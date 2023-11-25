Новостройки в Банге Саре, Таиланд

Банг Саре, Таиланд

от €58,368

Сдача в: 2026

Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.