Новостройки в Na Chom Thian, Таиланд

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Продажа новостроек в Na Chom Thian

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Жилой комплекс Bayphere
Жилой комплекс Bayphere
Капрешуми, Грузия
от
€149,000
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bayphere - это новый инвестиционный отель, расположенный в живописном районе На-Джомтьен, в 200 метрах от пляжа Саут-На-Джомтьен. Отель находится по адресу: 159 หมู่ที่ 2 Na Chom Thian 18 Alley, Na Chom Thian, Sattahip District, Chon Buri 20250, Таиланд. Все номера отеля оснащены кондиционером, сейфом, чайником, холодильником, мини-баром и телевизором с плоским экраном. В номерах есть балкон, письменный стол и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля Bayphere предоставляются полотенца и постельное белье. По утрам сервируется завтрак «шведский стол». К услугам жильцов открытый бассейн, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и сад. Также жильцы могут посетить ресторан и бар и отдохнуть на террасе. Среди удобств - круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi. Пляж Норт-На-Джомтьен находится в 200 метрах от отеля, а поле для гольфа Eastern Star в 32 км. Расстояние от отеля до ближайшего международного аэропорта У-Тапао Паттайя составляет всего 33 км. Неподалеку есть вся необходимая инфраструктура. В этом замечательном месте собран весь спектр услуг для максимально комфортного отдыха! УДОБСТВА: - Открытый бассейн - Бесплатный Wi-Fi - Пляж (первая линия) - Бесплатная парковка - Трансфер от/до аэропорта - Фитнес-центр - Номера для некурящих - Ресторан - Бар Позвоните нам, и мы с удовольствием расскажем о самых выгодных объектах недвижимости Таиланда! Бесплатно Вас проконсультируем!
Жилой комплекс French Riviera
Жилой комплекс French Riviera
Капрешуми, Грузия
от
€59,563
Площадь 24–102 м²
32 объекта 32
Агентство: Geo Estate
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу. Инфраструктура комплекса: 3 зоны бассейна (детский бассейн, взрослый бассейн, водные горки) Беседки для отдыха и барбекю  Парковка открытого типа Охрана и видеонаблюдение на территории Ресторан  Ресепшн (с 9 до 18 часов) Лаунж/бар  Тренажерный зал Сауна и парная Джакузи с холодной и горячей водой Детская игровая комната Настольный теннис  Бильярд  Компьютерный зал/библиотека Форма собственности: Freehold Foreign Quota Комплектация: "Под ключ" с мебелью и техникой
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Капрешуми, Грузия
от
€60,815
Агентство: DDA Real Estate
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!  Элитная квартира в престижном комплексе Nam Talay Condo, расположенном в деревне Сой На Хавари, район На Джомтьен. Каждая квартира имеет красивую, современную и встроенную мебель. Удобства: фитнес, сад, парковку, охрану, бассейн и Wi-Fi. Поблизости и легко доступны все богатства курортной инфраструктуры: магазины, рестораны, кафе, бары, рынок, ночные клубы, массажные салоны, а также всевозможные водные виды спорта, курортные и пляжные развлечения. Расстояние до международного аэропорта У-Тапао составляет 33 км. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Окупаемость инвестиций составляет примерно от 7% в год. Ряд вариантов транспорта находится у порога, соединяясь с расширяющейся сетью систем скоростного транспорта и дорожной инфраструктуры города. Мы расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в Таиланде. Найдем, покажем и поможем с приобретением недвижимости под любой запрос! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!
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Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Жилой комплекс Ocean Horizon на 1-й береговой линии
Капрешуми, Грузия
от
€92,645
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Ocean Horizon - новый проект на 1-й береговой линии в зоне чистых пляжей На Джомтьен. Ocean Horizon Beachfront Pattaya расположенный в отличном районе, имеет частный доступом к прекрасному белоснежному пляжу. Рядом расположены такие известные заведения, входящие в топ мест для отдыха в Паттайе - Cafe Del mare, Bacco Beach, Glass House. Все квартиры сдаются с отделкой, дизайном, мебелью и техникой. К услугам жильцов: парковочное место, видеонаблюдение, круглосуточная охрана, 5-звездочное лобби, 3 клуба, бассейн, волновой бассейн, каскад-онсэн, парная и сауна, тренажерный зал и йога, детский клуб, бар у бассейна, эксклюзивный лаунж, место для коворкинга, кухонное пространство, игровая комната, гольф-симулятор, пейзажный бассейн, пляжный бар, оборудование для водного спорта, каяк, доски для серфинга, лодки и многое другое. Удачное расположение Ocean Horizon Pattaya дает возможность быстро добраться до самых популярных туристических мест Паттайи. – Расстояние до пляжной линии – 400 метров; – Рестораны европейской и азиатской кухни, храм Wat Na Chom Thien, яхт-клуб Chom Thian и рыболовный парк Паттайи – в радиусе двух километров; – Океанариум Underwater World Pattaya – в десяти минутах езды. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
Жилой комплекс Riviera Monaco
Жилой комплекс Riviera Monaco
Капрешуми, Грузия
Агентство: DDA Real Estate
Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, расположенный в Na Chom Thian южной части Паттайи, в популярном районе, на первой линии моря, прямо у пляжа Джомтьен! Район зеленый, тихий, прекрасно развит. 40 этажный небоскреб, включает 412 апартаментов, площадью 26 - 130 кв. м: студии и квартиры с 1 и 2 спальнями, в том числе пентхаусы. Из большинства апартаментов открывается потрясающий вид на море. Рядом с комплексом есть вся необходимая инфраструктура - супермаркеты, магазины, популярные рестораны и бары, торговые центры, массажные салоны, аптеки, ночные клубы, парки, рынок, где всегда можно купить свежие фрукты, овощи, морепродукты. До центра города - 15 минут езды! УДОБСТВА: - лобби с зонами для отдыха - панорамные бассейны с шикарным круговым обзором на море и город - террасы для загара - тренажерный зал - сауна - теннисные корты - тропические сады - ресторан - бар - зоны отдыха - детская зона с отдельным бассейном - услуга уборки квартир - прачечная - система электронного доступа в здание - круглосуточное видеонаблюдение - консьерж сервис - охрана 24/7 - парковка - скоростные лифты - кабельное телевидение - интернет, WI-FI Позвоните нам , и мы с огромным удовольствием поможем Вам, в покупке элитной недвижимости в Таиланде по доступной цене!
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d'Azur
Капрешуми, Грузия
от
€59,281
Агентство: DDA Real Estate
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 300 офисов в РФ, ОАЭ, Турции, Таиланде и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Seven Seas Cote d'Azur - это качественный проект кондоминиума от Universal Group Thailand, открывающий перед вами роскошную жизнь в кондоминиуме средиземноморского стиля, а также обеспечивающий идеальную жилую атмосферу. Проект расположен по адресу: Na Jom Tien 4, Nong Prue , Pattaya , Chon Buri. Seven Seas Cote d'Azur состоит из семи 8 этажных зданий с 1308 стильными жилыми единицами. Комплекс окружен несколькими туристическими достопримечательностями и удобствами в Паттайе , в том числе пляжем Джомтьен , плавучим рынком, подводным миром и мемориальной больницей. Кроме того, проект предлагает широкий спектр удобств, включая вестибюль, бассейн, тренажерный зал, общий сад и круглосуточную систему безопасности, чтобы обеспечить жильцам все удобства. Имеет отличную транспортную доступность и благоустроенную озелененную территорию. Также неподалеку расположены востребованные образовательные и мед. Учреждения. На сегодняшний день покупка недвижимости в Паттайе является отличным решением для капиталовложения и пользуется большим спросом у арендаторов! Типы помещений: - Студия (24 кв.м) - 1 спальня (32-39,5 кв.м) - 2 спальни (86,5-102 кв.м) УДОБСТВА: - Лобби - Почтовое помещение - Бассейн - Общий тренажерный зал - Территория общего сада - Лифты - Карта-ключ доступа - Парковка - Охрана 24/7 - Видеонаблюдение 24/7 Гарантируем полное юридическое сопровождение сделки. Предлагаем только доходные и надёжные объекты недвижимости в Таиланде. Звоните или пишите, ответим на все Ваши вопросы!
Жилой комплекс Cote d' Azur
Жилой комплекс Cote d' Azur
Капрешуми, Грузия
Цена по запросу
Площадь 32 м²
1 объект 1
Замечательный комплекс сделанный в стиле французского прованса. Площадь земли: 24,800 кв/м Количество зданий: 6 Клубный дом: 1 Общее кол-во квартир: 1,300 Инфраструктура комплекса: - 3 зоны бассейна  - детский бассейн - водные горки - беседки для отдыха и барбекю  - парковка открытого типа - охрана и видео-наблюдение на территории - ресторан  - ресепшн (с 9 до 18 часов) - лаундж/бар  - тренажерный зал - сауна и парная - джакузи с холодной и горячей водой - детская игровая комната - настольный теннис  - бильярд  - компьютерный зал/библиотека  Расположение комплекса относительно объектов городской инфраструктуры: - до пляжа 7-10 минут пешком, 3 минуты на транспорте - магазин 7-11 внутри проекта  - прачечная 10 минут пешком, 3 минуты на транспорте  - до ближайшего гипермаркета 10-12 минут на траспорте - до ближайшей школы - 10-12 минут на транспорте - до ближайшего рынка - 12-15 минут на транспорте Для жителей комплекса предоставляется услуга бесплатного шатла до пляжа и обратно. Транспорт с территории проекта отправляется 3 раза в день.  Время отправления: 10:30, 13:30, 16:00. Возможна оплата и заселение в течении месяца.  Возможна рассрочка до декабря 2023 года. Заселение после полной оплаты.  50,000 - депозит бронирования.  30% (минус депозит) - первый платеж (через месяц) 30% - сентябрь 2023 (на данный момент)  40% - 30 декабря 2023
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Капрешуми, Грузия
от
€60,106
Агентство: DDA Real Estate
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га. Оснащение квартиры: - Чистовая внутренняя отделка, - Потолочное освещение, - Комбинированное половое покрытие - Включающее в себя плитку и ламинат, кафель, - Сантехника, - Кухонный гарнитур, - Встроенная и мягкая мебель, - Кондиционеры, телевизор, двухкамерный холодильник, - Микроволновка, вытяжка, варочная панель Общая площадь бассейнов, размещенных на внутренней территории и по периметру резорта, превышает 6000 кв.м. Внутренняя территория комплекса разделена на три разные по тематике и интересам части. Трехэтажный клубный дом, расположенный в центре проекта и оборудованный пирсом с катерами,поражает оригинальностью своей архитектуры, волшебным образом перемещая Вас на набережную гламурного Сен-Тропе. В Комплексе есть ресторан, столовая и лаунж-зона, тренажерный зал, сауна, игровая комната, библиотека/интернет-центр и банкетный зал. Звоните или пишите, будем рады подобрать для Вас лучший объект в Таиланде! Юридическое сопровождение в подарок!
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