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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд

Па Хлок, Таиланд
от
$853,995
14.04.2025
$848,721
13.04.2025
$849,220
12.04.2025
$844,885
11.04.2025
$853,408
10.04.2025
$840,186
09.04.2025
$851,201
08.04.2025
$849,187
07.04.2025
$856,138
06.04.2025
$856,216
05.04.2025
$853,777
04.04.2025
$859,415
03.04.2025
$874,774
02.04.2025
$876,391
01.04.2025
$878,326
31.03.2025
$878,940
30.03.2025
$878,698
29.03.2025
$882,266
28.03.2025
$882,879
27.03.2025
$883,165
26.03.2025
$879,494
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25266
ID новостройки на Realting
In CRM: 2431053
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Па Хлок

О комплексе

Эти элитные трехэтажные виллы предлагают исключительный комфорт и уединение. Здесь вы найдете уникальные жилые пространства, которые представляет собой просторные апартаменты с длинным инфинити-бассейном, открывающим сногсшибательные виды на море и мангровый лес. Это великолепное сочетание роскоши и удобства делает недвижимость идеальной инвестицией как для роскошной жизни, так и для долгосрочного вложения средств.

Особенности:

  • кафе и ресторан
  • фитнес-центр
  • собственные инфинити-бассейны и гаражи на 3 машины
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в умиротворенном уголке на мысе Яму, в 5 минутах езды от магазинов, ресторанов и пляжа.

  • Больница - 12 км
  • Торговый центр - 6,8 км
  • Пляж - 1,7 км
  • Пляжный клуб - 17 км
  • Международная школа - 9 км
  • Поле для гольфа - 17 км
  • Гавань - 9 км

Местонахождение на карте

Па Хлок, Таиланд

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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и живописными видами в престижном районе Пхукета, Таиланд
Па Хлок, Таиланд
от
$853,995
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Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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