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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$385,193
14.04.2025
$382,814
13.04.2025
$383,040
12.04.2025
$381,085
11.04.2025
$384,929
10.04.2025
$378,965
09.04.2025
$383,933
08.04.2025
$383,025
07.04.2025
$386,159
06.04.2025
$386,196
05.04.2025
$385,095
04.04.2025
$387,639
03.04.2025
$394,566
02.04.2025
$395,295
01.04.2025
$396,168
31.03.2025
$396,445
30.03.2025
$396,336
29.03.2025
$397,945
28.03.2025
$398,221
27.03.2025
$398,350
26.03.2025
$396,695
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6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23645
ID новостройки на Realting
In CRM: 2418151
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Комплекс состоит из 6 вилл, сочетающих в себе современный и тропический дизайн.

  • высококачественные материалы
  • пышный сад
  • парковка на 2 машины
  • крытая терраса
  • инфинити-бассейн

Окончание строительства - 2025 год.

Расположение и объекты поблизости
  • Международная школа - 5 минут
  • Супермаркет - 5 минут
  • Международная больница - 5 минут
  • Рыбацкая деревня - 5 минут
  • Международный детский сад - 500 метров

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и террасами в одном из самых популярных районов Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$385,193
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