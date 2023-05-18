Как купить квартиру или виллу в Таиланде? Какие есть формы владения в стране? Кто и за какие сопутствующие расходы отвечает при покупке? Могут ли иностранцы взять ипотеку в Таиланде? Все ответы — далее.

Формы собственности в Таиланде

В Таиланде иностранцы могут владеть недвижимостью в двух формах: Freehold (полная собственность) и Leasehold (долгосрочная аренда). И тут есть свои нюансы: в полную собственность (Freehold) иностранец может приобрести квартиру только в кондоминиуме (в этом случае каждая квартира имеет своего владельца, но общая территория находится в совместной долевой собственности); если же речь о покупке квартиры в многоквартирном доме, то иностранцам доступна только долгосрочная аренда (Leasehold).

Если есть цель купить виллу с землей, то иностранец может полностью владеть только домом (строением). Земельный участок может быть оформлен иностранным физическим лицом только в форме долгосрочной аренды сроком в среднем до 90 лет.

Чтобы владеть и землей, можно создать компанию в Таиланде, так как им владеть участками разрешено. Доля иностранного участия в компании должна составлять 49% или меньше.

И еще одна опция: иностранцы могут инвестировать не менее 40 миллионов батов (€1,084,373) в проект, утвержденный Советом по инвестициям. Это даст им право приобрести до 1600 квадратных метров земли.

Покупка недвижимости в Таиланде по шагам

Вот что нужно делать поэтапно, чтобы купить недвижимость в Таиланде :

1. Нанять юриста по недвижимости.

Так как эта индустрия в стране все еще не регулируется, юрист сможет обеспечить вам большую безопасность, чем просто агент по недвижимости.

2. Забронировать объект.

В договоре резервации прописывается подробная информация о сторонах сделки, важные данные об объекте, а также указываются реквизиты сторон и даты взноса платежей.

Покупатель вносит в качестве задатка продавцу 1% от стоимости объекта, что приводит к временному снятию объекта с продажи. Задаток может быть внесен наличными или переведен на счет продавца.

3. Проверить юридическую надежность сделки.

Здесь вам особенно пригодится сертифицированный юрист. Он проведет проверку следующих аспектов: застройщика, состояние объекта, наличие обременений, арестов, залогов и прав третьих лиц.

4. Заключить договор.

Вскоре после внесения депозита, наступает момент ознакомления с договором купли-продажи. Он включает в себя следующую информацию: условия приобретения объекта и способ его оформления, затраты, связанные со сделкой и последующим содержанием объекта, штрафные санкции за нарушение условий договора.

5. Оплатить сделку.

В Таиланде есть два способа оплаты сделки:

При покупке новостройки, оплату можно произвести путем перевода средств на указанные в договоре реквизиты застройщика. Сделать это позволяется со счета в любой стране, при условии, что счет зарегистрирован на имя покупателя. Также возможна оплата со счета юрлица, где покупатель является учредителем.

При покупке на вторичном рынке, нужно открыть счет в одном из банков Таиланда и перевести на него деньги со своего счета в любой другой стране. При регистрации недвижимости в Земельном департаменте, покупатель передает продавцу чек на указанную сумму.

Важно. При регистрации недвижимости в полную собственность (фрихолд) важно, чтобы средства поступили из-за границы. Этот факт проверяется Земельным департаментом при регистрации сделки. В случае регистрации недвижимости в форме долгосрочной аренды (лизхолд), расчет может быть произведен любым доступным способом.

6. Зарегистрировать право собственности.

После осуществления всех платежей по договору производится регистрация права собственности или права долгосрочной аренды в Земельном департаменте. В процессе регистрации обязательно присутствуют представители застройщика (продавца) и покупателя.

Закрытие сделки обычно занимает от 30 до 60 дней.

Сопутствующие траты при покупке недвижимости в Таиланде

Комиссия за перевод — 0,01%-2,00% (оплачивает покупатель).

— 0,01%-2,00% (оплачивает покупатель). Гонорар агента по недвижимости — 3%-5% (оплачивает продавец).

— 3%-5% (оплачивает продавец). Удерживаемый налог — 1% от объявленной суммы или оценочной стоимости имущества, в зависимости от того, что выше (оплачивает продавец).

— 1% от объявленной суммы или оценочной стоимости имущества, в зависимости от того, что выше (оплачивает продавец). Гербовый сбор равен 0,50% (оплачивает продавец).

равен 0,50% (оплачивает продавец). Специальный налог на бизнес взимается с продавца в размере около 3,30% от стоимости имущества. Он применяется при продаже недвижимого имущества вместо НДС. Кроме того, добавляется муниципальный налог в размере 10% от суммы этого специального налога.

взимается с продавца в размере около 3,30% от стоимости имущества. Он применяется при продаже недвижимого имущества вместо НДС. Кроме того, добавляется муниципальный налог в размере 10% от суммы этого специального налога. Регистрационный сбор 2% (оплачивает продавец).

2% (оплачивает продавец). Стоимость юридических услуг договорная.

Итого: сопутствующие расходы, которые несет покупатель, составляют 0.01% — 2.00%, продавец же отвечает за остальные 9.80% — 11.80%.

Средняя стоимость недвижимости в Таиланде

Купить квартиру 90 кв.м. в Таиланде можно в пределах €162,000-€290,250. Все зависит от региона.

Цена за аренду однокомнатной квартиры в Таиланде составляет примерно €200-€365 в месяц. Арендовать трехкомнатную квартиру в стране можно за €575-€1000.

Коммунальные платежи в Таиланде в среднем составляют €62 в месяц (плюс €16 за интернет).

Покупка жилья в Таиланде в ипотеку

До недавнего времени тайские банки очень редко предлагали ипотечные кредиты иностранцам, однако сейчас такая возможность есть. Стоит учитывать, что шансов будет гораздо больше, если соответствовать следующим критериям:

легально работать в Таиланде не менее 1-2 лет до подачи заявки на ипотеку и иметь стабильный доход от 80,000 THB — 140,000 THB (€2,153—3,768);

иметь двойное гражданство, одно из которых — Таиланда;

преимуществом будет также наличие тайского вида на жительство.

При этом, первоначальный взнос обычно варьируется в пределах 30%-40% от стоимости недвижимости, а остальные 70%-60% можно взять в качестве кредита в банке.

Процентная ставка по ипотеке в Таиланде на 20 лет с фиксированной ставкой равна 5.48%.