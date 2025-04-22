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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$603,172
14.04.2025
$599,447
13.04.2025
$599,799
12.04.2025
$596,737
11.04.2025
$602,756
10.04.2025
$593,419
09.04.2025
$601,198
08.04.2025
$599,775
07.04.2025
$604,684
06.04.2025
$604,739
05.04.2025
$603,018
04.04.2025
$606,999
03.04.2025
$617,847
02.04.2025
$618,990
01.04.2025
$620,356
31.03.2025
$620,789
30.03.2025
$620,619
29.03.2025
$623,139
28.03.2025
$623,572
27.03.2025
$623,773
26.03.2025
$621,181
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25480
ID новостройки на Realting
In CRM: 2443441
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Стильные двухэтажные виллы в пляжном стиле с видом на море. Отделка выполнена в естественных тонах, с использованием натуральных и высококачественных материалов.

  • инфинити-бассейн
  • большая солнечная терраса с шезлонгами
  • открытая терраса на крыше с баром
  • парковка
  • вид на море
  • полная меблировка
Удобства и оснащение в доме
  • Современная кухня с барной стойкой
  • Высококачественная бытовая техника
  • Кондиционеры и потолочные вентиляторы
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом с пляжем Чавенг.

  • Пляжы, магазины и инфраструктура - 5 минут езды
  • Супермаркеты, школы и больницы - 5 минут езды
  • Международный аэропорт - 10 минут езды

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, террасами и видом на море, Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$603,172
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