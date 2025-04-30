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Продажа новостроек в Паттайе

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Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$43,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 26–51 м²
3 объекта недвижимости 3
Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты,  развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
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Жилой комплекс OASIS
Жилой комплекс OASIS
Паттайя, Таиланд
от
$46,095
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Уникальное предлительное время в роскошных апартамах! Рассрочка! Иметсия встроеная техника! Апартаменты в ОАЗИС на Пратамнаке - идеальный выбор dlia vashego portfelya nedvijimosti! Инфраструктура: парикмахерская под своим проректатом, 2 басенки, зонна этаж, вторый на краше), 2 саунны (фи…
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$152,405
Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уник…
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TRANIO
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Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
$46,017
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 22–43 м²
29 объектов недвижимости 29
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха. Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция…
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Geo Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$134,218
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Жилой комплекс Harmonia
Жилой комплекс Harmonia
Паттайя, Таиланд
от
$57,310
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Площадь 24–51 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, ба…
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Geo Estate
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Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Жилой комплекс Olympus со всеми удобствами
Паттайя, Таиланд
от
$98,360
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город! Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами. Также имеется благоустроенная территория…
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Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Жилой комплекс GARDENIA PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$163,854
Количество этажей 7
Инвестиционные апартаменты в Южной Паттайе! Выгодное предложение для инвесторов, которые ищут недвижимость в туристическом регионе. Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Доход от 7%! Пляж Джомтьен, 800м! Есть рассрочка! Апартаменты меблированы! Gardenia Pattay…
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$594,214
Жилой комплекс "Reservoir Town" состоит из элитных стильных вилл с современным тропическим дизайном. Всего 16 элитных качественных уютных домов в атмосфере спокойствия и уединения. Каждая комната виллы, окруженной природой, очень просторна и имеет живописный вид. Кроме того, здесь вы найдете…
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TRANIO
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Жилой комплекс ZENITH PATTAYA
Жилой комплекс ZENITH PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$73,586
Год сдачи 2028
Количество этажей 8
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты ZENITH PATTAYA в Паттайе с высоким потенциалом доходности! Ожидаемая доходность от аренды составляет 6–8% годовых! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Zenith Pattaya — уникальный премиум-кондоминиум с концепцией японского SP…
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Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Паттайя, Таиланд
от
$109,130
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 59
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
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Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,565
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
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TRANIO
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Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA
Жилой комплекс THE CORAL PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$67,615
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду! Рассрочка! Апартаменты меблированы! В зеленой зоне и вдали от суеты большого города, 5 минут до пляжа! THE CORAL PATTAYA - бутик-кондоминиум курортного типа, идеально подходящ…
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Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Na Kluea, Таиланд
от
$145,598
Год сдачи 2027
Количество этажей 36
Инвестирование в элитные апартаменты! Доходность от 8 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Все апартаменты с мебелью, сантехникой и бытовой техникой! Есть рассрочка! Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном мест…
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Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$373,220
Жилой комплекс состоит из вилл в японском стиле с бассейнами, где дзен-философия встречается с современной роскошью. Прогуляйтесь по спокойным садам, погрузитесь в заманчивый бассейн и наслаждайтесь жизнью в стильных интерьерах. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад парк…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$417,741
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
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TRANIO
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Жилой комплекс French Riviera
Жилой комплекс French Riviera
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 24–102 м²
32 объекта недвижимости 32
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.   Инф…
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Geo Estate
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Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Паттайя, Таиланд
от
$109,689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
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Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Жилой комплекс Wyndham Grand Residences Wongamat
Паттайя, Таиланд
от
$131,244
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 36
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, на севере Паттайи. До пляжа Вонгамат 250 м, который является лучшим пляжем в Паттайе. Комплекс состоит из фирменных резиденций и отеля. Проект предлагает удобства класса-люкс. - На первом этаже: …
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Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Na Kluea, Таиланд
от
$75,545
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$183,938
Инфраструктура комплекса: парковка конференц-зал лобби спа гольф-симулятор детский клуб дзен-сад коворкинг бассейны джакузи тренажерный зал зоны отдыха консьерж-сервис круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительства - январь 2026 года. Окончание строительства - февраль 2029 го…
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TRANIO
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Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$129,132
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 8
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий.…
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Жилой комплекс Marina Golden Bay
Жилой комплекс Marina Golden Bay
Паттайя, Таиланд
от
$72,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 51
Площадь 22–60 м²
3 объекта недвижимости 3
Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, …
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$64,105
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей …
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Жилой комплекс The Cloud
Жилой комплекс The Cloud
Паттайя, Таиланд
от
$55,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 24–76 м²
4 объекта недвижимости 4
Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартамент…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Жилой комплекс City Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
$55,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Паттайя, Таиланд
от
$89,831
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$89,580
37-метровый бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-залы ухоженный тропический сад беседки большие зеленые зоны водяные горки лобби круглосуточная охрана 25-метровый инфинити-бассейн Расположение и объекты поблизости…
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TRANIO
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Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
$46,800
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Площадь 22–34 м²
3 объекта недвижимости 3
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторы…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс OLYMPUS CITY GARDEN
Жилой комплекс OLYMPUS CITY GARDEN
Паттайя, Таиланд
от
$76,806
Количество этажей 8
Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Есть рассрочка! Апартаменты полностью меблированы! Неподалеку от комплекса доступно вс…
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Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Жилой комплекс Beverly Mountain Bay с красивым видом на море
Паттайя, Таиланд
от
$99,014
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 22
Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
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Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$86,949
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 46
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые цент…
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Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Жилой комплекс STAR в современном архитектурном стиле
Паттайя, Таиланд
от
$57,981
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал. Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является…
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Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$54,824
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,637
Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и…
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TRANIO
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Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Жилой комплекс Ramada Mira North Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$132,572
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Готов к заселению! Все квартиры продаются в готовом виде, "под ключ", с высококачественной европейской отделкой, мебелью и бытовой техникой!…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$477,460
Комплекс состоит из 19 двухэтажных вилл с 3-4 спальнями. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи. Всего 10 минутах от комплекса располагается международная школа
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TRANIO
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Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Жилой комплекс  Dusit Grand Park 2
Паттайя, Таиланд
от
$73,643
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла COZY VILLE
Вилла COZY VILLE
Паттайя, Таиланд
от
$71,483
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высокой доходностью! Рост цены в год: стабильный рост на уровне 5-10%! Рассрочка! Дом сдан! Готов к заселению! Мебель: все дома сдаются с чистовым ремонтом. Имеется встраеваемая кухня, оборудованные са…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$502,450
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает собственным пляжем, зонами отдыха, коворкингом, бассейном, джакузи, фитнес-залом, детской игровой комнатой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$110,662
Культовый высотный комплекс дает новое определение роскоши в самом сердце Паттайи, предлагая образ жизни, выходящий за рамки обычного. Исследуйте разнообразные варианты планировок. От стильных студий до изысканных квартир с 1 и 2 спальнями, а также эксклюзивных вариантов на верхних этажах. К…
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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$95,522
Малоэтажный проект с японской тематикой СПА и оздоровления. В число удобств войдут полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-центр, бар, ресторан и огромные бассейны с множеством зон отдыха. Квартиры сочетают в себе эстетическую красоту, функциональность и множество естественного света. На …
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$81,427
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй. Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточно…
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Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Многоквартирный жилой дом Siam Oriental Plaza
Паттайя, Таиланд
от
$74,379
Год сдачи 2017
Количество этажей 8
Площадь 56 м²
2 объекта недвижимости 2
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Застройщик
Siam Oriental Condos
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Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Паттайя, Таиланд
от
$52,975
Количество этажей 8
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен! Доходность от аренды составляет 5%. Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет. Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению! Кондоминиум…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном, фитнес-центром и садом рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$66,625
Особенности комплекса: большой клуб с магазинами шаттл фитнес-центр (кардио и силовые тренировки) подземная парковка сауна большой бассейн система "умный дом" детский бассейн круглосуточная охрана зона отдыха, беседка и сад видеонаблюдение Расположение и объекты поблизости Пляж Джомтьен …
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Жилой комплекс Tropicana
Жилой комплекс Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состо…
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Geo Estate
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$142,767
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимост…
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Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$107,455
Количество этажей 46
Роскошная квартира в самом сердце Джомтьена, Паттайя с уникальным дизайном и удобствами мирового класса! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 500м! Квартиры полностью меблированы! Удобс…
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Жилой комплекс Grand Solaire
Жилой комплекс Grand Solaire
Паттайя, Таиланд
от
$111,000
Год сдачи 2025
Количество этажей 67
Площадь 28–41 м²
2 объекта недвижимости 2
Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
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Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Паттайя, Таиланд
от
$137,365
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Идеальное вложение в недвижимость для постоянного дохода и роста капитала! Апартаменты EDGE в Центральной Паттайе. Доходность от 7 %! Рассрочка! Дом сдан! Все апартаменты продаются полностью меблированными, со встроенной бытовой техникой и сантехникой. В пешей доступности от пляжа! …
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Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$114,393
Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыш…
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Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Жилой комплекс BEVERLY MOUNTAIN BAY
Паттайя, Таиланд
от
$87,970
Количество этажей 22
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических достопримечательностей Паттайи и в 1,5 часах езды от Бангкока! Инвестиционный объект! Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 10% в год! Есть возможность приобретения недвижим…
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Жилой комплекс S.L.R DEVELOPMENT
Жилой комплекс S.L.R DEVELOPMENT
Паттайя, Таиланд
от
$67,501
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 50
Возмездие в истории в Юрии Патае! Апартаменты поносят меблированов и частично осенних техников! Открытия загавала дух панорамных видных заполов Паталии, холем Пратамна, плеяжа Джемтена и Острава Ко Ларна. ВЕЛИКИЙ СОЛЕР БЛАГОРОДНЫЙ - это то, что култовичи выстроили в связи с тем, что Патта…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$405,080
Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные…
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$179,159
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$713,653
The Plantation Estates представляет собой комплекс высококачественных современных вилл в тропическом стиле. Дома имеют различные планировки и площади от 185 м2 до 224 м2. Особое внимание уделяется тропическому саду, располагающемуся вокруг роскошного большого бассейна. Удобства и оснащение …
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Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$165,372
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
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Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$148,413
Новый проект от единственного финского застройщика в Паттайе. Комплекс состоит из 377 квартир: 3 корпуса, 8 этажей. Инфраструктура проекта — два бассейна, коворкинг, две бани (хамам, финская сауна), спортзал, зона для отдыха и парковка. План оплаты: Депозит 100.000 бат (входит в стоимость к…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$519,414
Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня. Инфраструктура комплекса: сады тренажерный зал лобби бассейны…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$119,142
Комплекс представляет собой одну из самых престижных резиденций благодаря роскошному внешнему виду здания, первоклассному обслуживанию и неповторимой атмосфере. Проект предлагает студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира имеет крытое парковочное место. Особенности: магазины, каф…
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Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$424,133
Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружен…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$2,55 млн
Предлагаются виллы с бассейнами и садами. Элитный клуб, активности на берегу озера и развлечения премиум класса - все это принесет разнообразие и яркость в вашу жизнь. Особенности клуб бассейн парк озеро кафе бар ресторан фитнес-центр коворкинг Рассрочка - 80/20. Расположение и объекты по…
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Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Вилла TROPICAL VILLAGE 3
Паттайя, Таиланд
от
$232,418
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка! Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
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Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Жилой комплекс Movenpick Hotel Residential
Паттайя, Таиланд
от
$410,169
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Жилой комплекс SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$112,033
Год сдачи 2028
Количество этажей 60
Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива. Доход от 7%! Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Свежий морской воздух и бесконечный пляжный фронт делают этот объект недвижимости уникальным. Есть рассрочка! Расстояние до пляжа: …
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Жилой комплекс Once Pattaya
Жилой комплекс Once Pattaya
Na Kluea, Таиланд
от
$91,247
Количество этажей 32
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Есть рассрочка! Дом сдан! Апартаменты готовы к заселению! Полностью меблированны! До ближайшего пляжа: 1.3 км. Once Pattaya - кондоминиум с…
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Вилла
Вилла
Паттайя, Таиланд
от
$100,884
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 2
Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад! Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
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Вилла GARDEN VILLE 8
Вилла GARDEN VILLE 8
Паттайя, Таиланд
от
$255,162
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с личным бассейном в престижном районе Huai Yai, Паттайя! Рассрочка! Дома сданы! Готовы к заселению! Есть варианты с полной меблировкой! Garden Ville 8 — это проект тропических дома и виллы, состоящий из 17 квартир с современным бассейн…
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$451,629
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная…
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Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
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Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$125,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — э…
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Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Жилой комплекс  City Garden Tropicana
Na Kluea, Таиланд
от
$79,101
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$142,891
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимо…
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Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Жилой комплекс Sity Garden Pratumnak
Паттайя, Таиланд
от
$54,850
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 27–64 м²
3 объекта недвижимости 3
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич. Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными черт…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Жилой комплекс CITY GARDEN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$104,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 41–70 м²
3 объекта недвижимости 3
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими …
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$77,622
Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспорт…
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TRANIO
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Жилой комплекс Sity Garden Tower
Жилой комплекс Sity Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$130,200
Площадь 70 м²
2 объекта недвижимости 2
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и  собственных ресторанов и магазинов в комплексе…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Harmonia City Garden
Жилой комплекс Harmonia City Garden
Паттайя, Таиланд
от
$43,261
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$226,258
Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и…
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TRANIO
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Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$41,516
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Частная постройка
Жилой комплекс Частная постройка
Паттайя, Таиланд
от
$279,259
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 3
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$482,375
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
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TRANIO
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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных квартир недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных квартир недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$175,875
Премиальный жилой проект, расположенный в самом престижном районе, в лучшем и стратегическом месте недалеко от пляжа Джомтьен. Проект будет включать самый большой бассейн в городе, множество зон отдыха и бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, и подземный паркинг, лобби и магазины,…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$186,834
Инфраструктура комплекса: лобби парковка консьерж-сервис зоны отдыха коворкинг детская зона игровая комната фитнес-центр зона для йоги спа лагуны пляжный бассейн сады бассейн на крыше Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизости Яхт-клуб - 3 минуты Акв…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс City Tower
Жилой комплекс City Tower
Паттайя, Таиланд
от
$126,542
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 29
Площадь 34–70 м²
9 объектов недвижимости 9
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных с…
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Geo Estate
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Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$164,528
Совершенно новый высотный супер-проект Паттайи подарит вам роскошное пятизвездочное великолепие в самом сердце восточного побережья Таиланда. Комплекс возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку в Паттайе с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир…
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TRANIO
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Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$150,943
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
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TRANIO
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Жилой комплекс Elysium Residences
Жилой комплекс Elysium Residences
Паттайя, Таиланд
от
$214,619
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 18
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$106,947
Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением. Резиденция состоит из 4 …
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TRANIO
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Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Жилой комплекс Ollimpus Sity Garden
Паттайя, Таиланд
от
$63,644
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–40 м²
4 объекта недвижимости 4
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероятно красивый комплекс. От других он отличается очень изысканным внешним видом в древнегреческом стиле и наличием самого длинного бассейна в Паттайе ( два бассейна по 320 метров в длину каждый).Также в…
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Риэлтор без границ
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном на крыше и видом на море в Паттайе, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейном на крыше и видом на море в Паттайе, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$72,664
На последнем этаже проекта находится плавательный бассейн, место для солнечных ванн, финская сауна и тренажерный зал. Также с крыши будут открываться панорамные виды на красивейшие закаты над Сиамским заливом. Кроме того в комплексе есть 2 лифта, прачечная, 24 часовая охрана, маршрутный авто…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,19 млн
Комплекс состоит из 16 вилл на одном и двух этажах. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи, в пешей доступности от озера Мабпрачан и…
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TRANIO
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Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Паттайя, Таиланд
от
$73,051
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой…
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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$138,987
Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$86,860
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
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TRANIO
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$115,699
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Встроенная мебель Кондиционеры Полность…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$532,397
Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад сауна…