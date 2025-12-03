Жилой комплекс Wekata phase 3

Проект апартаментов строится в одной из самых востребованных локаций острова, где недостаток земли не позволяет утолить спрос среди покупателей, что делает проект уникальным и чрезвычайно долгожданным среди малочисленных кондоминиумов в этом районе.



Уникальность Каты среди других районов Пхукета, прежде всего, заключается в компактности инфраструктуры — всего за 15−20 минут можно пройти весь район насквозь пешком.



Именно здесь пляжи, рестораны и viewpoint-ты были собраны вместе, чтобы посетители могли наслаждаться пешими прогулками по оборудованным тротуарам теплыми Пхукетскими вечерами.



Главной особенностью этого проекта является экологичность и простор, что само по себе удивляет, ведь плотность застройки вокруг скорее предполагала бы экономию пространства.



Значительная часть квартир в комплексе заявлена в премиальном сегменте, а некоторые топ-unit-ы даже обладают своими собственными бассейнами.