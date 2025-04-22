Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд

Стильные двухэтажные виллы в пляжном стиле с видом на море. Отделка выполнена в естественных тонах, с использованием натуральных и высококачественных материалов.

инфинити-бассейн

большая солнечная терраса с шезлонгами

открытая терраса на крыше с баром

парковка

вид на море

полная меблировка

Современная кухня с барной стойкой

Высококачественная бытовая техника

Кондиционеры и потолочные вентиляторы

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем Чавенг.