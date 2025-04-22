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Вилла Hightone Seaview Villas and Garden

Карон, Таиланд
от
$923,594
24.04.2025
$574,695
24.04.2025
$911,617
24.04.2025
$911,617
24.04.2025
$574,695
24.04.2025
$911,617
24.04.2025
$574,695
24.04.2025
$574,695
24.04.2025
$911,617
23.04.2025
$911,617
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$911,617
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$911,617
23.04.2025
$911,617
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$911,617
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$574,695
23.04.2025
$911,617
;
14
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Квартиры Квартиры
Медиа Медиа
ID: 22176
ID новостройки на Realting
In CRM: 1000540000
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 24.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Карон

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    2

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ

О комплексе

Билеты на Пхукет и обратно в подарок!*

Кому подходит:
Идеально подходит для долгосрочных резидентов и отдыхающих с большими семьями, ищущих гармоничное сочетание комфортного и экологичного проживания в роскошной обстановке.

О локации:
Расположение Hightone Seaview Villas and Garden в Корон, Пхукет, всего в 1 км от пляжа Корон, предоставляет быстрый доступ к основным туристическим точкам и пляжам региона, сохраняя при этом уединение и приватность.

О проекте:
Hightone Seaview Villas and Garden предлагает 11 просторных вилл площадью от 350 до 600 кв.м. с 3-5 спальнями. Виллы оснащены встроенной мебелью, умной ТВ-системой, широкополосным интернетом и встроенными колонками. Архитектура и дизайн каждого дома подчёркивают открытость пространства и удивительные морские виды.

Удобства:
Клубхаус, ресепшн, внутренние дороги, автономное освещение, видеонаблюдение, фитнес, сад, бассейн.

Инвестиционная привлекательность:
Hightone Seaview Villas and Garden расположены в популярной туристической зоне на холме с панорамным видом на море. Высокая популярность на рынке аренды, благодаря престижной локации, превосходным видам и лёгкому доступу к пляжу и туристическим зонам, делает этот проект отличной возможностью для долгосрочных инвестиций.

Топ-3 особенности:

  1. Удивительные панорамные виды на море с каждого дома.
  2. Расположение рядом с пляжем Корон и туристическими зонами.
  3. Безопасность и комфорт проживания с охраной и автономными системами.

Пишите по форме ниже или звоните, ответим на все Ваши вопросы!

*Билеты в подарок при покупке любой недвижимости с нами на острове Пхукет, ценой от 100 000 $.

Недвижимость в комплексе
Тип
Площадь, м²
Цена за м², USD
Стоимость объекта, USD
Квартиры Вилла
Площадь, м² 234.0 – 580.0
Цена за м², USD 1,552 – 3,948
Цена квартиры, USD 574,695 – 1,04 млн

Местонахождение на карте

Карон, Таиланд

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Вилла Hightone Seaview Villas and Garden
Карон, Таиланд
от
$923,594
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Агентство
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Агентство
DDA Real Estate
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Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
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Ассоциация
Phuket Property Association
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