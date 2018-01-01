Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд

Пхукет, Таиланд

от €233,911

Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в районе Чонг Тале (Пхукет). В квартире есть большая гостиная и 2 отдельные спальни, также 2 ванные комнаты, одна из которых с душем. На кухне есть стол со стиральной машиной, микроволновая печь, 2-х конфорочная плита. Квартира полностью меблирована. Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Особенности: управляющая компания, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, клубный дом, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, вестибюль, детский бассейн, Библиотека, общественный сад, ключ-карта доступа, детский клуб, автобус-шаттл. Из квартиры открывается великолепный вид на море и пляжи. Владение квартирой - иностранная квота. Апартаменты отлично расположены рядом с пляжем и сетью отелей, которая также управляет этим проектом, что делает его очень востребованным как для инвестиций, так и для проживания. Гарантированный доход от аренды - 7%. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!