Новостройки в Khao Chi Chan, Таиланд

Khao Chi Chan, Таиланд
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Уютная вилла в большом коттеджном комплексе Baan Dusit Pattaya, в 15 км от центра Паттайи и 2,5 км от пляжей.
Виллы поступают в продажу в готовности «под ключ», с подключенными коммуникациями. Планировки спроектированы с учетом современных предпочтений. Все дома оснащаются современными системами охранной сигнализации.
Удобства: 2 санузла, беседка, парковка, собственный бассейн.
Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом!
В радиусе 10 км находятся различные туристические места: два больших аквапарка, дельфинарий Dolphin World Pattaya, огромный тропический сад, гора Золотого Будды - Buddha Mountain, виноградные плантации, стоянка для яхт и катеров Ocean Мarina, фруктовый сад и сад специй, ферма различных животных Greta Farm, китайский храм-музей Вихарасиен, храмовый комплекс Wat Yan Temple, конный комплекс, самый большой элитный гольф-клуб, большой аквариум подводного мира Underwater World, деревня слонов Pattaya Elephant Village.
Всего 20 км до международного аэропорта У-Тапао, откуда можно долететь до любого уголка Сиамского залива, к островам с коралловыми рифами и белым песком.
Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения.
Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год.
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