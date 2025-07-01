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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$140,061
;
7
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27174
ID новостройки на Realting
In CRM: 2471086
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Комплекс состоит из 14 домов и многоквартирного здания с 8 двухкомнатными квартирами.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится на окраине столицы Самуи, города Натон, в очень спокойной локации.

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$140,061
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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