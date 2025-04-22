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  4. Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Ban Nong Bua, Таиланд
от
$683,793
14.04.2025
$679,570
13.04.2025
$679,969
12.04.2025
$676,499
11.04.2025
$683,322
10.04.2025
$672,736
09.04.2025
$681,555
08.04.2025
$679,943
07.04.2025
$685,509
06.04.2025
$685,571
05.04.2025
$683,618
04.04.2025
$688,133
03.04.2025
$700,431
02.04.2025
$701,726
01.04.2025
$703,275
31.03.2025
$703,767
30.03.2025
$703,573
29.03.2025
$706,429
28.03.2025
$706,921
27.03.2025
$707,149
26.03.2025
$704,210
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25140
ID новостройки на Realting
In CRM: 2427846
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Аюттхая
  • Район
    Phachi District
  • Город
    Phra Kaeo Subdistrict
  • Деревня
    Ban Nong Bua

О комплексе

Этот исключительный проект предлагает изысканный опыт проживания в современных резиденциях, разработанных для полнейшего комфорта. Комплекс отличается тщательно продуманными интерьерами, теплыми натуральными оттенками дерева в светло-коричневых тонах, которые прекрасно сочетаются с гладкими золотыми и серебристо-серыми металлическими акцентами, создавая изысканные, но в то же время расслабляющие жилые пространства. Ощутите непревзойденное спокойствие с индивидуальным частным бассейном и ландшафтными садами. Также есть двойной навес для машины. Каждая вилла включает:

  • 3 спальни с ванными комнатами
  • Открытая планировка гостиной и столовой
  • Полностью оборудованная кухня
  • Гостевой туалет
  • Мезонин
Удобства и оснащение в доме
  • Солнечные энергосистемы
  • Автоматические ворота с дистанционным управлением
  • Видеонаблюдение
  • Бассейн с системой джакузи
  • Озеленение
  • Кондиционирование воздуха
  • Видеодомофон
  • Пакет мебели за 2 500 000 бат
Расположение и объекты поблизости

Виллы находятся в районе Пасак, в Чернгталае. Достаточно близко к желанному торговому и развлекательному центру в Чернгталае, спокойному пляжу Лайан и элитным пляжным клубам на пляже Банг Тао, и все же достаточно далеко, чтобы насладиться уединенным спокойствием и ощущением роскоши этого места.

  • Porto de Phuket и Boat Avenue - 3 км
  • Blue Tree Phuket - 3 км
  • HeadStart International School - 3 км
  • Bang Tao Beach - 5 км
  • Laguna Golf Course - 6 км
  • Robinson Lifestyle - 7 км

Местонахождение на карте

Ban Nong Bua, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд
Ban Nong Bua, Таиланд
от
$683,793
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