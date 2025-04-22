Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Предлагаются красивые современные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.
Окончание строительства - февраль 2024 года.Особенности квартир
Первый этаж: две спальни, две ванные комнаты, техническое помещение, терраса.
Второй этаж: кухня, гостиная, спальня, ванная комната, терраса с бассейном.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая международный аэропорт, школы, больницы, рестораны, пляжи и многое другое.