Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд

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The Cloud - это новый высотный комплекс премиум - класса, состоящий из 20 этажей, со 161 кв. с удивительным пейзажем.
Кондоминиум расположен на берегу моря в одном из элитных районов Паттайи - живописном холме Пратамнак!
Имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененн…
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Агентство
DDA Real Estate
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Резиденция располагает ресторанами, детским клубом и детской площадкой, зоной для занятий йогой, трехуровневой парковкой и видеонаблюдением, садом, бассейнами и аквапарком, фитнес-залом, сауной и парной, кафе, инфинити-бассейном с террасой, отелем и торговым центром.
Окончание строительства …
Проект включает все для семейного досуга, спорта и активного отдыха.
Для заботы о природе Пхукета в строительстве применяются современные экологичные технологии.
В жилом комплексе есть апартаменты различной планировки: студии, стандартные апартаменты с 1-3 спальнями, дуплексы.
Особенности к…