Апарт-отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.

Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассные апартаменты в районе Раваи в 400 метрах от пляжа.
Комплекс расположен на площади 17.080 м2, состоит из 8-и блоков всего 516 юнитов, в продаже отельные номера - студии и с одной (1+1) спальней.
Детали объекта:
Гарантированный доход 6% на 3-и года (отельный оператор Wyndham)
Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.
В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели.
Окончание строительства: сдан в 2023 году.
Инфраструктура:
Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.