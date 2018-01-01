Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд

Пхукет, Таиланд
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Квартира с дизайнерским ремонтом в популярном комплексе The Panora Phuket Condominiums в районе Чонг Тале (Пхукет).
В квартире есть большая гостиная и 2 отдельные спальни, также 2 ванные комнаты, одна из которых с душем.
На кухне есть стол со стиральной машиной, микроволновая печь, 2-х конфорочная плита. Квартира полностью меблирована.
Предоставляется беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Особенности: управляющая компания, ресторан на территории, джакузи, общий бассейн, общий тренажерный зал, клубный дом, круглосуточная безопасность, видеонаблюдение 24/7, автомобильная стоянка, спа, сауна, вестибюль, детский бассейн, Библиотека, общественный сад, ключ-карта доступа, детский клуб, автобус-шаттл.
Из квартиры открывается великолепный вид на море и пляжи.
Владение квартирой - иностранная квота.
Апартаменты отлично расположены рядом с пляжем и сетью отелей, которая также управляет этим проектом, что делает его очень востребованным как для инвестиций, так и для проживания.
Гарантированный доход от аренды - 7%.
В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы.
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