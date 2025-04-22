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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$426,869
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26
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 20112
ID новостройки на Realting
In CRM: 2378797
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Уникальный комплекс, состоящий из роскошных одноэтажных вилл с частными бассейнами с видом на горы. Есть разнообразные видовые виллы с 4, 3 и 2 спальнями, отличающиеся своими характеристиками. На каждой вилле есть уютная беседка, а при желании можно пристроить летнюю кухню, чтобы наслаждаться ужинами под звездами.

Административное здание является сердцем комплекса. Первый этаж спроектирован в формате открытого пространства, обеспечивая открытую и инновационную атмосферу для вашего отдыха. На первом этаже расположена гостиная и творческое пространство для маленьких обитателей. На втором этаже административного здания вы найдете тренажерный зал, откуда открывается потрясающий вид на горы, который вдохновляет на активный образ жизни. Для любителей фитнеса и тренировок пространство спортивного зала предлагает кардио- и силовые тренажеры для поддержания физической формы на самом высоком уровне, а также зону йоги.

Особенности квартир

Внутри виллы вы найдете от одной до трех просторных спален, гардеробные, ванные комнаты и подсобные помещения. Каждая вилла включает главную спальню с выходом в собственный уединенный сад. Для ценителей дополнительного комфорта предусмотрена возможность улучшений. Например, установка летнего душа или джакузи. Важным преимуществом является панорамное остекление, которое позволяет вам наслаждаться потрясающими видами природы прямо с вашей виллы. Залы могут быть оборудованы проекторами, создавая идеальные условия для развлечений и отдыха.

Удобства и оснащение в доме

Современные технические решения, включая систему очистки воды, собственные места хранения, установку и использование солнечных батарей. Техническая служба доступна 24 часа в сутки. Вся территория комплекса контролируется камерами видеонаблюдения, что обеспечивает надежную безопасность.

Преимущества
  • Управляющая компания позаботится о каждой детали, обеспечив высочайший уровень премиального сервиса.
  • Вилла принадлежит и является частной собственностью покупателя.
  • Готовые документы на землю: аренда на 29 лет с возможностью продления.
  • Рентабельность инвестиций 15% годовых.
  • Элитные услуги дворецкого превзойдут ваши ожидания.
  • Владельцу клубной карты предоставляются уникальные привилегии, в том числе удобный клубный автомобиль — персональный трансфер до эксклюзивных пляжей, а также множество других бонусов.
  • Гостевой менеджер – ваш верный спутник и опытный бариста. Он всегда готов помочь организовать незабываемый отдых, поделиться советами о местных достопримечательностях и приготовить для вас вкусный кофе.
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в привилегированной курортной зоне Плай Лаем, предлагая потрясающие виды в окружении современного дизайна. Главной особенностью этого района является его спокойная и умиротворенная атмосфера, которая гармонично сочетается с удобной транспортной доступностью. Одним из ключевых преимуществ Плай Лаема является близкое расположение причала Ситран, откуда отправляются комфортабельные катера на острова Ко Панган и Ко Тао. Всего в 5 минутах ходьбы находится живописный пляж. А если вам нужны продукты или свежие фрукты, вы можете отправиться всего в 200 метрах в супермаркет или местный магазин, где вы найдете большой выбор качественных продуктов и сочных фруктов.

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс вилл с бассейнами, Плай Лаем, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$426,869
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