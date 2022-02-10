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Жилой квартал The Momentum

Тхаланг, Таиланд
Цена по запросу
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27 1
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ID: 26161
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 26.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитно-кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    6

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии!

The Momentum — наш новый район на Пхукете, сочетающий комфорт, современную архитектуру и инвестиционную привлекательность.

Мы строим и управляем объектами в лучших районах острова уже более 10 лет.

 

🏗 Наши проекты:

🔹 Serene Condo Layan — отличный выбор для сдачи в аренду и дохода с первого дня.

🔹 Terra Grove — премиальные квартиры с увеличенной площадью и улучшенной отделкой. Созданы для комфортной жизни, но при этом отлично подходят и как инвестиционный актив. 

🔹 Urban Scapes — минималистичные виллы с личным бассейном и системой «умный дом».

🔹 Synchr Layan — стильные таунхаусы в зелёном районе, рядом с пляжем и всей инфраструктурой.

Все проекты расположены в одном месте и имеют общую инфраструктуру — всего в 5 минутах от пляжей Лаян и Банг Тао.

 

✅ Почему выбирают нас:

—  Без комиссии риелтора — мы застройщик, а значит предлагаем лучшие условия без доп. затрат

— Вся мебель и техника уже буду в вашей квартире при заселении

— Вся инфраструктура: SPA, спортзал, 9 бассейнов, йога-зал, детские зоны, 3х этажный гастрономический паб, рестораны и магазины — прямо в комплексе

— Доступны 2 типа рассрочки на этапе строительства

— Возможность оформить в собственность (Freehold) на иностранного гражданина

— Полное сопровождение: от выбора квартиры до регистрации сделки

 

💼 Для агентов и агентств недвижимости:

Предлагаем лучшие условия партнёрства — комиссии выше рынка и полное сопровождение для каждого партнера.

📲 Напишите нам — подберем подходящий вариант под ваш бюджет и задачу, а также отправим актуальный каталог с ценами и планировками.



🏝️Пхукет — для жизни, для отдыха, для дохода и он ждет вас!

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Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 36.0 – 69.0
Цена за м², USD 2,861 – 4,505
Цена квартиры, USD 162,072 – 197,425
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 72.0 – 108.0
Цена за м², USD 4,379 – 5,335
Цена квартиры, USD 315,311 – 576,140

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

Видеообзор жилой квартал The Momentum

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Жилой квартал The Momentum
Тхаланг, Таиланд
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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