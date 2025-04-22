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Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд

Тхаланг, Таиланд
от
$893,261
14.04.2025
$887,744
13.04.2025
$888,265
12.04.2025
$891,572
11.04.2025
$911,727
10.04.2025
$915,442
09.04.2025
$920,035
08.04.2025
$919,464
06.04.2025
$920,009
05.04.2025
$911,627
04.04.2025
$923,804
03.04.2025
$934,047
02.04.2025
$932,085
01.04.2025
$929,977
30.03.2025
$927,129
29.03.2025
$934,052
28.03.2025
$937,460
27.03.2025
$934,175
26.03.2025
$933,592
25.03.2025
$930,396
24.03.2025
$927,215
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20870
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386103
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Пхукет
  • Район
    Тхаланг

О комплексе

Представьте себе жизнь в роскошной вилле с панорамным видом на Андаманское море. Данный комплекс — это не просто недвижимость, это уникальное сообщество, где каждый день наполнен спокойствием и комфортом.

Что предлагает проект:

  • Приватность и комфорт: Каждая вилла — это отдельное пространство с бассейном, садом и современным дизайном.
  • Развитая инфраструктура: На территории комплекса есть все необходимое для комфортной жизни:
    • Частный парк с детской площадкой, зоной для йоги и местами для пикников;
    • Международная школа Wycombe Abbey (SEA Branch in Phuket, входит в топ-5 школ Англии) на 1500 учеников, 800 из которых будут жить в рамках школы-интерната;
    • Спортивный комплекс с инфраструктурой для занятий следующими видами спорта: тайский бокс, сквош, теннис, паддл, пиклбол, симулятор гольфа и лыж. В комплексе также будут представлены олимпийский бассейн, сауна и парная, площадки для занятий волейболом, футболом и скалолазанием.
    • Торговый центр с ресторанами, магазинами и супермаркетом.
    • На территории проекта будут работать багги, чтобы отвозить жильцов вилл до нужных им направлений.

Удобства:

  • Сад
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Барбекю
  • Спортивный комплекс
  • Школа
  • Сауна
  • Рестораны и магазины
  • Панорамные окна
  • Круглосуточная охрана

Сдача проекта: первая фаза — середина 2026; весь проект — конец 2028

    Рассрочка:

    35% — первый взнос

    50% — во время стройки

    15% — после сдачи проекта

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Стенные шкафы
  • Кухонная мебель
  • Оборудованные ванные комнаты
Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в тихом и спокойном районе Пхукета, в 15 минутах от международного аэропорта. Ближайшие купабельные пляжи — Май Кхао (10 минут на авто) и Най Янг (15 минут на авто).

Местонахождение на карте

Тхаланг, Таиланд

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Жилой комплекс Новый элитный комплекс вилл с панорамным видом на море и бассейнами недалеко от пляжей и аэропорта, Пхукет, Таиланд
Тхаланг, Таиланд
от
$893,261
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