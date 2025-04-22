Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд

Представьте себе жизнь в роскошной вилле с панорамным видом на Андаманское море. Данный комплекс — это не просто недвижимость, это уникальное сообщество, где каждый день наполнен спокойствием и комфортом.

Что предлагает проект:

Приватность и комфорт: Каждая вилла — это отдельное пространство с бассейном, садом и современным дизайном.

Развитая инфраструктура: На территории комплекса есть все необходимое для комфортной жизни: Частный парк с детской площадкой, зоной для йоги и местами для пикников; Международная школа Wycombe Abbey (SEA Branch in Phuket, входит в топ-5 школ Англии) на 1500 учеников, 800 из которых будут жить в рамках школы-интерната; Спортивный комплекс с инфраструктурой для занятий следующими видами спорта: тайский бокс, сквош, теннис, паддл, пиклбол, симулятор гольфа и лыж. В комплексе также будут представлены олимпийский бассейн, сауна и парная, площадки для занятий волейболом, футболом и скалолазанием. Торговый центр с ресторанами, магазинами и супермаркетом. На территории проекта будут работать багги, чтобы отвозить жильцов вилл до нужных им направлений.



Удобства:

Сад

Бассейн

Джакузи

Барбекю

Спортивный комплекс

Школа

Сауна

Рестораны и магазины

Панорамные окна

Круглосуточная охрана

Сдача проекта: первая фаза — середина 2026; весь проект — конец 2028

Рассрочка: 35% — первый взнос 50% — во время стройки 15% — после сдачи проекта

Кондиционеры

Стенные шкафы

Кухонная мебель

Оборудованные ванные комнаты

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в тихом и спокойном районе Пхукета, в 15 минутах от международного аэропорта. Ближайшие купабельные пляжи — Май Кхао (10 минут на авто) и Най Янг (15 минут на авто).