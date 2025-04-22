Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспортные развязки.

Комплекс включает 6 многоэтажных зданий всего на 1300 квартир. В проекте предусмотрены разные планировки от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, созданные с учетом высоких стандартов комфорта и индивидуальных предпочтений будущих владельцев.

Жителям комплекса доступен широкий спектр удобств: плавательные бассейны, фитнес-центр, СПА-зона, детская игровая площадка, библиотека, комнаты для подростков и зоны отдыха. Все элементы инфраструктуры способствуют созданию гармоничной и комфортной атмосферы, подходящей как для отдыха, так и для активного образа жизни.

Рассрочка:

30% - при бронировании

30% - во время строительства (делятся на на несколько частей – до 30 платежей по индивидуальной договоренности)

40% – при сдаче проекта в эксплуатацию

До окончания строительства есть возможность соединить студию и однокомнатную квартиру и получить апартаменты с эксклюзивной планировкой!

Надежный застройщик – работает свыше 15 лет опыта в сфере недвижимости, предлагая качественное обслуживание для покупателей и инвесторов.

Удобное расположение – близость к пляжу, развитый район со всей необходимой инфраструктурой и транспортные развязки.

Подходит как для собственного проживания, так и для инвестиций.

Безопасность – закрытая охраняемая территория, доступ по ключ-карте.

ПреимуществаРасположение и объекты поблизости

Джомтьен — будущий географический центр Паттайи, любимый как местными жителями, так и экспатами. Недвижимость находится в 1,7 км от пляжа Джомтьен, самого длинного и популярного пляжа города . Рядом есть вся необходимая инфраструктура, ночные рынки, кафе, спа и все, что необходимо для комфортного отдыха.