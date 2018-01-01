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Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
€145,410
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13
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О комплексе

Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.

Удобства и оснащение в доме
  • Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты
  • Гардеробы
  • Электрические водонагреватели
  • Центральная система кондиционирования воздуха
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в самом центре Паттайи и всего в нескольких минутах от океана, в двух шагах от ночных клубов, магазинов и пляжа.

Местонахождение новостройки
Паттайя, Таиланд

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Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
€145,410
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