Новостройки в Хуахине, Таиланд

Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене.
Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 спальнями площадью 37,75 м². В комплексе есть паркинг на 38 мест, лобби и рабочая зона, фитнес-центр. Окруженный зеленью природы бассейн идеально подходит для тех, кто ищет максимальное уединение. Сады с тропическими растениями создают условия для отдыха в тени. Всего 900 метров до ближайшего пляжа.
Расположение и объекты поблизости
Блупорт Хуа Хин - 2,5 км
Рыночная деревня Хуа Хин - 3 км
Рынок Таммаринд - 2,5 км
Рынок Цикада - 2,5 км
Больница Сан-Паулу в Хуа Хине - 3,5 км
Больница Бангкока в Хуа Хин - 2,5 км
Больница Хуа Хина - 8,5 км
Школа Хуа Хин Виттаялай - 3,5 км
Технологический университет Раджамангала Раттанакосин - 10 км
Кампус Стэмфордского университета в Хуа Хине - 14 км
Железнодорожный вокзал - 4 км
Аэропорт - 11 км