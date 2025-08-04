Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.

Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title!
The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря.
Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать:
Уникальность:
Комплекс состоит из одного 8-и этажного здания, всего 186 квартир - квартиры с одной спальней площадью от 28 м2 до 52 м2.
В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.
Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.
The Title Vivi привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиций.
Все квартиры с отдельной спальней. Нет студий, и больших 2–3-спальных юнитов тоже нет.
Планировки и цены:
Первый взнос 25%
Без% рассрочка до конца строительства.
Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.