Вилла Hightone Seaview Villas and Garden

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:

Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке.

О локации:

Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон, Пхукет, всего в 1 км от пляжа Корон, предоставляет быстрый доступ к основным туристическим точкам и пляжам региона, сохраняя при этом уединение и приватность.

О проекте:

Hightone Seaview Villas and Garden предлагает 11 просторных вилл площадью от 350 до 600 кв.м. с 3-5 спальнями. Виллы оснащены встроенной мебелью, умной ТВ-системой, широкополосным интернетом и встроенными колонками. Архитектура и дизайн каждого дома подчёркивают открытость пространства и удивительные морские виды.

Удобства:

Клубхаус, ресепшн, внутренние дороги, автономное освещение, видеонаблюдение, фитнес, сад, бассейн.

Инвестиционная привлекательность:

Hightone Seaview Villas and Garden расположены в популярной туристической зоне на холме с панорамным видом на море. Высокая популярность на рынке аренды, благодаря престижной локации, превосходным видам и лёгкому доступу к пляжу и туристическим зонам, делает этот проект отличной возможностью для долгосрочных инвестиций.

Топ-3 особенности:

Удивительные панорамные виды на море с каждого дома. Расположение рядом с пляжем Корон и туристическими зонами. Безопасность и комфорт проживания с охраной и автономными системами.

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