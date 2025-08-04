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Квартира в новостройке SECRET GARDEN

Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
04.08.2025
$116,866
27.05.2024
$87,785
;
15
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19827
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.08.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя
  • Деревня
    Na Kluea

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

О комплексе

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Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%!

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Вблизи занменитых пляжей!

Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от аренды.

СЕКРЕТНЫЙ САД – жемчужина современной жизни в Паттайе – новый кондоминиум, обеспечивающий исключительное сочетание комфорта, стиля и качества жизни.

Удобства: панорамные виды, бассейн, фитнес, зона для отдыха, подземная парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение. Расположение: рядом с известными пляжами, торговыми центрами, ресторанами и развлекательными заведениями. Позвоните нам, и мы с удовольствием поможем Вам при покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!

 

Местонахождение на карте

Na Kluea, Таиланд

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Квартира в новостройке SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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