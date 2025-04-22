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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$271,725
14.04.2025
$270,047
13.04.2025
$270,206
12.04.2025
$268,826
11.04.2025
$271,539
10.04.2025
$267,331
09.04.2025
$270,837
08.04.2025
$270,196
07.04.2025
$272,407
06.04.2025
$272,432
05.04.2025
$271,656
04.04.2025
$273,450
03.04.2025
$278,337
02.04.2025
$278,852
01.04.2025
$279,468
31.03.2025
$279,663
30.03.2025
$279,585
29.03.2025
$280,721
28.03.2025
$280,916
27.03.2025
$281,007
26.03.2025
$279,839
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Описание Описание
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ID: 25404
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441814
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Ощутите вершину роскошной жизни в эксклюзивной коллекции вилл премиум-класса, расположенных в самом сердце Бопхута, Ко Самуи. Каждая вилла, спроектированная для комфорта и элегантности, гармонично сочетает в себе современную архитектуру с тропическим спокойствием, создавая идеальное убежище для отдыха и инвестиций. Продуманно спроектированные резиденции с просторными жилыми зонами, высококачественной отделкой и частными садами, ведущими к прекрасно благоустроенному общему бассейну.

Каждая вилла имеет отдельный вход сзади, что обеспечивает ощущение исключительности, в то время как пышный частный сад обеспечивает прямой доступ к общей зоне бассейна, предлагая идеальный баланс уединения и общественной жизни. Закрытый комплекс, гарантирующий душевное спокойствие с круглосуточной охраной.

Проект представляет собой полную реновацию вилл, построенных в 2009 году. Площадь участков 150 -280 м2.

Тип собственности - фрихолд. Идеально подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду на процветающем рынке недвижимости острова Самуи.

Расположение и объекты поблизости

Расположен в популярном районе Бопхут, недалеко от Рыбацкой деревни, чистейших пляжей, ресторанов и удобств для жизни.

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс двухуровневых вилл в центре Бо Пхута, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$271,725
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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