Новостройки в Хуахине, Таиланд

Хуахин, Таиланд

от €83,166

Окунитесь в свежую и минималистскую атмосферу новейшего кондоминиума. Наслаждайтесь радостными эмоциями и душевным спокойствием в сердце Хуа Хина, рядом со всеми достопримечательностями по доступной цене. Небольшой и уютный кондоминимум включает квартиры с 1 спальней площадью 24,5-26 м² и 2 спальнями площадью 37,75 м². В комплексе есть паркинг на 38 мест, лобби и рабочая зона, фитнес-центр. Окруженный зеленью природы бассейн идеально подходит для тех, кто ищет максимальное уединение. Сады с тропическими растениями создают условия для отдыха в тени. Всего 900 метров до ближайшего пляжа. Расположение и объекты поблизости Блупорт Хуа Хин - 2,5 км Рыночная деревня Хуа Хин - 3 км Рынок Таммаринд - 2,5 км Рынок Цикада - 2,5 км Больница Сан-Паулу в Хуа Хине - 3,5 км Больница Бангкока в Хуа Хин - 2,5 км Больница Хуа Хина - 8,5 км Школа Хуа Хин Виттаялай - 3,5 км Технологический университет Раджамангала Раттанакосин - 10 км Кампус Стэмфордского университета в Хуа Хине - 14 км Железнодорожный вокзал - 4 км Аэропорт - 11 км