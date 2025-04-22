Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и паркингом, район Най Харн, Пхукет, Таиланд

Этот проект родился из идеи, что истинная роскошь измеряется не излишествами, а качеством повседневных моментов. Расслабляетесь ли вы у бассейна, наслаждаетесь естественным светом через большие окна или просто живете в своем собственном темпе — здесь современный дизайн встречается с более медленным, более осмысленным образом жизни.
Это многоэтажное здание имеет обширные застекленные балконы, которые предлагают панорамные виды из каждого люкса. Чистые вертикальные и горизонтальные линии создают изысканную геометрическую элегантность, в то время как пышная зелень каскадом ниспадает с крыши. Центральным элементом является уникально спроектированная конструкция навеса с органическими, похожими на деревья колоннами, которые гармонично сочетаются с окружающей природой.Расположение и объекты поблизости