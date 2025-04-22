Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в Пасаке, Пхукет, Таиланд

Этот исключительный проект предлагает изысканный опыт проживания в современных резиденциях, разработанных для полнейшего комфорта. Комплекс отличается тщательно продуманными интерьерами, теплыми натуральными оттенками дерева в светло-коричневых тонах, которые прекрасно сочетаются с гладкими золотыми и серебристо-серыми металлическими акцентами, создавая изысканные, но в то же время расслабляющие жилые пространства. Ощутите непревзойденное спокойствие с индивидуальным частным бассейном и ландшафтными садами. Также есть двойной навес для машины. Каждая вилла включает:

3 спальни с ванными комнатами

Открытая планировка гостиной и столовой

Полностью оборудованная кухня

Гостевой туалет

Мезонин

Солнечные энергосистемы

Автоматические ворота с дистанционным управлением

Видеонаблюдение

Бассейн с системой джакузи

Озеленение

Кондиционирование воздуха

Видеодомофон

Пакет мебели за 2 500 000 бат

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Виллы находятся в районе Пасак, в Чернгталае. Достаточно близко к желанному торговому и развлекательному центру в Чернгталае, спокойному пляжу Лайан и элитным пляжным клубам на пляже Банг Тао, и все же достаточно далеко, чтобы насладиться уединенным спокойствием и ощущением роскоши этого места.