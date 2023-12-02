Новостройки в Самутпракане, Таиланд

Самутпракан, Таиланд

от €83,250

Проект рядом с автомагистралью и местами отдыха. В проекте апартаменты с 1-2 спальнями. В комплексе также есть различные зоны отдыха, включая зелёные сады и террасу на крыше, 22-метровый бассейн с солёной водой, площадки для пикников и барбекю, студию для творчества и рукоделия, беговые дорожки, фитнес-центр и зону для йоги. Расположение и объекты поблизости Самый населенный город страны Бангкок — это крупный хаб в Юго-Восточной Азии, который привлекает как просто миграцию местного сельского населения в города, так и собирает много фрилансеров, удалёнщиков, экспатов, а также комфортен для ведения международного бизнеса. От комплекса быстро и удобно добраться до любого места по скоростной автомагистрали и зелёной линии метро BTS Skytrain. Все удобства находятся всего в нескольких шагах от дома, включая магазины, школы, университет Chulalongkorn University и больницы.