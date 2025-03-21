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Жилой комплекс

Паттайя, Таиланд
от
$57,310
BTC
0.6816910
ETH
35.7303420
USDT
56 661.5090292
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
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ID: 5476
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 04.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2027
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    8

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.  

В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад.

Комплекс состоит из: 4-х восьмиэтажных зданий
Дата сдачи: III кв. 2027 г.
Форма собственности: Freehold

 

Инфраструктура комплекса: 

  • Бассейн вокруг комплекса
  • Сад и бассейн с водопадом на крыше 
  • Фитнес-зал и зал для йоги
  • Сауна, парная и джакузи
  • Массажный кабинет
  • Беговая дорожка
  • Детская игровая зона
  • Кафе и ресторан
  • Консьерж-сервис
  • Управляющая компания
  • Охрана 24/7, видеонаблюдение
  • Охраняемая подземная парковка для авто
Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 23.5 – 26.5
Цена за м², USD 2,271 – 85,600
Цена квартиры, USD 57,310 – 2,18 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 50.5
Цена за м², USD 2,332
Цена квартиры, USD 117,768

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
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