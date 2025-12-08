Жилой комплекс SKYPARK ELARA

Инвестируйте в уникальный жилой комплекс, который сочетает в себе роскошь, природу и высокую доходность!
Доходность до 8%!
Прогнозируемый рост - 10-15% в год!
Доступна рассрочка!
Skypark Elara Lakelands - это эксклюзивный жилой комплекс в знаменитом Laguna Phuket, созданный для тех, кто ищет гармонию с природой. Проект состоит из трех зданий, каждое из которых имеет семь этажей и 220 просторных апартаментов площадью от 54 до 181 кв.м. Комплекс расположен среди тематических зон, таких как холмы, сады, леса и озера, соединенных сетью троп протяженностью 15 км. Наслаждайтесь роскошными удобствами, включая инфинити-бассейны на крышах, фитнес-центры и частный пляжный клуб.
Удобства: инфинити-бассейны на крышах, фитнес-центры, частный пляжный клуб, барбекю-зона и беседки в саду, крытая парковка и охрана, тропический сад и общий бассейн.
Расположение:
- расположенный всего в 2000 метрах от пляжа и рядом с крупнейшим интегрированным курортом Азии, Laguna Phuket, комплекс предлагает живописные виды на лагуны и леса;
- в 14 км от аэропорта и в 6 км от лучших международных школ;
- шаттл-сервис обеспечивает удобный доступ к морю и основным достопримечательностям;
- отличное транспортное сообщение делает это место идеальным для комфортной жизни и отдыха.
Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
* Стоимость может меняться в зависимости от курса.