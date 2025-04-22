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  4. Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд

Равай, Таиланд
от
$656,666
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23634
ID новостройки на Realting
In CRM: 2377502
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

О комплексе

Предлагаются стильные апартаменты с панорамными видами на сад и море (3-5 этажи)

Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны.

Современная резиденция выполнена в итальянском стиле и располагает большим бассейном с детской зоной, пышным тропическим садом, солнечной террасой и тренажерами и баром, садом на крыше с инфинити-бассейном 62 м2, парковкой, рестораном, прачечной.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полностью оборудованные ванные комнаты
  • Высокоскоростной Wi-Fi
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном престижном районе рядом с пляжем Раваи, недалеко от основных достопримечательностей и всей необходимой инфраструктуры, включая международные школы, больницы, кинотеатры, поля для гольфа, ночные клубы, торговые центры, живописный пляж Най Харн, рынок морепродуктов, местные рыбные рестораны и бары.

  • Международная школа - 4 минуты езды
  • Пляж Раваи - 5 минут
  • Пляж Най Харн - 7 минут
  • Пирс Чалонг - 10 минут
  • Пляж Карон - 15 минут
  • Большой Будда - 30 минут
  • Пляж Камала - 30 минут
  • Пляж Сурин - 40 минут
  • Пляж Банг Тао - 40 минут
  • Пляж Май Као - 50 минут
  • Международный аэропорт Пхукета - 50 минут

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в 250 метрах от побережья, в 10 минутах ходьбы от международной школы, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$656,666
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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