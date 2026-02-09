  1. Realting.com
  Таиланд
  Си Сунтон
  Жилой комплекс SKYPARK ELARA

Жилой комплекс SKYPARK ELARA

Си Сунтон, Таиланд
от
$266,465
;
10
ID: 22466
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 27.01.2026

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Си Сунтон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    2026
    2026
  • Варианты отделки
    С отделкой
    С отделкой
  • Количество этажей
    7
    7

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Онлайн-показ

О комплексе

Инвестируйте в уникальный жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь, природу и высокую доходность!
Доходность до 8%!
Прогнозируемый рост - 10-15% в год!
Доступна рассрочка!
Skypark Elara Lakelands - это эксклюзивный жилой комплекс в знаменитом Laguna Phuket, созданный для тех, кто ищет гармонию с природой. Проект состоит из трех зданий, каждое из которых имеет семь этажей и 220 просторных апартаментов площадью от 54 до 181 кв.м. Комплекс расположен среди тематических зон, таких как холмы, сады, леса и озера, соединенных сетью троп протяженностью 15 км. Наслаждайтесь роскошными удобствами, включая инфинити-бассейны на крышах, фитнес-центры и частный пляжный клуб.
Удобства: инфинити-бассейны на крышах, фитнес-центры, частный пляжный клуб, барбекю-зона и беседки в саду, крытая парковка и охрана, тропический сад и общий бассейн.
Расположение:
- расположенный всего в 2000 метрах от пляжа и рядом с крупнейшим интегрированным курортом Азии, Laguna Phuket, комплекс предлагает живописные виды на лагуны и леса;
- в 14 км от аэропорта и в 6 км от лучших международных школ;
- шаттл-сервис обеспечивает удобный доступ к морю и основным достопримечательностям;
- отличное транспортное сообщение делает это место идеальным для комфортной жизни и отдыха.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.

Местонахождение на карте

Си Сунтон, Таиланд

