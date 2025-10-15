  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Равай
  4. Апарт-отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.

Апарт-отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.

Равай, Таиланд
от
$147,000
BTC
1.7485357
ETH
91.6482336
USDT
145 336.6223571
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
11
Оставить заявку
ID: 32879
ID новостройки на Realting
In CRM: 004140
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 16.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Столичный ампхе Пхукет
  • Город
    Равай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

Дополнительно

  • Управляющая компания
  • Онлайн-показ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассные апартаменты в районе Раваи в 400 метрах от пляжа.

Комплекс расположен на площади 17.080 м2, состоит из 8-и блоков всего 516 юнитов, в продаже отельные номера - студии и с одной (1+1) спальней.

Детали объекта:

  • До моря: 400 м
  • Спальни: Студии, 1, 2
  • Ванные: 1 - 2
  • Жилая площадь: 30 м2 - 58 м2

 Гарантированный доход 6% на 3-и года (отельный оператор Wyndham)
 Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели.

Окончание строительства: сдан в 2023 году.
 

Инфраструктура:

  • Бассейны
  • Детские аква-горки
  • Аллеи для прогулок
  • Ресторан и Бар
  • СПА - салон
  • Спортзал
  • Детские комнаты
  • И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.

Местонахождение на карте

Равай, Таиланд

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Комплекс Wyndham Fantasea в районе Чалонг.
Чалонг, Таиланд
от
$78,750
Жилой комплекс Surin Sabai
Пхукет, Таиланд
от
$255,180
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Раваи, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$952,865
Жилой комплекс THE CITY
Пхукет, Таиланд
от
$64,360
Жилой комплекс Новый закрытый комплекс таунхаусов с двумя бассейнами рядом с пляжем Чонг Мон, Самуи, Таиланд
Баан Банг Рак, Таиланд
от
$292,952
Вы просматриваете
Апарт-отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.
Равай, Таиланд
от
$147,000
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в новом жилом комплексе с великолепной инфраструктурой на пляже Най Харн, Пхукет, Таиланд
Равай, Таиланд
от
$129,765
Новейший кондоминиум бизнес-класса, где роскошь сочетается с устойчивостью и экологичностью. Это не просто место для жизни, это ваш личный уголок гармонии и комфорта. Инфраструктура и удобства в комплексе: Умный дом Подземный паркинг Большой бассейн с морской водой и баром Лаунж зона с баро…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в новом жилом комплексе, Банг Тао, Пхукет, Таиланд
Choeng Thale, Таиланд
от
$737,622
На входе создается ощущение, что вы находитесь в бутик-отеле: здесь есть стойка регистрации (для администратора и консьержа) и гостеприимное пространство для отдыха. В течение дня вестибюль превращается из места, где можно сделать важный звонок и выпить кофе, в место для встреч по вечерам. К…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Показать все Жилой комплекс THE CITY
Жилой комплекс THE CITY
Ви Чит, Таиланд
от
$130,900
Количество этажей 8
Изумительные апартаменты в проекте City Phuket, расположенном в центральной части Пхукета! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Ипотека иностранцам! При внесении 50% от стоимости юнита, п…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Таиланде
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
15.10.2025
Рынок недвижимости Пхукета: что поменялось и как лучше всего инвестировать
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
04.08.2025
Топ-5 стран для получения пенсионного ВНЖ
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
01.07.2025
Рынок недвижимости Таиланда 2025: тенденции, цены, возможности для иностранцев
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
22.04.2025
Таиланд переходит на цифровые карты прибытия с 1 мая 2025: что нужно знать туристам
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
16.04.2025
Ваш собственный кусочек рая: рассказываем об элитном ЖК, который строят в Паттайе
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
07.03.2025
Жизнь в Бангкоке: опыт переезда, адаптация и цены на жилье
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
04.03.2025
Сколько стоит жилье на Пхукете: анализ рынка от REALTING
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
10.01.2025
Как оформить электронную визу в Таиланд в 2025 году: пошаговая инструкция
Показать все публикации