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Продажа новостроек в Тхай Меанг

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Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Вилла AQUELLA Lakeside – Beach Country Club Golf
Тхай Меанг, Таиланд
от
$1,14 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 368–644 м²
5 объектов недвижимости 5
Билеты на Пхукет и обратно в подарок!* Кому подходит: Идеально подходит для состоятельных людей, ищущих роскошное и спокойное жилье на берегу моря, а также для тех, кто ценит эксклюзивные условия для отдыха и занятия спортом. О локации: АQUELLA Lakeside находится в живописной провинции Пха…
Агентство
Tumanov Group
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Агентство
Tumanov Group
Языки общения
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