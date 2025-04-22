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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и паркингом, район Най Харн, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$121,401
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4
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Адрес Адрес
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Описание Описание
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ID: 26269
ID новостройки на Realting
In CRM: 2457564
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 03.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Этот проект родился из идеи, что истинная роскошь измеряется не излишествами, а качеством повседневных моментов. Расслабляетесь ли вы у бассейна, наслаждаетесь естественным светом через большие окна или просто живете в своем собственном темпе — здесь современный дизайн встречается с более медленным, более осмысленным образом жизни.

Это многоэтажное здание имеет обширные застекленные балконы, которые предлагают панорамные виды из каждого люкса. Чистые вертикальные и горизонтальные линии создают изысканную геометрическую элегантность, в то время как пышная зелень каскадом ниспадает с крыши. Центральным элементом является уникально спроектированная конструкция навеса с органическими, похожими на деревья колоннами, которые гармонично сочетаются с окружающей природой.

Расположение и объекты поблизости
  • Парк Раваи - 2,3 км
  • Школа и детский сад Kinderville - 2,9 км
  • Пляж Найхарн - 3,3 км
  • Супермаркет Tops - 3,8 км
  • Мыс Промтеп - 5,6 км
  • Большой Будда - 13 км

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном и паркингом, район Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$121,401
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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