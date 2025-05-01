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Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене.
Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 …
Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем.
Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные …
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7%!
Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья!
Есть рассрочка!
Апартаменты полностью меблированы!Оснащены…
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Агентство
DDA Real Estate
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Привлекательный объект для инвестиций! Доход от 6%!
Рассрочка! Меблирован !
Расположенная в самом сердце Хуа Хина, вилла La Felice является свидетельством современной жилой жизни! Каждый дом включает в себя инновации «умного дома», позволяющие вам управлять всеми функциями с помощью те…
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Агентство
DDA Real Estate
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Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы!
Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров.
П…
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Агентство
DDA Real Estate
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Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 7%!
Рассрочка!Апартаменты меблированы!
Близость к пляжу и госпиталю!
Cabanas - ЖК, где португальский и неоклассический стили сочетаются, призван оживить прибрежную жизнь, обещая уникальный опыт в разнообразии. Удобства: лобби, бассейн, …
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Агентство
DDA Real Estate
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