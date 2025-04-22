Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд

Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи)
Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.
Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами и баром, садом на крыше с инфинити-бассейном 62 м2, парковкой, рестораном, прачечной.
Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.Удобства и оснащение в доме
Недвижимость находится в спокойном престижном районе рядом с пляжем Раваи, недалеко от основных достопримечательностей и всей необходимой инфраструктуры, включая международные школы, больницы, кинотеатры, поля для гольфа, ночные клубы, торговые центры, живописный пляж Най Харн, рынок морепродуктов, местные рыбные рестораны и бары.