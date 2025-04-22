Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд

Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание роскоши и удобства делает недвижимость идеальной инвестицией как для роскошной жизни, так и для долгосрочного вложения средств.

Особенности:

кафе и ресторан

фитнес-центр

собственные инфинити-бассейны и гаражи на 3 машины

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в умиротворенном уголке на мысе Яму, в 5 минутах езды от магазинов, ресторанов и пляжа.