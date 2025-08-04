  1. Realting.com
  Таиланд
  Чонг Тале
  Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.

Жилой комплекс Pre - Sale! Шикарный БУТИК ПРОЕКТ - The Title Vivi в районе Банг Тао.

Ban Bang Thao, Таиланд
от
$99,684
4
ID: 28016
Дата обновления: 16.09.2025

Местонахождение

  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг
  • Город
    Чонг Тале
  • Деревня
    Ban Bang Thao

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Долгожданный старт продаж в Банг Тао легендарного девелопера Title!

The Title Vivi Condominium - новый бутик-проект в районе Банг Тао, всего в 350 метрах от моря.

Здесь заложен потенциал, который сложно игнорировать:

  • Вход на 1.5 млн бат ниже, чем в Modeva и Legendary
  • А значит, через год-полтора по тому же тренду - прирост минимум +1.5 млн бат (30–60%)
  • Или от 15% пассивного дохода в аренде (долгосрочные контракты от 1.200 USD/мес.)

Уникальность:

  • Вход ниже конкурентов на старте - гарантированный прирост
  • Бутик-формат - комфорт и ликвидность
  • Управление от девелопера - стабильная аренда и сервис

Комплекс состоит из одного 8-и этажного здания, всего 186 квартир - квартиры с одной спальней площадью от 28 м2 до 52 м2.

В пешей и быстрой транспортной доступности находятся магазины, кафе, рестораны, торговые центры Porto de Phuket и Boat Avenue, а также элитный гольф-клуб Laguna Golf.

Квартиры оформлены в элегантном средиземноморском стиле с использованием теплых оттенков и натуральных материалов. Просторные комнаты, современная кухня и большие окна создают комфортное пространство с видом на зелень и пейзажи.

 

The Title Vivi привлекательным как для личного проживания, так и для инвестиций.
Все квартиры с отдельной спальней. Нет студий, и больших 2–3-спальных юнитов тоже нет.

Планировки и цены:

  • 1BR S (27 м2 - 28 м2) - 66 юнита, цена от 3,16 - 4,15 млн. БАТ
  • 1BR M (29 м2 - 30 м2) - 83 юнита, цена от 3,47 - 4,46 млн. БАТ
  • 1BR+ (46 м2 - 52 м2) - 32 юнита, цена от 5,6 - 7,84 млн. БАТ

Первый взнос 25%
Без% рассрочка до конца строительства.

Окончание строительства: 4-й квартал 2027 года.

Инфраструктура:

  • Бассейн на крыше
  • Лобби
  • Коворкинг
  • Фитнес
  • Кафе
  • СПА зона
  • Парковка

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Ban Bang Thao, Таиланд

