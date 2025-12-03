  1. Realting.com
  Таиланд
  Карон
  Жилой комплекс Wekata phase 3

Жилой комплекс Wekata phase 3

Карон, Таиланд
от
$135,894
от
$4,353/м²
;
23
ID: 24559
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 21.03.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал

О комплексе

Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток земли не позволяет утолить спрос среди покупателей, что делает проект уникальным и чрезвычайно долгожданным среди малочисленных кондоминиумов в этом районе.

Уникальность Каты среди других районов Пхукета, прежде всего, заключается в компактности инфраструктуры — всего за 15−20 минут можно пройти весь район насквозь пешком.

Именно здесь пляжи, рестораны и viewpoint-ты были собраны вместе, чтобы посетители могли наслаждаться пешими прогулками по оборудованным тротуарам теплыми Пхукетскими вечерами.

Главной особенностью этого проекта является экологичность и простор, что само по себе удивляет, ведь плотность застройки вокруг скорее предполагала бы экономию пространства.

Значительная часть квартир в комплексе заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-unit-ы даже обладают своими собственными бассейнами.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 37.0 – 64.2
Цена за м², USD 3,212 – 3,616
Цена квартиры, USD 143,660 – 221,424
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 142.3
Цена за м², USD 1,566
Цена квартиры, USD 239,225

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

Вы просматриваете
Жилой комплекс Wekata phase 3
Карон, Таиланд
от
$135,894
