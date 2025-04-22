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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$90,103
19.05.2025
$90,103
18.05.2025
$90,291
17.05.2025
$90,563
16.05.2025
$89,710
14.05.2025
$90,486
13.05.2025
$90,550
11.05.2025
$90,547
10.05.2025
$90,362
09.05.2025
$90,469
08.05.2025
$90,335
07.05.2025
$90,204
14.04.2025
$76,562
13.04.2025
$76,607
12.04.2025
$76,216
11.04.2025
$76,984
10.04.2025
$75,792
09.04.2025
$76,786
08.04.2025
$76,604
07.04.2025
$77,231
06.04.2025
$77,238
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22480
ID новостройки на Realting
In CRM: 2408789
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспортные развязки.

Комплекс включает 6 многоэтажных зданий всего на 1300 квартир. В проекте предусмотрены разные планировки от уютных студий до просторных апартаментов с двумя спальнями, созданные с учетом высоких стандартов комфорта и индивидуальных предпочтений будущих владельцев.

Жителям комплекса доступен широкий спектр удобств: плавательные бассейны, фитнес-центр, СПА-зона, детская игровая площадка, библиотека, комнаты для подростков и зоны отдыха. Все элементы инфраструктуры способствуют созданию гармоничной и комфортной атмосферы, подходящей как для отдыха, так и для активного образа жизни.

Рассрочка:

  • 30% - при бронировании
  • 30% - во время строительства (делятся на на несколько частей – до 30 платежей по индивидуальной договоренности)
  • 40% – при сдаче проекта в эксплуатацию
Преимущества
  • До окончания строительства есть возможность соединить студию и однокомнатную квартиру и получить апартаменты с эксклюзивной планировкой!
  • Надежный застройщик – работает свыше 15 лет опыта в сфере недвижимости, предлагая качественное обслуживание для покупателей и инвесторов.
  • Удобное расположение – близость к пляжу, развитый район со всей необходимой инфраструктурой и транспортные развязки.
  • Подходит как для собственного проживания, так и для инвестиций.
  • Безопасность – закрытая охраняемая территория, доступ по ключ-карте.
Расположение и объекты поблизости

Джомтьен — будущий географический центр Паттайи, любимый как местными жителями, так и экспатами. Недвижимость находится в 1,7 км от пляжа Джомтьен, самого длинного и популярного пляжа города . Рядом есть вся необходимая инфраструктура, ночные рынки, кафе, спа и все, что необходимо для комфортного отдыха.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$90,103
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