Новостройки в Khao Chi Chan, Таиланд

mab fakthxng, Таиланд

Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %! Есть рассрочка! Полностью меблиро…