Паттайя, Таиланд

Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероятно красивый комплекс. От других он отличается очень изысканным внешним видом в древнегреческом стиле и наличием самого длинного бассейна в Паттайе ( два бассейна по 320 метров в длину каждый).Также в…