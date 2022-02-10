Жилой квартал The Momentum

🏝 Продажа недвижимости на Пхукете напрямую от застройщика SID Thailand — без комиссии!

The Momentum — наш новый район на Пхукете, сочетающий комфорт, современную архитектуру и инвестиционную привлекательность.

Мы строим и управляем объектами в лучших районах острова уже более 10 лет.

🏗 Наши проекты:

🔹 Serene Condo Layan — отличный выбор для сдачи в аренду и дохода с первого дня.

🔹 Terra Grove — премиальные квартиры с увеличенной площадью и улучшенной отделкой. Созданы для комфортной жизни, но при этом отлично подходят и как инвестиционный актив.

🔹 Urban Scapes — минималистичные виллы с личным бассейном и системой «умный дом».

🔹 Synchr Layan — стильные таунхаусы в зелёном районе, рядом с пляжем и всей инфраструктурой.



Все проекты расположены в одном месте и имеют общую инфраструктуру — всего в 5 минутах от пляжей Лаян и Банг Тао.

✅ Почему выбирают нас:

— Без комиссии риелтора — мы застройщик, а значит предлагаем лучшие условия без доп. затрат



— Вся мебель и техника уже буду в вашей квартире при заселении

— Вся инфраструктура: SPA, спортзал, 9 бассейнов, йога-зал, детские зоны, 3х этажный гастрономический паб, рестораны и магазины — прямо в комплексе

— Доступны 2 типа рассрочки на этапе строительства

— Возможность оформить в собственность (Freehold) на иностранного гражданина

— Полное сопровождение: от выбора квартиры до регистрации сделки

💼 Для агентов и агентств недвижимости:

Предлагаем лучшие условия партнёрства — комиссии выше рынка и полное сопровождение для каждого партнера.

📲 Напишите нам — подберем подходящий вариант под ваш бюджет и задачу, а также отправим актуальный каталог с ценами и планировками.





🏝️Пхукет — для жизни, для отдыха, для дохода и он ждет вас!

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