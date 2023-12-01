Новостройки в Пра Каео, Таиланд

Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

от €1,09 млн

Комплекс включает 9 вилл Размер земельного участка: от 509,91 до 779,08 м2 Площадь дома: от 403,7 до 485,25 м2 Спальни: 3 спальни и 4 ванные комнаты Размер бассейна: 4,20 х 10 метров Есть компания для управления общей территорией и фитнес-центр Пакет мебели - 62 000 евро (для виллы с 4 спальнями 70 000 евро). Преимущества План оплаты: Плата за бронирование - 2% Договор купли-продажи (в течение 30 дней с даты бронирования) - 28% Завершение основного строения - 20% Завершение кровли и стен - 20% Комплектация окон и дверей - 20% Завершение виллы и передача права собственности (плата за передачу делится 50/50 между покупателем и продавцом) - 10% Расположение и объекты поблизости Премиальное месторасположение - 5 минут езды до Лагуны Пхукет, Боат Авеню и пляжа Бангтао. Около 15 минут езды до Британской международной школы Пхукета, полей для гольфа и международного аэропорта Пхукета.