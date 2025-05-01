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Продажа новостроек в Hua Hin District

Хуахин
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс квартир «под ключ» в Нонг Кае, Хуа Хин, Прачуап Кхири Кхан, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
$94,413
Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене. Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами рядом с университетом и пляжами, Хуахин, Таиланд
Хуахин, Таиланд
от
$441,928
Жизнь в современном лофте выходит за рамки повседневности и приглашает вас в царство утонченных наслаждений. Каждая современная элегантная вилла в стиле лофт создана, чтобы окружить вас абсолютным комфортом и стилем. Ощутите непревзойденную роскошь и совершенный комфорт там, где современные …
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс THE 88 CONDO HUAHIN
Жилой комплекс THE 88 CONDO HUAHIN
Хуахин, Таиланд
от
$64,210
Количество этажей 7
Ультрамодные апартаменты в самом сердце города Хуахин! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7%! Выгодное расположение ЖК гарантирует Вам высокий спрос на аренду жилья! Есть рассрочка! Апартаменты полностью меблированы!Оснащены…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс LA FELICE VILLA
Жилой комплекс LA FELICE VILLA
Хуахин, Таиланд
от
$388,224
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Привлекательный объект для инвестиций! Доход от 6%! Рассрочка! Меблирован ! Расположенная в самом сердце Хуа Хина, вилла La Felice является свидетельством современной жилой жизни! Каждый дом включает в себя инновации «умного дома», позволяющие вам управлять всеми функциями с помощью те…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс SASARA
Жилой комплекс SASARA
Хуахин, Таиланд
от
$208,096
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 4
Отличный вариант для инвестирования! доходность от 6%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Апартаменты меблированы! Пляж в 160 м! Свободное нетронутое место на берегу моря с естественным участком длиной 8 километров. П…
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс CABANAS
Жилой комплекс CABANAS
Хуахин, Таиланд
от
$75,469
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 8
Инвестиционно-привлекательный объект! Доход от 7%! Рассрочка!Апартаменты меблированы! Близость к пляжу и госпиталю! Cabanas - ЖК, где португальский и неоклассический стили сочетаются, призван оживить прибрежную жизнь, обещая уникальный опыт в разнообразии. Удобства: лобби, бассейн, …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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