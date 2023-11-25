Новостройки в Банге Саре, Таиланд

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Продажа новостроек в Банг Саре

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Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Жилой комплекс ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Банг Саре, Таиланд
от
€58,368
Сдача в: 2026
Застройщик: Sisaran
Пятый проект Sisaran of Bang Saray - это роскошный кондоминиум ECO Friendly с 262 единицами. Благодаря более чем 15 фасилитаторам для жителей и множеству 5-звездочных сервиков, эта разработка установит новый эталон для Bang Saray.
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