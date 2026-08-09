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Новостройки в Bang Lamung, Таиланд

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Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
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Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Паттайя, Таиланд
от
$125,743
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$99,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$185,022
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
Агентство
TRANIO
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TekceTekce
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
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Вилла Glory Village
Паттайя, Таиланд
от
$363,715
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Крупнейший вилловый комплекс в Паттайе — Glory Village. Всего около 155 вилл, каждая с садом, бассейном и планировкой на 3–4 спальни. На территории комплекса есть медицинский центр, два мини-гольфа, супермаркет, ресторан, спортзал и прочие удобства — все удобства прямо у дома. Район ко…
Агентство
Billion Dollar Beauties
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Billion Dollar Beauties
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Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
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Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
Вилла LAVENDER VILLA
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Вилла LAVENDER VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$615,127
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитный бутик-посёлок LAVENDER VILLA в Паттайе! 15 эксклюзивных вилл с частными бассейнами в стиле contemporary luxury! Доходность аренды: 7-9% годовых! Возможны индивидуальные графики оплаты под Клиента! Встроенная мебель и техника включены в цену! Удобства: 5-метровые потолки, витра…
Агентство
DDA Real Estate
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Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$65,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–64 м²
18 объектов недвижимости 18
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Квартира 2 комнаты
39.1 – 39.2
111,206
Студия
23.2
65,583
Агентство
Geo Estate
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