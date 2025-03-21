Жилой комплекс

Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, бары, банки, школы, рынок, культурные и исторические достопримечательности города.

В комплексе представлены апартаменты с 1, 2 спальнями и студии с видами на бассейн и горы. На территории комплекса будут просторные зоны общего пользования, места для отдыха, бассейн вокруг комплекса и сад.

Комплекс состоит из: 4-х восьмиэтажных зданий

Дата сдачи: III кв. 2027 г.

Форма собственности: Freehold

Инфраструктура комплекса: