный фитнес-центр, сауну, бесплатный интернет, и многое другое. Инфраструктура проекта:  Бассейн Инфинити  Вид на море  Джакузи  Сауна  Фитнес-центр  Сад  Частная парковка для автомобилей Безопасноость и охрана  Круглосуточная охрана  Карточная система доступа  Система видеонаблюдения  Противопожарная лестница  Противопожарная сигнализация  Детекторы дыма  Система пожаротушения Встроенные детали: Встроенная электроплита на кухне Вытяжка Ванная комната (туалет и душевая) Напольная плитка Встроенный гардероб Современные деревянные шкафы Встроенные кухонные шкафы Балконная стеклянная дверь Освещение Встроенное изголовье для кровати Кондиционеры (2 шт) Детали проекта: Площадь: 2000 кв.м. Количество зданий: 1 здание, 7 этажей Количество квартир: 44 Тип и размер квартир: однокомнатная: 60 - 66 кв.м. двухкомнатная 70 - 113 кв.м.
Жилой комплекс Paradise Ocean View на берегу моря
Жилой комплекс Paradise Ocean View на берегу моря
Банг-Ламунг, Таиланд
от
€215,477
Агентство: DDA Real Estate
Paradise Ocean View — роскошный кондоминиум, расположенный в живописном уголке Паттайи. Комплекс расположен прямо в бухте на берегу моря. Все квартиры являются видовыми, из окон которых открывается потрясающий вид на море. Каждая квартира прекрасно оборудована мебелью и техникой. Квартира отделана только высококачественными материалами. Каждая квартира имеет большой балкон с неповторимым видом на океан, современную встроенную кухню с холодильником, плитой, духовкой и раковиной (в европейском стиле). Напольное покрытие в итальянском стиле. Спальни включают в себя встроенные шкафы. В ванных комнатах - душевая кабина или ванна. Некоторые квартиры имеют джакузи. Комплекс предоставляет 5 звездночные условия для жизни, что гарантирует комфортные условия для жизни и отдыха. Рядом с комплексом расположены тропические сады. Бассейн «инфинити» расположен буквально у самой кромки прибоя – всего лишь в трех метрах от береговой линии. Удобства: - пароквка; - сад; - зона барбекю; - тренажерный зал; - Wi-Fi; - лифт; - сауна; - круглосуточная охрана. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!  
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