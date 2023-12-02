Новостройки в Самутпракане, Таиланд

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Продажа новостроек в Самутпракан

Mueang Samut Prakan District
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Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Жилой комплекс FLO by Sansiri в престижном районе
Самутпракан, Таиланд
от
€96,613
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
FLO by Sansiri - кондоминиум, состоящий из 22 этажей и разработанный застройщиком SANSIRI. Жилой комплекс расположен в Клонг-Сан в Бангкоке. Клонг Сан - один из старейших районов Бангкока с многовековой историей. Данный район идеально подходит как для ПМЖ, так и для инвестирования средств, так как является одним из самых безопасных районов Бангкока. ПЛЮСЫ ЖК: - балкон; - парковка; - зона для барбекю; - тренажерный зал; - лифт; - террасса на крыше; - круглосуточная охрана; - бассейн. Локация: От жилого комплекса очень легко добраться до центра делового района, а также легко будет выехать за город. Неподалёку находтся вся необходимая инфраструктура для жизни (кафе, рестораны, магазины, места для развлечений). Позвоните нам, и мы подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Готовые к заселению апартаменты рядом с автомагистралью, магазинами и университетом, Бангкок, Таиланд
Самутпракан, Таиланд
от
€83,250
Агентство: TRANIO
Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые дорожки, фитнес-центр и зону для йоги. Расположение и объекты поблизости Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса. От комплекса быстро и удобно добраться до любого места по скоростной автомагистрали и зелёной линии метро BTS Skytrain. Все удобства находятся всего в нескольких шагах от дома, включая магазины, школы, университет Chulalongkorn University и больницы.
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