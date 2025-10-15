Апарт-отель Отельные номера в комплексе Wyndham La Vita Phuket.

Отельный комплекс Wyndham La Vita Phuket под управлением всемирно известного отельного бренда Wyndham предлагает первоклассные апартаменты в районе Раваи в 400 метрах от пляжа.

Комплекс расположен на площади 17.080 м2, состоит из 8-и блоков всего 516 юнитов, в продаже отельные номера - студии и с одной (1+1) спальней.

Детали объекта:

До моря: 400 м

Спальни: Студии, 1, 2

Ванные: 1 - 2

Жилая площадь: 30 м2 - 58 м2

Гарантированный доход 6% на 3-и года (отельный оператор Wyndham)

Рентная программа допускает пользование юнита собственником до 4-х недель в году.

В стоимость включено: отделка, сантехника, встроенная кухня, встроенные шкафы, кондиционеры, пакет мебели.

Окончание строительства: сдан в 2023 году.



Инфраструктура:

Бассейны

Детские аква-горки

Аллеи для прогулок

Ресторан и Бар

СПА - салон

Спортзал

Детские комнаты

И многое другое

Для получения более подробной информации по данному проекту звоните / пишите нам.