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Очаровательная двухэтажная вилла люкс класса Layan Bangsare Villas на берегу Сиамского залива!
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Есть рассрочка! Вилла меблирована!
Удобства: личный бас…
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Агентство
DDA Real Estate
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Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %!
Дом сдан, готов к заселению! Апартаменты меблированы!
Близость к пляжу Bang Saray! Удобное транс…
Рекомендовать
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.