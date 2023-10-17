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Продажа новостроек в Бангкок

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Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Жилой комплекс THE LINE VIBE премиум-класса
Chatuchak Subdistrict, Таиланд
от
€114,469
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Line Vibe — 33 этажный комплекс, расположенный в районе Чомпон, Чатучак, Бангкок. Строительство завершается в 2023 году. Комплекс представляет целый спектр услуг премиум-класса. Инфраструктура: - бассейн - кабельное телевидение - сад - спортзал - зона барбекю - круглосуточная охрана - Wi-Fi - крытая парковка Район Чатучак - расположен на севере Бангкока. Это довольно спокойное место, где много зелени. Именно в этом районе находятся три крупных парка столицы. Район подойдёт тем, кто хочет жить в спокойном месте, но при этом иметь возможность быстро добраться на метро до главных развлечений города. Позвоните нам, и мы предоставим бесплатно подборку из лучших объектов Таиланда под Ваш бюджет и пожелания!
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Жилой комплекс Whizdom the Forestias
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€159,931
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Whizdom the Forestias - это новый проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе Банг-Кео, Самутпракан. Проект находится по адресу: 63, Bang Kaeo, Bang Phli District, Samut Prakan 10540, Thailand. Комплекс предлагает вам 3 жилые 42, 43, и 50 этажные башни, утопающие в зелени и включающие в себя 1119 стильных квартир в современном дизайне. Из величественных небоскребов открываются потрясающие панорамные виды на город! Проект разработан для максимально комфортной и размеренной жизни. Расположение: В окрестностях, где находится Whizdom the Forestias, есть множество ресторанов, магазинов, бутиков. Аэропорт Суварнабхуми расположен в 24,3 км от Whizdom the Forestias, время в пути около 28 минут. Princ Hospital Suvarnabhumi является ближайшим медицинским учреждением, которое находится в 4,5 км (до него можно доехать за 11 минут) от проекта, а ближайшие школы в непосредственной близости от Whizdom the Forestias: - Школа Khlong Palat Priang находится в 4,8 км. Плюсы комплекса: - Видео домофон - Частный бассейн - Сауна - Джакузи - Детская игровая комната - Ресторан - Кафе - Бар - Химчистка - Прачечная - Видеонаблюдение - Охрана 24/7 - Детский клуб - Ландшафтный дизайн Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс Sathorn Prime
Жилой комплекс Sathorn Prime
Бангкок, Таиланд
от
€219,800
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Sathorn Prime - это удивительный проект кондо и апартаментов, расположенный по адресу: Prime, 26 Naradhiwas Rajanagarindra Rd, Yan Nawa, Sathon, Bangkok 10120, Таиланд. Кондоминиум состоит из одного 40 этажного здания и включает в себя 310 роскошных апартаментов с исключительными интерьерами, изюминками и уникальными общественными удобствами. Ряд вариантов транспорта находится у порога, соединяясь с расширяющейся сетью систем скоростного транспорта и дорожной инфраструктуры города. Это отличный проект, отвечающий желаниям и потребностям постоянно растущего спроса. Расположение: Магазин «Family Mart» расположенный всего в 5 минутах ходьбы от комплекса, удовлетворит потребности жителей в покупках товаров повседневного спроса. Если вы едете на машине, ближайший въезд на платную дорогу находится в 3,7 км от кондоминиума. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Ближайшая больница Муанг Самут Пак Нам расположена в 780 м от кондоминиума. Дорога туда займет около 5 минут на машине. Удобства: - Общий бассейн - Джакузи - Бар - Спа - Открытый паттинг-грин - Общественный сад - Фитнес - Общий тренажерный зал - Теннисный корт - Ресторан на территории - Охрана 24/7 - Лифт Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
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Жилой комплекс The Strand Thonglor
Жилой комплекс The Strand Thonglor
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€500,680
Агентство: DDA Real Estate
The Strand Thonglor - это ультра-роскошный кондоминиум с потрясающим панорамным видом на горизонт Бангкока. Кондоминиум представляет собой величественное 30 этажное здание и включает в себя 503 квартиры, выполненные в дизайнерском стиле. Проект расположенный по адресу: 58/11 Thong Lo Rd, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon ,10110, Таиланд. Комплекс находится всего в 1 минуте ходьбы от станции надземного метро Thonglor! В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, школы. Ближайшая больница находится в 1,5 км от кондоминиума. Дорога туда займет 5 минут на машине. УДОБСТВА: - Парковка - Игровая площадка - Детская площадка - Сад / барбекю - Тренажерный зал - Wi-Fi - Библиотека - Лифт - Охрана 24/7 - Бассейн Позвоните нам, и мы сделаем БЕСПЛАТНУЮ подборку недвижимости Вашей мечты. Расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда!  
Жилой комплекс Holme Ekkamai 22 с необычной концепцией
Жилой комплекс Holme Ekkamai 22 с необычной концепцией
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€109,134
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Holme Ekkamai 22 - это стильный 8 этажный проект малоэтажного кондоминиума с одним зданием, состоящим из 90 жилых единиц , и находящийся в самом центре города! Расположенный по адресу: 68/16 Khun Wichit Alley, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110, Таиланд. В 10 минутах езды от комплекса, находится самый модный район Азии-Тонг Ло, который славится высококачественной кухней и ночными развлечениями. Ближайшие медицинские и образовательные учреждения, универмаги, расположены в 1,6 км от кондоминиума, дорога туда займет около 6 минут на машине, что очень сэкономит время - которое вы можете провести в приятной для вас обстановке. Удобства: - гараж - игровая площадка / детская зона - сад / барбекю - тренажерный зал - wi-fi - лифт - сауна - охрана 24/7 - бассейн. Звоните или пишите, расскажем все о самых выгодных проектах Таиланда! Подберём идеальную недвижимость именно для Вас!
Жилой комплекс The Muve Ram 22 с удобной планировкой
Жилой комплекс The Muve Ram 22 с удобной планировкой
Bang Kapi Subdistrict, Таиланд
от
€66,007
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Ram 22 - это впечатляющий проект кондоминиума и квартиры, состоящий из 254 квартир на 8 этажах . Комплекс расположен в Рамкхамхенге, одном из самых оживленных районов Бангкока, откуда можно быстро добраться до близлежащих районов, таких как Сукхумвит, Рама 9 и Шринагариндра. Кроме того, в двух шагах находятся две линии скоростных поездов. Также поблизости находятся подъездные пути к скоростной автомагистрали Чалонг-Рат (Рам-Интра-Ат-Наронг), Си-Рат и автомагистрали Бангкок-Чонбури. В окрестностях, где находится The Muve Ram 22, есть множество ресторанов и магазинов. Ближайшие школы в непосредственной близости.​ Путь до аэропорта Суварнабхуми займёт всего 25 минут на машине! Дизайн комплекса был разработан, чтобы удовлетворить любой образ жизни: жить, работать, учиться и многое другое. Удобства: - Совместное рабочее пространство - Прачечная - Беспроводной интернет - Надежная система видеонаблюдения 24/7 - Лобби - Фитнес - Общественный сад - Охрана 24/7 - Автостоянка Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
Жилой комплекс  Mulberry Grove Sukhumvit
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€360,396
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Mulberry Grove Sukhumvit - это яркий проект кондоминиума, разработанный Magnolia Quality Development Corporation Limited. Проект находится по адресу: Таиланд, TH Bangkok Sukhumvit 1419邮政编码: 10110. Mulberry Grove Sukhumvit удобно расположен в самом сердце района Сукхумвит - самого важного делового района мегаполиса Бангкока! Кондоминиум имеет 37 этажей и состоит из 287 квартир от 1 до 6 спален. Апартаменты выполнены в современном дизайне и располагают всеми удобствами для комфортного пребывания. Больница Сукумвит - ближайшее медицинское учреждение, которое находится в 350 м (до него можно дойти за 4 мин.) от проекта, а ближайшие школы - в непосредственной близости. Кроме того, здесь есть несколько доступных видов транспорта, в том числе поездка по главной дороге Сукхумвит и общественный транспорт, такой как Ekkamai BTS ., который находится всего в 700 метрах. В районе прекрасная инфраструктура - в пешей доступности лучшие магазины и рестораны, рынок, торговые центры и огромный выбор развлечений. Типы и детали помещений: - 1 спальня (47,0 - 56,5 кв.м) - 2 спальни (87 - 135 кв.м) - 3 спальни ( 162 кв.м) - Пентхаусы (180,0 - 245,5 кв.м) - Двухуровневые пентхаусы (216,5 кв.м) Удобства: - Охрана 24/7 - Автономный гараж - Видеонаблюдение - Доступ по ключ-карте - Лифты - Бесконечный бассейн Sky Pool - Термальный бассейн и бассейн с гидротерапией - Сауна ​ - Гольф Комната для тренажеров и развлечений - Залы для йоги и балета - Большая отдельная гостиная и столовая - Сад для барбекю - Игровая комната и бильярдный стол - Детская крытая зона Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Tait Sathorn 12 в популярном районе
Жилой комплекс Tait Sathorn 12 в популярном районе
Yan Nawa Subdistrict, Таиланд
от
€347,583
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Tait Sathorn 12 - это роскошный проект кондоминиума, разработанный компанией Raimon Land PCL., расположенный по адресу 175 N Sathon Rd, Хвен Силом, Кхет Банг Рак, Крунг Тхеп Маха Накхон 10500,Таиланд., и находится всего в 9 минутах ходьбы от Суракаса. Комплекс представляет собой 40 этажный небоскрёб, выполненный в современном дизайне с большими стеклянными панелями, и включает в себя 142 стильных квартир с потрясающими видами на город. В шаговой доступности от комплекса расположены многочисленные магазины. Также в непосредственной близости от Tait Sathorn 12 находятся образовательные и медицинские учреждения. Место, где расположен кондоминиум, предлагает хороший выбор ресторанов, что позволит приятно провести время. Инфраструктура: - балкон - гараж - сад / барбекю - тренажерный зал - Wi-Fi - лифт - сауна - бассейн - круглосуточная охрана Позвоните нам, и мы предоставим подборку из лучших объектов под Ваш бюджет и пожелания! Проведём консультацию по лучшим объектам Таиланда бесплатно!
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном и круглосуточной охраной, Бангкок, Таиланд
Bang Na Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€127,342
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает коворкингом, конференц-залом, тренажерным залом, садом и террасой, бассейном, детской площадкой, парковкой и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 5 минутах от торгового центра, рядом со станцией метро.
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Жилой комплекс The Muve Bangkhae с отличной локацией
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€46,487
Площадь 91 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangkhae - это проект, расположенный в Банг Кхае Нуеа, Бангкок. Жилой комплекс имеет современный динамичный дизайн и вмещает в себя 261 кв на 8 этажах,откуда открывается красивый вид на город. В 190 метрах находится станция метро, что позволит вам сэкономить достаточно времени. Так же в шаговой доступности находятся: торговые центры, магазины, надежные больницы и известные учебные заведения. Каждый пункт назначения очень близко! УДОБСТВА: - общий сад - собственный тренажерный зал - конференц-зал - пространство для современной работы - круглосуточная охрана - видеонаблюдение 24/7 - прачечная - лобби - рядом с общественным транспортом Позвоните нам, и мы Вам предоставим подборку топовых объектов Таиланда и поможем воплотить Ваши мечты в реальность!
Жилой комплекс Mulberry Grovе
Жилой комплекс Mulberry Grovе
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€360,396
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Mulberry Grovе - это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в Пха-Кханонг-Нуэа, Бангкок. В проекте предусмотрено 5 различных типов комнат, от 1 спальни до 3 спален, пентхаусов и двухуровневых пентхаусов 37-этажном высотном здании, откуда открываются невероятные виды. Под каждые апартаменты есть своё собственное парковочное место. Кроме того комплекс, имеет очень удобное расположение в самом сердце района Сукхумвит, самого важного делового района столицы Бангкока. А это значит, что высококлассные учебные и медицинские учреждения, универмаги, находятся неподалеку. И все это, сопровождается зелёными зонами, которые предают свежести и ярких красок внешней инфраструктуре. ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА: -24 ЧАСОВАЯ система безопасности - автономный гараж - видеонаблюдение - доступ по карте - ключу - лифт - пейзажный бассейн - сауна - тренажерный зал во внутреннем дворике - большая отдельная гостиная и столовая - сад с барбекю - игровая комната и бильярдный стол - детская закрытая зона - детский бассейн Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Жилой комплекс Ideo Sukhumvit Rama 4 с отличной локацией
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€116,721
Площадь 26 м²
1 объект 1
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
Ideo Sukhumvit Rama 4 - это роскошный проект кондо и апартаментов, расположенный в Пхра Кханонг, Бангкок. Проект состоит из 642 единиц на 32 этажах высотного дома. В шаговой доступности многочисленные магазины, рестораны, образовательные и медицинские учреждения. Проект удобно расположен всего в 8 минутах ходьбы от Phra Khanong! Зеленые зоны отлично дополняют комплекс, и предают свежести в столь теплый климат. Плюсы комплекса: - Общий бассейн - Общественный сад / барбекю - Фитнес - Общий тренажерный зал - Ресторан на территории - Автомобильная стоянка - Стойка регистрации / вестибюль - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 - Лифт Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном, конференц-залом и коворкингом, Бангкок, Таиланд
Chom Phon Subdistrict, Таиланд
от
€175,464
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает зоной коворкинга, конференц-залом и зоной отдыха, садом, бассейном, тренажерным залом, парковкой, круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в самом центре района Лат Пхрао, в 300 метрах от станции наземного метро и в 700 метрах от станции метро, между двумя основными автомагистралями, рядом с магазинами, торговыми центрами, больницами и школами.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и зелеными зонами, Бангкок, Таиланд
Sao Chingcha Subdistrict, Таиланд
от
€670,278
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, тренажерным залом, бассейном с морской водой и детским бассейном, зоной барбекю, ухоженными зелеными зонами, беговой дорожкой, детской площадкой. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в 1 км от станции метро и в 3,7 км от автомагистрали.
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Жилой комплекс The Muve Bangna с современным дизайном
Bang Khae Nuea Subdistrict, Таиланд
от
€52,360
Площадь 56 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
The Muve Bangna - это роскошный объект кондоминиума, расположенный в самом центре Bang Na, Бангкок. Объект включает в себя 464 единицы дизайнерских квартиры на 8 этажах. Также имеется благоустроенная территория с садами. Неподалёку расположено множество кафе, ресторанов, магазинов, мед. Учреждений, школ! Этот район обеспечивает легкий маршрут к Восточному побережью в промышленные зоны и в такие места восточной части Тайланда, как Паттайя и Чонбури. Его расположение рядом с новым Международным аэропортом Суварнабхуми стимулирует дальнейший рост и развитие. УДОБСТВА: - Конференц - зал - Прачечная - Вестибюль в здании - Зона отдыха - Собственный тренажерный зал - Видеонаблюдение 24/7 - Охрана - Детская площадка - Детский бассейн - Общий сад - Парковка Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и живописным видом, Бангкок, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€193,409
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает детской площадкой, 40-метровым бассейном с живописным видом, джакузи и солнечной террасой, детским бассейном, зоной отдыха и коворкингом, тренажерным залом, парной, садом на крыше, круглосуточной охраной и парковкой. Удобства и оснащение в доме Система "умный дом" Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом с улицей Сукхумвит и автомагистралями, в 5 минутах от станции наземного метро Бангкока.
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
от
€486,927
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом и бассейном, фитнес-центром, коворкингом, детской игровой комнатой, большим парком с озером. Расположение и объекты поблизости Аэропорт - 2,3 км Станция метро - 6 км Железнодорожная станция - 950 метров Школа - 2,6 км Университет - 10 км Торговый центр - 4,4 км Больница - 7,9 км
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Жилой комплекс Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang
Ratchadaphisek Subdistrict, Таиланд
от
€57,357
Сдача в: 2024
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Quintara MHy'GEN Ratchada Huai Khwang - это потрясающий проект кондо и апартаментов, расположенный в Хуай Кванг, Бангкок. Комплекс расположен по адресу: 192 Ratchadaphisek 12 Alley, Huai Khwang, Bangkok 10310, Таиланд. Проект состоит из 383 квартир на 8 этажах и был разработан компанией Eastern Star Real Estat. Апартаменты полностью меблированы и выполнены в дизайнерском стиле! В окрестностях, где находится Quintara MHy'GEN Ratchada - Huai Khwang, есть множество ресторанов, магазинов, кафе, баров, рынков, ночных клубов, массажных салонов. Ближайшее медицинское учреждение находится всего в 260 м от проекта (вы можете дойти до него за 4 мин.). Аэропорт Суварнабхуми расположен в 30 км от комплекса, дорога туда занимает около 32 минут на машине или такси. Район с тщательно продуманной инфраструктурой, что позволит максимально удовлетворить ваши потребности. УДОБСТВА: - Видеонаблюдение 24/7 - Фитнес - Сад - Парковка - Охрана 24/7 - Бассейн - Кабельное телевидение - Лифт Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном и фитнес-центром, Бангкок, Таиланд
Thap Chang Subdistrict, Таиланд
от
€386,207
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает клубом, фитнес-центром, бассейном с морской водой, парком, детской площадкой, коворкингом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится рядом со школами, автомагистралями, торговыми центрами, станцией метро.
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция в самом центре престижного района Бангкока, Таиланд
Khlong Toei Subdistrict, Таиланд
от
€1,06 млн
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает бассейном с панорамным видом на город, джакузи и детской зоной, парной, садом на крыше, парковкой, тренажерным залом, библиотекой, игровой комнатой, консьерж-сервисом и круглосуточной охраной. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в престижном районе, рядом с магазинами и автомагистралями.
Жилой комплекс в престижном районе
Жилой комплекс в престижном районе
Бангкок, Таиланд
от
€219,971
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Rhythm Charoenkrung Pavillion — это проект 44-этажного высотного кондоминиума и апартаментов, состоящий из 421 жилой единицы, и выполненный в эргономичном дизайне. Комплекс расположен по адресу: 1911 Charoen Krung Rd, Khwaeng Wat Phraya Krai, Khet Bang Kho Laem, Krung Thep Maha Nakhon 10120, Таиланд. Всего 10 минут до центрального делового района Сатхорн, недалеко от скоростной автомагистрали! Что позволит сохранить ваше время и быть в курсе всех событий. Так же имеются крытые и открытые зоны общего пользования, размещенные на 42-м, 43-м и 44-м этажах небоскреба, такие как - уголок отдыха с потрясающим видом на реку Чао Прайя, игровая площадка и 47-метровый бесконечный бассейн. Все три павильона соединены большой зеленой зоной. Внешняя инфраструктура находится в шаговой доступности от комплекса. Удобства: - Общий бассейн- Джакузи - Закрытая детская зона - Сауна - Коворкинг / Конференц-зал - Библиотека / Читальный зал - Общий сад - Фитнес - Лифт - Общий тренажерный зал - 100% парковочных мест - Стойка регистрации / вестибюль - Круглосуточная система безопасности - Видеонаблюдение 24/7 - Ключ - карта доступа Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!  
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами и спа-центром, Бангкок, Таиланд
Suan Chitlada Subdistrict, Таиланд
от
€245,417
Агентство: TRANIO
Резиденция располагает библиотекой и конференц-залом, садом, бассейном с джакузи, детским бассейном, тренажерным залом, круглосуточной охраной, парковкой, спа-центром. Расположение и объекты поблизости Станция метро - 500 метров Станция наземного метро - 600 метров Торговый центр - 300 метров
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