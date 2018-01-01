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Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд

Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
от
€486,927
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20
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О комплексе

Резиденция располагает клубом и бассейном, фитнес-центром, коворкингом, детской игровой комнатой, большим парком с озером.

Расположение и объекты поблизости
  • Аэропорт - 2,3 км
  • Станция метро - 6 км
  • Железнодорожная станция - 950 метров
  • Школа - 2,6 км
  • Университет - 10 км
  • Торговый центр - 4,4 км
  • Больница - 7,9 км
Местонахождение новостройки
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд

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Комплекс вилл с бассейном и парком рядом с аэропортом, Бангкок, Таиланд
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
от
€486,927
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Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Уютная квартира в престижном комплексе Laguna Bay в районе Пратамнак. Квартира полностью меблирована и имеет большой балкон из которого открывается шикарный вид на море. Предоставляется выгодная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Ожидаемая окупаемость инвестиций в недвижимость составляет примерно от 7% в год. Удобства комплекса: бассейн на крыше с видом на море, фитнес-центр, пышный сад, круглосуточная система безопасности, видеонаблюдение 24/7, лифт, парковка, сауна. Район где расположена квартира, полон магазинов, ресторанов и ночных клубов. Дорога до пляжа составит Донгтан 8 минут, 5 минут до супермаркета Food Mart и 7 минут до The Plaza Jomtien . До центра города можно доехать на регулярном шаттле. Международный аэропорт Утапао в 45 минутах езды на автомобиле. Предоставляется тайская квота. Позвоните нам, и мы бесплатно подберем именно для Вас лучшую недвижимость в Таиланде! Только надёжные застройщики!
Жилой комплекс Dream
Жилой комплекс Dream
Паттайя, Таиланд
от
€44,133
Площадь 22–34 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2026
У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос. 2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка. ]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка,  круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.  РАССТОЯНИЕ ДО : до Walking Street - 3 км до аквапарка - 1,4км до Храма Большого Будды - 1,5 км до Cosy Beach - 2.2 км до Pratumnak Beach - 1 км до Yinyom  Beach - 1.2 км до Jomtien  Beach - 2,4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  21.65 м2 -  1,593,900 ฿   ~ 45.800$  Цены и метраж в этом промежутке, много планировок 27.5 м2 -  1,992,375 ฿   ~ 57.230$ 1 BEDROOM:  29.45 м2: от 2,142,000฿  ~ 61.500$ 31.40 м2 - до 2,354,625฿  ~ 67,650$ 2 BEDROOM: 34.20 м2: от 2,425,500฿  ~ 69.700$ до 2,572,500฿  ~ 73,900$ 36.25 м2 - от2,564,100฿  ~ 73.650$ до 2,797,200฿  ~ 80,350$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Na Chom Thian, Таиланд
от
€92,065
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House. Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой. К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое. Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи. – Расстояние до пляжной линии – 400 метров; – Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров; – Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
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