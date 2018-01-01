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Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд

Chom Phon Subdistrict, Таиланд
от
€175,464
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20
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О комплексе

Резиденция располагает зоной коворкинга, конференц-залом и зоной отдыха, садом, бассейном, тренажерным залом, парковкой, круглосуточной охраной.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре района Лат Пхрао, в 300 метрах от станции наземного метро и в 700 метрах от станции метро, между двумя основными автомагистралями, рядом с магазинами, торговыми центрами, больницами и школами.

Местонахождение новостройки
Chom Phon Subdistrict, Таиланд

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Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
от
€175,464
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Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Эксклюзивные апартаменты в жилом комплексе The One в районе Найхарн. Квартира с прекрасным видом в кондоминиуме премиум класса. Находится в самом центре района Найхарн. Квартиры оснащены разнообразными удобствами премиум-класса и выполнены в современном стиле. Срок сдачи - 4 квартал 2024 года Удобства: 5 бассейнов, подземный паркинг, фитнес-зал, охрана 24/7, Ресторан, SPA. Пакет мебели от застройщика приобретается отдельно. Недалеко расположены Парк Равай, Рынок морепродуктов, еще 3 пляжа и набережная. 900 метров до Naiharn - самого красивого пляжа о. Пхукет и 400 метров до озера. Магазины и кафе в шаговой доступности. Бесплатный автобус до пляжа и развлекательных заведений. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. 7% гарантированного дохода в валюте в течении 3-х лет вне зависимости от заполняемости объекта! ПЛАН ОПЛАТЫ: 150 000 THB бронирование 35% подписание контракта 20% завершение фундамента 20% завершение каркаса 20% установка мебели и интерьера (минус резервация) 5% регистрация Беспроцентная рассрочка 0% на весь период строительства! Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!  
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Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
Жилой комплекс The Empire Tower с эксклюзивными апартаментами
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Сдача в: 2023
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