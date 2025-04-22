Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд

Представьте себе жизнь в роскошной вилле с панорамным видом на Андаманское море. Данный комплекс — это не просто недвижимость, это уникальное сообщество, где каждый день наполнен спокойствием и комфортом.
Что предлагает проект:
Удобства:
Сдача проекта: первая фаза — середина 2026; весь проект — конец 2028
Рассрочка:
35% — первый взнос
50% — во время стройки
15% — после сдачи проекта
Комплекс расположен в тихом и спокойном районе Пхукета, в 15 минутах от международного аэропорта. Ближайшие купабельные пляжи — Май Кхао (10 минут на авто) и Най Янг (15 минут на авто).