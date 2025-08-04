Квартира в новостройке SECRET GARDEN

Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!

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Вблизи занменитых пляжей!

Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от аренды.

СЕКРЕТНЫЙ САД – жемчужина современной жизни в Паттайе – новый кондоминиум, обеспечивающий исключительное сочетание комфорта, стиля и качества жизни.

Удобства: панорамные виды, бассейн, фитнес, зона для отдыха, подземная парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: рядом с известными пляжами, торговыми центрами, ресторанами и развлекательными заведениями. Позвоните нам, и мы с удовольствием поможем Вам при покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!