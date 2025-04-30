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Новый комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной безмятежной жизни в центре городской жизни Паттайи. Расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, …
Уникальное предлительное время в роскошных апартамах!
Рассрочка!
Иметсия встроеная техника!
Апартаменты в ОАЗИС на Пратамнаке - идеальный выбор dlia vashego portfelya nedvijimosti!
Инфраструктура: парикмахерская под своим проректатом, 2 басенки, зонна этаж, вторый на краше), 2 саунны (фи…
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Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уник…
Жилой комплекс от европейского застройщика с самыми необходимыми удобствами в престижном районе Pratumnak Hill. Это самый элитный район города Паттайи, идеальное место для размеренной жизни и неспешного отдыха.
Комплекс расположен в 5 минутах езды от центра Паттайи и Джомтьена. Резиденция…
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью!
Доходность от аренды: до 8%
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Расстояние до пляжа: всего 500 метров!
AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Комплекс Harmonia - идеальное место для спокойной и безмятежной жизни в центре Паттайи. Комплекс расположен в районе Central Pattaya, рядом с пляжами. В 100 метрах от комплекса находится автобусная остановка, рядом торговые центры, супермаркеты, развлекательные заведения, рестораны, кафе, ба…
Olympus - это новый комплекс апартаментов класса люкс в престижном районе в центре Паттайи, с видом на море и город!
Проект состоит из шести 8-этажных зданий, предлагает студии и квартиры, интерьеры которых оформлены профессиональными дизайнерами.
Также имеется благоустроенная территория…
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Инвестиционные апартаменты в Южной Паттайе!
Выгодное предложение для инвесторов, которые ищут недвижимость в туристическом регионе.
Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду! Доход от 7%!
Пляж Джомтьен, 800м!
Есть рассрочка!
Апартаменты меблированы!
Gardenia Pattay…
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Жилой комплекс "Reservoir Town" состоит из элитных стильных вилл с современным тропическим дизайном. Всего 16 элитных качественных уютных домов в атмосфере спокойствия и уединения. Каждая комната виллы, окруженной природой, очень просторна и имеет живописный вид. Кроме того, здесь вы найдете…
Уникальная возможность инвестировать в роскошные апартаменты ZENITH PATTAYA в Паттайе с высоким потенциалом доходности!
Ожидаемая доходность от аренды составляет 6–8% годовых!
Доступна рассрочка!
Полная меблировка!
Zenith Pattaya — уникальный премиум-кондоминиум с концепцией японского SP…
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Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю.
Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
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Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
Инвестиции в уникальные апартаменты! Доход от 7%!
Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду!
Рассрочка!
Апартаменты меблированы!
В зеленой зоне и вдали от суеты большого города, 5 минут до пляжа!
THE CORAL PATTAYA - бутик-кондоминиум курортного типа, идеально подходящ…
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Инвестирование в элитные апартаменты! Доходность от 8 %!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Все апартаменты с мебелью, сантехникой и бытовой техникой!
Есть рассрочка!
Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном мест…
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Жилой комплекс состоит из вилл в японском стиле с бассейнами, где дзен-философия встречается с современной роскошью. Прогуляйтесь по спокойным садам, погрузитесь в заманчивый бассейн и наслаждайтесь жизнью в стильных интерьерах.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
собственный сад
парк…
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
парковка
круглосуточн…
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.
Инф…
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%!
Рассрочка! Апартаменты меблированы!
Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
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Wyndham Grand Residences Wongamat расположен в редком и престижном месте на мысе Вонгамат, на севере Паттайи. До пляжа Вонгамат 250 м, который является лучшим пляжем в Паттайе.
Комплекс состоит из фирменных резиденций и отеля. Проект предлагает удобства класса-люкс.
- На первом этаже: …
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
2
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Инфраструктура комплекса:
парковка
конференц-зал
лобби
спа
гольф-симулятор
детский клуб
дзен-сад
коворкинг
бассейны
джакузи
тренажерный зал
зоны отдыха
консьерж-сервис
круглосуточная охрана и видеонаблюдение
Начало строительства - январь 2026 года.
Окончание строительства - февраль 2029 го…
Ramada Mira North Pattaya - новый многоквартирной жилой комплекс класса люкс с 5-звездочным отельным сервисом, расположен в престижном районе Наклыа в Паттайе, в 10 минутах ходьбы от лучших пляжей Паттайи - Вонгамат и Паттайя Бич. Ramada Mira North Pattaya - состоит из двух 8-этажных зданий.…
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Самый масштабный проект люкс-класса Паттайе. На территории в 2,5 га бассейны, мини-гольф, много зелёной территории для прогулок, также торговый центр, в центре комплекса лобби в виде египетской пирамиды для разнообразных бизнес-встреч, площадка для большого тенниса, площадка для баскетбола, …
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание!
500 м до пляжа Джомтьен!
Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей …
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Кондоминиум The Cloud получил награду как Лучший Доступный Кондоминиум на восточном побережье Таиланда в 2016 году в Thailand Property Awards. Расположен в 80 метрах от престижного холма Пратумнак с уютным пляжем, всего в 5 минутах ходьбы от кондоминиума, и включает 161 элегантных апартамент…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
2
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DDA Real Estate
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Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
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37-метровый бассейн
детские бассейны
многоуровневые солнечные террасы
водные украшения
детский клуб и игровая площадка
фитнес-залы
ухоженный тропический сад
беседки
большие зеленые зоны
водяные горки
лобби
круглосуточная охрана
25-метровый инфинити-бассейн
Расположение и объекты поблизости…
У этого проекта ДВА огромных плюса
1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторы…
Роскошные апартаменты премиум-класса в самом сердце Паттайи!
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!
Есть рассрочка! Апартаменты полностью меблированы!
Неподалеку от комплекса доступно вс…
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Beverly Mountain Bay расположен в центре города, из комплекса открывается потрясающий вид на море и горизонт. Роскошный кондоминиум Beverly Mountain Bay в Паттайе — идеальное место для проживания. Комплекс построен из высококачественных материалов, устойчивых к окружающей среде Паттайи. Комп…
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Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые цент…
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Star - это кондоминиум в современном дизайне, от компании Сиам Ориентал.
Проект расположен в самом престижном районе города, на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи.
До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой. Пратамнак является…
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Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
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Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и…
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 6 %!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Дом сдан! Готов к заселению!
Все квартиры продаются в готовом виде, "под ключ", с высококачественной европейской отделкой, мебелью и бытовой техникой!…
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Комплекс состоит из 19 двухэтажных вилл с 3-4 спальнями. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи. Всего 10 минутах от комплекса располагается международная школа
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
3
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Привлекательная возможность инвестировать в уютные виллы в престижном районе Паттайи с высокой доходностью!
Рост цены в год: стабильный рост на уровне 5-10%!
Рассрочка!
Дом сдан! Готов к заселению!
Мебель: все дома сдаются с чистовым ремонтом. Имеется встраеваемая кухня, оборудованные са…
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Предлагаются квартиры с видом на море.
Резиденция располагает собственным пляжем, зонами отдыха, коворкингом, бассейном, джакузи, фитнес-залом, детской игровой комнатой.
Окончание строительства - 4 квартал 2024 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится на одном из самых…
Культовый высотный комплекс дает новое определение роскоши в самом сердце Паттайи, предлагая образ жизни, выходящий за рамки обычного. Исследуйте разнообразные варианты планировок. От стильных студий до изысканных квартир с 1 и 2 спальнями, а также эксклюзивных вариантов на верхних этажах.
К…
Малоэтажный проект с японской тематикой СПА и оздоровления. В число удобств войдут полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-центр, бар, ресторан и огромные бассейны с множеством зон отдыха. Квартиры сочетают в себе эстетическую красоту, функциональность и множество естественного света. На …
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй.
Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточно…
Кондоминиум Siam Oriental Plaza — это 9-й проект Финского застройщика, который. расположен в самом лучшем районе Паттайи, на холме Пратамнак. Кондоминиум состоит из 8 этажей и включает в себя всего 190 квартир.Вся инфраструктура комплекса находится на крыше, а именно: бассейн, полностью обор…
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен!
Доходность от аренды составляет 5%.
Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет.
Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению!
Кондоминиум…
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Особенности комплекса:
большой клуб с магазинами
шаттл
фитнес-центр (кардио и силовые тренировки)
подземная парковка
сауна
большой бассейн
система "умный дом"
детский бассейн
круглосуточная охрана
зона отдыха, беседка и сад
видеонаблюдение
Расположение и объекты поблизости
Пляж Джомтьен …
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины.
Здание Tropicana состо…
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море.
Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом.
Удобства и оснащение в доме
Современная кухня
Гардеробы
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимост…
Роскошная квартира в самом сердце Джомтьена, Паттайя с уникальным дизайном и удобствами мирового класса!
Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%!
Пляж в 500м!
Квартиры полностью меблированы!
Удобс…
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Grand Solaire Pattaya возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку возвышения в городе Паттайя с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир. Все 2470 предлагаемых роскошных резиденций имеют самые современные элементы дизайна интерьера, включая декаде…
Идеальное вложение в недвижимость для постоянного дохода и роста капитала! Апартаменты EDGE в Центральной Паттайе. Доходность от 7 %!
Рассрочка! Дом сдан!
Все апартаменты продаются полностью меблированными, со встроенной бытовой техникой и сантехникой. В пешей доступности от пляжа!
…
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Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыш…
Квартира в высококачественном комплексе Beverly Mountain Bay в окружении туристических достопримечательностей Паттайи и в 1,5 часах езды от Бангкока!
Инвестиционный объект!
Окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 10% в год!
Есть возможность приобретения недвижим…
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Возмездие в истории в Юрии Патае!
Апартаменты поносят меблированов и частично осенних техников!
Открытия загавала дух панорамных видных заполов Паталии, холем Пратамна, плеяжа Джемтена и Острава Ко Ларна.
ВЕЛИКИЙ СОЛЕР БЛАГОРОДНЫЙ - это то, что култовичи выстроили в связи с тем, что Патта…
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Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные…
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
The Plantation Estates представляет собой комплекс высококачественных современных вилл в тропическом стиле. Дома имеют различные планировки и площади от 185 м2 до 224 м2. Особое внимание уделяется тропическому саду, располагающемуся вокруг роскошного большого бассейна.
Удобства и оснащение …
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Современные кухни
Стенные шкафы
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в…
Новый проект от единственного финского застройщика в Паттайе. Комплекс состоит из 377 квартир: 3 корпуса, 8 этажей. Инфраструктура проекта — два бассейна, коворкинг, две бани (хамам, финская сауна), спортзал, зона для отдыха и парковка.
План оплаты:
Депозит 100.000 бат (входит в стоимость к…
Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня.
Инфраструктура комплекса:
сады
тренажерный зал
лобби
бассейны…
Комплекс представляет собой одну из самых престижных резиденций благодаря роскошному внешнему виду здания, первоклассному обслуживанию и неповторимой атмосфере.
Проект предлагает студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира имеет крытое парковочное место.
Особенности:
магазины, каф…
Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружен…
Предлагаются виллы с бассейнами и садами. Элитный клуб, активности на берегу озера и развлечения премиум класса - все это принесет разнообразие и яркость в вашу жизнь.
Особенности
клуб
бассейн
парк
озеро
кафе
бар
ресторан
фитнес-центр
коворкинг
Рассрочка - 80/20.
Расположение и объекты по…
Уникальная возможность инвестирования! Потрясающая вилла в жилом комплексе B HOME ESTATE в тихом районе Huai Yai! Доступна рассрочка!
Эксклюзивный жилой комплекс Tropical Village 3 спроектирован в современном тропическом стиле, предлагая идеальное сочетание роскоши и комфорта. Дома, построе…
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Невероятные возможности для инвестиций в недвижимость на побережье Тайского залива.
Доход от 7%! Отличный вариант для проживания или сдачи в аренду!
Свежий морской воздух и бесконечный пляжный фронт делают этот объект недвижимости уникальным.
Есть рассрочка!
Расстояние до пляжа: …
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Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду!
Есть рассрочка!
Дом сдан!
Апартаменты готовы к заселению!
Полностью меблированны!
До ближайшего пляжа: 1.3 км.
Once Pattaya - кондоминиум с…
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Уникальная возможность инвестировать в стильный дом с высоким потенциалом доходности! Дом сдан! Готов к заселению! Полная меблировка! Вид на сад!
Coco Vile - новейший проект недвижимости, предлагающий прекрасно спроектированные односемейные дома в спокойном скандинавском стиле. Наслаждайтес…
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Уникальная возможность инвестировать в роскошную виллу с личным бассейном в престижном районе Huai Yai, Паттайя! Рассрочка! Дома сданы! Готовы к заселению! Есть варианты с полной меблировкой!
Garden Ville 8 — это проект тропических дома и виллы, состоящий из 17 квартир с современным бассейн…
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Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами.
Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением.
Удобства и оснащение в доме
Встроенная кухонная…
Отличный вариант для инвестирования!
Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %!
Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды!
Есть рассрочк…
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Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание!
Доступна рассрочка!
Первая береговая линия!
В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника!
Sea Spire Jomtien — э…
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- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой.
Удобства и оснащение в доме
Кухонная мебель
Гардеробы
Кондиционеры
Расположение и объекты поблизости
Недвижимо…
Если роскошная жизнь в шикарном кондоминиуме – ваша мечта, то мы предлагаем для вас великолепную и уникальную идею жилья, доступную в настоящее время самом желанном месте Паттайи – престижном холме Пратамнак рядом с пляжем Кози Бич.
Стиль, комфорт и удобство - являются отличительными черт…
City Garden Pattaya – кондоминиум, который имеет лучшее месторасположение в самом центре города, всего в нескольких минутах ходьбы от моря. Студии, квартиры с одной и двумя спальнями или более уже готовы для проживания в них. Проект был оформлен со всеми современными удобствами, включающими …
Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспорт…
Роскошный жилой небоскреб в центре Паттайи
Из здания открывается захватывающий панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Все 465 номеров кондоминиума продуманно спроектированы. В дополнение к круглосуточной охране, бассейну 240 кв.м. и собственных ресторанов и магазинов в комплексе…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
2
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Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
парковка
круглосуточн…
Премиальный жилой проект, расположенный в самом престижном районе, в лучшем и стратегическом месте недалеко от пляжа Джомтьен.
Проект будет включать самый большой бассейн в городе, множество зон отдыха и бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, и подземный паркинг, лобби и магазины,…
Инфраструктура комплекса:
лобби
парковка
консьерж-сервис
зоны отдыха
коворкинг
детская зона
игровая комната
фитнес-центр
зона для йоги
спа
лагуны
пляжный бассейн
сады
бассейн на крыше
Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.
Расположение и объекты поблизости
Яхт-клуб - 3 минуты
Акв…
City Tower – это первый роскошный небоскреб в центре Паттайи, появление которого изменило городской ландшафт этого быстро развивающегося курорта. Из здания проекта открывается панорамный вид на окрестности и Сиамский залив. Комплекс расположен на участке земли 4800 кв.м. посреди живописных с…
Совершенно новый высотный супер-проект Паттайи подарит вам роскошное пятизвездочное великолепие в самом сердце восточного побережья Таиланда. Комплекс возвышается на 67 этажей, предлагая самую высокую точку в Паттайе с потрясающим панорамным видом на океан из подавляющего большинства квартир…
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи.
Более 30% юнитов уже…
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация.
Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком!
- эксклюзивная недвижимость;
- помощь в организации переезда;
- ежегодный доход …
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Агентство
DDA Real Estate
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Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением.
Резиденция состоит из 4 …
Один из лучших застройщиков Таиланда в 2020 году завершил свой новый проект Олимпус. Невероятно красивый комплекс. От других он отличается очень изысканным внешним видом в древнегреческом стиле и наличием самого длинного бассейна в Паттайе ( два бассейна по 320 метров в длину каждый).Также в…
На последнем этаже проекта находится плавательный бассейн, место для солнечных ванн, финская сауна и тренажерный зал. Также с крыши будут открываться панорамные виды на красивейшие закаты над Сиамским заливом. Кроме того в комплексе есть 2 лифта, прачечная, 24 часовая охрана, маршрутный авто…
Комплекс состоит из 16 вилл на одном и двух этажах. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад.
Окончание строительства - декабрь 2025 года.
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи, в пешей доступности от озера Мабпрачан и…
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж.
Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа!
Все виды общественного транспорта в легкой…
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Агентство
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Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
Инфраструктура комплекса:
спортивная площадка
спа
гольф-симулятор
конференц-зал
подземная парковка
лобби
магазины
водопады
детские бассейны с водными горками
беговая дорожка
зоны отдыха
ухоженный сад
ресторан
тренажерный зал
20-метровый бассейн с джакузи
детская площадка
Начало строительст…
Предлагаются апартаменты с панорамным видом.
Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе.
Удобства и оснащение в доме
Wi-Fi
Встроенная мебель
Кондиционеры
Полность…
Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления.
Особенности
собственный бассейн с джакузи
собственный сад
сауна…