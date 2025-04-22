Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд

Ощутите вершину роскошной жизни в эксклюзивной коллекции вилл премиум-класса, расположенных в самом сердце Бопхута, Ко Самуи. Каждая вилла, спроектированная для комфорта и элегантности, гармонично сочетает в себе современную архитектуру с тропическим спокойствием, создавая идеальное убежище для отдыха и инвестиций. Продуманно спроектированные резиденции с просторными жилыми зонами, высококачественной отделкой и частными садами, ведущими к прекрасно благоустроенному общему бассейну.

Каждая вилла имеет отдельный вход сзади, что обеспечивает ощущение исключительности, в то время как пышный частный сад обеспечивает прямой доступ к общей зоне бассейна, предлагая идеальный баланс уединения и общественной жизни. Закрытый комплекс, гарантирующий душевное спокойствие с круглосуточной охраной.

Проект представляет собой полную реновацию вилл, построенных в 2009 году. Площадь участков 150 -280 м2.

Тип собственности - фрихолд. Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на процветающем рынке недвижимости острова Самуи.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в популярном районе Бопхут, недалеко от Рыбацкой деревни, чистейших пляжей, ресторанов и удобств для жизни.