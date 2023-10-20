Новостройки в Na Chom Thian, Таиланд

Капрешуми, Грузия

от €149,000

Сдача в: 2023

ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Bayphere - это новый инвестиционный отель, расположенный в живописном районе На-Джомтьен, в 200 метрах от пляжа Саут-На-Джомтьен. Отель находится по адресу: 159 หมู่ที่ 2 Na Chom Thian 18 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Таиланд. Все номера отеля оснащены кондиционером, сейфом, чайником, холодильником, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В номерах есть балкон, письменный стол и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля Bayphere предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам сервируется завтрак «шведский стол». К услугам жильцов открытый бассейн, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и сад. Также жильцы могут посетить ресторан и бар и отдохнуть на террасе. Среди удобств - круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi. Пляж Норт-На-Джомтьен находится в 200 метрах от отеля, а поле для гольфа Eastern Star в 32 км. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта У-Тапао Паттайя составляет всего 33 км. Неподалеку есть вся необходимая инфраструктура. В этом замечательном месте собран весь спектр услуг для максимально комфортного отдыха! УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Бесплатный Wi-Fi - Пляж (первая линия) - Бесплатная парковка - Трансфер от/до аэропорта - Фитнес-центр - Номера для некурящих - Ресторан - Бар Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!