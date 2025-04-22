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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд

Чаенг Мон, Таиланд
от
$382,809
14.04.2025
$381,133
13.04.2025
$381,356
12.04.2025
$382,777
11.04.2025
$391,429
10.04.2025
$393,024
09.04.2025
$394,996
08.04.2025
$394,751
06.04.2025
$394,985
05.04.2025
$391,386
04.04.2025
$396,615
03.04.2025
$401,012
02.04.2025
$400,171
01.04.2025
$399,264
30.03.2025
$398,042
29.03.2025
$401,014
28.03.2025
$402,478
27.03.2025
$401,067
26.03.2025
$400,816
25.03.2025
$399,445
24.03.2025
$398,079
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20750
ID новостройки на Realting
In CRM: 2331531
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    Чаенг Мон

О комплексе

Предлагаются красивые современные виллы на склоне холма с панорамным видом на море и тропические леса, бассейнами, просторными террасами, парковочными местами.

Окончание строительства - февраль 2024 года.

Особенности квартир

Первый этаж: две спальни, две ванные комнаты, техническое помещение, терраса.

Второй этаж: кухня, гостиная, спальня, ванная комната, терраса с бассейном.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится рядом со всей необходимой инфраструктурой, включая международный аэропорт, школы, больницы, рестораны, пляжи и многое другое.

  • Пляж Чонг-Мон - 5 минут
  • Пляж Тонгсон - 10 минут
  • Международный аэропорт - 10 минут
  • Центральный торговый центр - 15 минут
  • Рыбацкая деревня - 15 минут
  • Панган - 35 минут
  • Международные школы - 10 минут (6 км)
  • Международная больница - 8 минут (4,8 км)

Местонахождение на карте

Чаенг Мон, Таиланд

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами рядом с пляжами, Самуи, Таиланд
Чаенг Мон, Таиланд
от
$382,809
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