Новостройки в Чонбури, Таиланд

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Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$118,137
Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыш…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$495,126
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
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Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$2,04 млн
Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники,…
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TekceTekce
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Na Kluea, Таиланд
от
$76,639
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 33–77 м²
7 объектов недвижимости 7
Стильный и комфортный комплекс, в тропическом стиле для отдыха и постоянного проживания. Проект в северном и респектабельном районе Паттайи - Вонгамат. Этот район известен чистым и спокойным пляжем, рядом расположено красивейшее произведение зодчества - Храм Истины. Здание Tropicana состо…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Квартира 2 комнаты
76.6
212,886
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Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов с бассейнами, детским клубом и коворкингом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$189,956
Инфраструктура комплекса: парковка конференц-зал лобби спа гольф-симулятор детский клуб дзен-сад коворкинг бассейны джакузи тренажерный зал зоны отдыха консьерж-сервис круглосуточная охрана и видеонаблюдение Начало строительства - январь 2026 года. Окончание строительства - февраль 2029 го…
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Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Красивая малоэтажная резиденция с бассейном в престижном районе Пратамнак Хилл, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,743
Резиденция располагает 18-метровым бассейном с джакузи, сауной и парной, фитнес-центром, круглосуточной охраной и видеонаблюдением, садом, крытой парковкой. Удобства и оснащение в доме Современные кухни Стенные шкафы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в…
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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Жилой комплекс EMBASSY LIFE
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Жилой комплекс EMBASSY LIFE
Паттайя, Таиланд
от
$99,246
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 24
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! 500 м до пляжа Джомтьен! Embassy Resort — уникальный 8-ми этажный жилой комплекс, дает вам возможность стать частью престижного мира, где элегантность Мировых Отелей соч…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейнами, садами и круглосуточной охраной в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$98,679
Отличный вариант уютного кондоминиума для тех, кто любит проводить зимнее время года под солнцем или путешествовать с семьёй. Проект, который представляет собой отдельный жилой парк в самом центре Паттайи, от застройщика, получившего награду в номинации "Лучший застройщик бутиков на Восточно…
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Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс квартир с коворкингом в 450 метрах от моря, зелёная зона города, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$194,526
Новый проект от единственного финского застройщика в Паттайе. Комплекс состоит из 377 квартир: 3 корпуса, 8 этажей. Инфраструктура проекта — два бассейна, коворкинг, две бани (хамам, финская сауна), спортзал, зона для отдыха и парковка. План оплаты: Депозит 100.000 бат (входит в стоимость к…
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Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс на берегу моря в районе Вонгамат, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,392
Вдохновленное волнами и изгибами пляжа Вонгамат, здание представляет собой архитектурный шедевр, отражающий природную красоту залива Вонгамат и растущего городского мегаполиса этого района. Городские прямые линии сочетаются с плавными элегантными изгибами, создавая формы и пространства, уник…
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Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Жилой комплекс Первоклассный новый жилой комплекс с оздоровительной инфраструктурой в Паттайе, Банламунг, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$111,013
Уникальный жилой комплекс с японской тематикой СПА и оздоровления в сердце Паттайи, всего в 1 км от главных достопримечательностей и пляжей. Это малоэтажный проект, ориентированный на оздоровление и гармоничный образ жизни, среди удобств которого полноразмерный СПА с онсен-ваннами, фитнес-це…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейном, парком и озером рядом с пляжем и яхт-клубом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$2,62 млн
Предлагаются виллы с бассейнами и садами. Элитный клуб, активности на берегу озера и развлечения премиум класса - все это принесет разнообразие и яркость в вашу жизнь. Особенности клуб бассейн парк озеро кафе бар ресторан фитнес-центр коворкинг Рассрочка - 80/20. Расположение и объекты по…
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейнами и рестораном в самом центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,438
Резиденция располагает двумя бассейнами, джакузи, сауной и парной, фитнес-центрами, кафе и рестораном, подземной парковкой, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Полностью оборудованные европейские кухни и ванные комнаты Гардеробы Электрические водонагреват…
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Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция на берегу моря с бассейнами и садами, Джомтьен, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$374,004
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает садами и парком, зонами отдыха, детской площадкой и игровой комнатой, бассейнами и спа, тренажерным залом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на первой линии пляжа Джомтьен и через дорогу от ночного рынка Джомтьен
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция с аквапарком, отелем и ресторанами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$150,920
Резиденция располагает ресторанами, детским клубом и детской площадкой, зоной для занятий йогой, трехуровневой парковкой и видеонаблюдением, садом, бассейнами и аквапарком, фитнес-залом, сауной и парной, кафе, инфинити-бассейном с террасой, отелем и торговым центром. Окончание строительства …
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Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитная резиденция с бассейном и садом рядом с пляжем, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$146,541
Предлагаются апартаменты с балконами и панорамным видом на море. Резиденция располагает системой безопасности, подземной парковкой, бассейном, сауной, фитнес-центром, садом. Удобства и оснащение в доме Современная кухня Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимост…
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Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с бассейном, ресторанами и конференц-залом в 800 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$129,087
Резиденция располагает фонтаном, бассейном и джакузи, спа-зоной и сауной, конференц-залом, ресторанами, детским клубом и детской площадкой, игровой комнатой, фитнес-центром, парковкой, ухоженным садом. Преимущества Гарантированный доход 6% в течение 8 лет. Расположение и объекты поблизости…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$479,516
Жилой комплекс, вдохновленный историческими виллами деревни Бибери в Англии, сочетает в себе винтажный английский шарм и современную роскошь. Тщательно ухоженные сады украшены собственными бассейнами, создавая спокойное место для отдыха. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$62,767
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 24–102 м²
32 объекта недвижимости 32
Комплекс апартаментов класса люкс в престижном благоустроенном районе Джомтьен в Паттайе с собственной инфраструктурой и в 300 м от песчаного пляжа. Комплекс спроектирован в стиле французского прованса и воссоздает атмосферу фешенебельного французского курорта на Лазурном берегу.   Инф…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Квартира 2 комнаты
52.1
128,197
Квартира 3 комнаты
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Студия
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
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Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с садами и бассейнами недалеко от пляжей, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$546,471
Жилой комплекс "Onyx Grand Village" сочетает в себе роскошь, безмятежность и изысканность. Красивая отделка и качественная мебель, собственный бассейн и пышные сады - все это создает безупречный оазис для отдыха и расслабления. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад сауна…
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Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Показать все Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Жилой комплекс PRISTINE PARK III
Паттайя, Таиланд
от
$59,388
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Инвестиционная возможность! Престижные апартаменты в живописном районе Джомтьен ! Рассрочка! Расстояние до пляжа: 1700 м! Апартаменты сдаются с отделкой, электрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонным гарнитуром, сантехникой. PRISTINE PARK III - предлагает ид…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
Жилой комплекс SECRET GARDEN
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Жилой комплекс SECRET GARDEN
Паттайя, Таиланд
от
$116,866
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи знаменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и доход…
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжами, в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$120,265
Предлагаются апартаменты с панорамным видом. Резиденция располагает системой безопасности и видеонаблюдением, фитнес-центром, сауной и парной, детской площадкой, парковкой, бассейном 240 м2, садом, рестораном и кафе. Удобства и оснащение в доме Wi-Fi Встроенная мебель Кондиционеры Полность…
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Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс элитных современных вилл в 8 минутах от международной школы, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$613,657
Жилой комплекс "Reservoir Town" состоит из элитных стильных вилл с современным тропическим дизайном. Всего 16 элитных качественных уютных домов в атмосфере спокойствия и уединения. Каждая комната виллы, окруженной природой, очень просторна и имеет живописный вид. Кроме того, здесь вы найдете…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, зонами коворкинга и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$360,485
Проект премиального уровня от известного застройщика в Паттайе. Резиденция представляет собой здание в 56 этажей на 548 квартир. Все квартиры с чистовой отделкой, встроенной бытовой техникой, сантехникой, системой кондиционирования. В комплексе есть вся необходимая инфраструктура для комфорт…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами, спа-центром и собственным выходом к пляжу, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$9,66 млн
Комплекс состоит из 61 эксклюзивной двухэтажной виллы (2-4 спальни) с панорамными видами на Сиамский залив. Эти тропические виллы вашей мечты представляют собой гармоничное сочетание очарования традиционного Таиланда и современной архитектуры. Каждый дом включает большие открытые пространств…
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Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый высотный жилой комплекс премиум-класса в 500 метрах от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,554
Апартаменты бизнес-класса в Джомтьене всего в 10 минутах пешком до пляжа. Океан у ваших ног. В здании 55 этажей с 1800 юнитами, большая часть из которых имеет панорамный вид на море. Есть варианты с одной, двумя и тремя спальнями в разных модификациях, а также апартаменты с собственным бассе…
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Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
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Жилой комплекс Marina Golden Bay в тихом и уютном районе
Паттайя, Таиланд
от
$125,743
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Marina Golden Bay - это комплекс, состоящий из 3 высотных башен (Victoria, Geneva & Elya), каждая из которых насчитывает 51 этаж. Находится на главной дороге Теппразит, между районами Джомтьен и главной трассой Сухумвит, в 5 - ти минутах от пляжа! Все виды общественного транспорта в легкой…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с международной школой, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$493,084
Комплекс состоит из 19 двухэтажных вилл с 3-4 спальнями. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи. Всего 10 минутах от комплекса располагается международная школа
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Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
Жилой комплекс SEASPIRE
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Жилой комплекс SEASPIRE
Паттайя, Таиланд
от
$153,182
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 49
Старт продаж нового проекта в сердце Джомтьена — SEASPIRE, которые обеспечат вам стабильный доход и комфортное проживание! Доступна рассрочка! Первая береговая линия! В стоимость квартиры включена вся отделка, сантехника, декор, полная меблировка и бытовая техника! Sea Spire Jomtien — это но…
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Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Показать все Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Жилой комплекс RIVIERA SANTA MONICA
Паттайя, Таиланд
от
$83,988
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 34
Уникальная инвестиционная возможность в сердце Джомтьена — кондоминиум с потрясающими видами на море и первоклассной инфраструктурой! Ожидаемая доходность до 8% в год! Доступна рассрочка! Полная меблировка! The Riviera Santa Monica – это современный кондоминиум, где комфорт сочетается с прив…
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Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Высококлассный жилой комплекс на первой линии от моря в Джомтьене, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$157,494
Новый элитный высотный жилой комплекс на первой линии - всего 25 метров от пляжа Джомтьен. Такое расположение обеспечивает исключительный уровень комфорта и удобства. Основная концепция – сочетание роскоши, приватности и городской жизни в одном из лучших районов Паттайи. Более 30% юнитов уже…
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция на берегу моря с бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$463,568
Предлагаются меблированные апартаменты с панорамным видом на море и парковочными местами. Резиденция располагает инфинити-бассейном, большой террасой на крыше, джакузи, сауной, фитнес-центром, садом, круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Удобства и оснащение в доме Встроенная кухонная…
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Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция на берегу моря с бассейнами, лагунами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$192,947
Роскошная резиденция на первой линии моря с бассейнами, лагунами и садами для отдыха и релакса. Комплекс состоит из 4 восьмиэтажных зданий с 264 юнитами. В интерьерах преобладает элегантный и изысканный дизайн, природные тона и натуральные материалы. Есть разные типы квартир от студий до чет…
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Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$690,295
Качественный проект от Baan Mae Villa. Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Богатая инфраструктура и отличное расположение. Насладитесь красивыми видами на сад из больших окон. Гостиная с высокими потолками имеет большой балкон. Особенности собственный бассейн с джакуз…
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Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
Жилой комплекс AQUAROUS
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Жилой комплекс AQUAROUS
Паттайя, Таиланд
от
$181,791
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Уникальная возможность для инвесторов: роскошные апартаменты в сердце Джомтьена с высокой доходностью! Доходность от аренды: до 8% Доступна рассрочка! Полная меблировка! Расстояние до пляжа: всего 500 метров! AQUAROUS создан с учётом потребностей всех семей. Он предлагает удобства для в…
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Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Малоэтажная резиденция премиум класса с бассейнами в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$82,431
Резиденция располагает бассейнами и фонтанами, пешеходными дорожками и садами, подземной парковкой, ресторанами, магазинами, кафе и баром на крыше, сауной, парной и джакузи, студией йоги, тренажерным залом, детской площадкой, системой безопасности с видеонаблюдением. Резиденция состоит из 4 …
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Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Элитная высотная резиденция рядом с пляжем в престижном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$92,511
37-метровый бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-залы ухоженный тропический сад беседки большие зеленые зоны водяные горки лобби круглосуточная охрана 25-метровый инфинити-бассейн Расположение и объекты поблизости…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами, садом и спа-центром, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$234,053
Погрузитесь в атмосферу элегантности в резиденции, где роскошь переплетается с природой. 3 малоэтажных здания располагаются среди очаровательных зеленых зон и позволяют переосмыслить совместное проживание разных поколений. Мы высоко ценим семейные ценности и потребности каждого члена семьи и…
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Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
Вилла Glory Village
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Вилла Glory Village
Паттайя, Таиланд
от
$357,901
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 2
Крупнейший вилловый комплекс в Паттайе — Glory Village. Всего около 155 вилл, каждая с садом, бассейном и планировкой на 3–4 спальни. На территории комплекса есть медицинский центр, два мини-гольфа, супермаркет, ресторан, спортзал и прочие удобства — все удобства прямо у дома. Район ко…
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Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс стильных вилл с садами и бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$385,433
Жилой комплекс состоит из вилл в японском стиле с бассейнами, где дзен-философия встречается с современной роскошью. Прогуляйтесь по спокойным садам, погрузитесь в заманчивый бассейн и наслаждайтесь жизнью в стильных интерьерах. Особенности собственный бассейн с джакузи собственный сад парк…
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Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Жилой комплекс Новые апартаменты в эксклюзивном жилом комплексе, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$169,912
Новый самый высокий кондоминиум премиум-класса в Паттайе с панорамным видом на океан расположен между районами Пратумнак и Джомтьен — одними из самых престижных районов города. Территория комплекса составляет более 2 гектаров, а само здание возвышается на 67 этажей — это самая высокая точка …
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейном, садом и коворкингом недалеко от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$59,528
Современный проект с богатой инфраструктурой и отличным расположением в пешей доступности от пляжа Джомтьен. Это комплекс лагунного типа, что делает его идеальным местом как для собственного проживания, так и для сдачи на длительный срок. Рядом есть вся необходимая инфраструктура и транспорт…
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Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Резиденция с тремя бассейнами и террасой на крыше в центре Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$83,260
Резиденция располагает круглосуточной охраной и консьерж-сервисом, фитнес-центром, тремя инфинити-бассейнами, джакузи, саунами, рестораном, большой террасой на крыше, парковкой. Удобства и оснащение в доме Кухонная мебель Гардеробы Кондиционеры Расположение и объекты поблизости Недвижимо…
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Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс в самом сердце пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,348
большой бассейн детские бассейны многоуровневые солнечные террасы водные украшения детский клуб и игровая площадка фитнес-зал и открытая зона с тренажерами ухоженный тропический сад беседки и зоны отдыха водяные горки и пляжные бассейны лобби круглосуточная охрана инфинити-бассейн Осталось …
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейнами, водопадами и джакузи, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$120,449
Современный роскошный проект площадью 12480 м² представляет собой здание в 50 этажей с уникальным развлекательным комплексом на крыше. В резиденции есть широкий выбор квартир с потрясающим панорамным видом на океан, залив Паттайи, остров Ко Лан, залив Наклуа или пляж Джомтьен. Планировки апа…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция с бассейном, аквапарком и панорамным видом на океан, Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$203,247
Проект Aquarous Jomtien Pattaya — высококлассный жилой комплекс, расположенный в районе Джомтьен, Паттайя. Комплекс состоит из двух высотных зданий (44 и 47 этажей), соединённых между собой. Всего 606 юнитов, большинство из которых имеют вид на Сиамский залив, и 5 коммерческих помещений. Ест…
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Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты в первоклассном жилом комплексе рядом с пляжем Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$143,534
Роскошный высотный кондоминиум, расположенный в центре пляжа Джомтьен. Он предлагает покупателям ультра стильную архитектуру в сочетании с великолепными удобствами, которые предоставят вам все необходимое, чтобы максимально жить как на пляжном курорте. Наслаждайтесь захватывающим видом на мо…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, рядом с озером, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,23 млн
Комплекс состоит из 16 вилл на одном и двух этажах. Каждый дом имеет бассейн, парковку и сад. Окончание строительства - декабрь 2025 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в умиротворенном престижном районе на востоке Паттайи, в пешей доступности от озера Мабпрачан и…
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Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Комплекс вилл с бассейнами и садами рядом с автомагистралями и международными школами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$737,005
The Plantation Estates представляет собой комплекс высококачественных современных вилл в тропическом стиле. Дома имеют различные планировки и площади от 185 м2 до 224 м2. Особое внимание уделяется тропическому саду, располагающемуся вокруг роскошного большого бассейна. Удобства и оснащение …
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Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
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Жилой комплекс BREEZE BEACHSIDE
Банг Саре, Таиланд
от
$82,174
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Инвестиционная возможность! Комфортабельные апартаменты в живописном районе Bang Saray Beach. Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Дом сдан, готов к заселению! Апартаменты меблированы! Близость к пляжу Bang Saray! Удобное транс…
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Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
Вилла CHARIN PATTAYA
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Вилла CHARIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$924,237
Количество этажей 2
Скандинавский оазис в сердце Таиланда: элегантность, комфорт и инвестиционная привлекательность! Рассрочка! Полная меблировка! CHARIN Pattaya — это премиальный поселок, объединяющий чистые линии скандинавского дизайна, функциональность и тропическую расслабленность. Просторные виллы с ди…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$247,251
Резиденция Grand Breeze Luxury Pool Villas является воплощением роскоши в восточной Паттайе. Комплекс состоит из 6 уникальных вилл, сочетающих в себе современную элегантность и абсолютное уединение, рядом с оживленной жизнью Паттайи. Каждый дом тщательно продуман и имеет 3 спальни и 4 ванные…
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами и садами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$431,410
Качественный жилой комплекс, построенный с вниманием к каждой детали. Просторные гостиные с высокими потолками. Большие окна для максимального естественного освещения, из которых вы сможете наслаждаться живописным видом на сад. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка круглосуточн…
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Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами в живописном районе Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$690,595
Жилой комплекс "The Arowanyx" состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Благородная элегантность в дизайне и забота от каждой детали. Эти дома созданы специально, чтобы соответствовать потребностям каждого члена семьи. Качественная уединенная резиденция, включающая всего 20 в…
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейном рядом с пляжем Паттайи, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$190,881
Жилой комплекс Edge Central Pattaya с золотистым инфинити-бассейном на крыше и панорамным видом на Сиамский залив, простирающийся до линии горизонта, позволит вам ежедневно наслаждаться солнцем и освежающим морским бризом. И неважно, отдыхаете ли вы у бассейна или проводите время с близкими …
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Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Показать все Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Многоквартирный жилой дом PRISTINE PARK III
Паттайя, Таиланд
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Инвестиции! Престиж, милостивый друг, живописный Джомфри!Рассрочка!Протяженность: 1700 м!Апартаменты, в том числе, экспертные, электрифицированные, мебековские и кадетские, кондиционерные, кулинарные, сантехнические.ПРИСТИННЫЙ ПАРК III - ІІЛЕЯ ЛИЦАЦИЯ и КРИМА ДИ и ИНЖИНАЦИЯ ТУНДЕЛЬ ДЖОММЕРЕН…
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Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс качественных вилл с круглосуточной охраной, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$435,345
Элитные стильные виллы с современным нордическим дизайном. Благородная элегантность в дизайне и забота о каждой детали. Эти дома созданы, чтобы удовлетворять все потребности каждого члена семьи. Престижная резиденция, состоящая всего из 29 качественных домов, дарует спокойную жизнь в окружен…
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Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Жилой комплекс с бассейном и ресторанами в 1 минуте от пляжа Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,039
Комплекс представляет собой одну из самых престижных резиденций благодаря роскошному внешнему виду здания, первоклассному обслуживанию и неповторимой атмосфере. Проект предлагает студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира имеет крытое парковочное место. Особенности: магазины, каф…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция класса люкс на первой линии у моря, в престижном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$235,116
Апартаменты в самом масштабном и популярном среди туристов готовом комплексе пляжа Джомтьен. В здании 59 этажей с 1644 юнитами разной планировки. Есть апартаменты с собственным бассейном. В комплексе есть все необходимое для комфортного проживания, включая сады, бассейны, бар, зоны отдыха, к…
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Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Жилой комплекс Высотная резиденция с бассейнами и панорамными видами на море в 250 метрах от пляжа, Пратамнак, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$185,022
Элитный высотный кондоминиум является воплощением современного стиля и роскоши в престижном районе Пратамнак, всего в 250 метрах от живописного пляжа. Здание состоит из 38 этажей с 342 апартаментами, большинство из которых имеет панорамный вид на море. На выбор есть квартиры с 1, 2 и 3 спаль…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$100,953
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 32–69 м²
3 объекта недвижимости 3
Роскошный комплекс премиум-класса состоит из 24 этажей  и располагается в районе Джомтьен в 800 метрах от лучшего пляжа города - Jomtien Beach, что позволит наслаждаться потрясающими видами на Сиамский залив и город, а развитая инфраструктура на уровне 5* обеспечит комфортное проживание.  …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
32.0
112,201
Квартира 2 комнаты
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
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Geo Estate
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Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый комплекс вилл с бассейнами, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,08 млн
Жилой комплекс состоит из элитных вилл с бассейнами в современном стиле. Близость к берегу водохранилища и расположение в окружении пышной зелени создает атмосферу спокойствия для каждой резиденции. Особенности собственный бассейн с джакузи парковка на 4-5 машин круглосуточная охрана фитнес…
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Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая высотная резиденция на берегу моря с собственным пляжем и бассейном, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$515,733
Предлагаются квартиры с видом на море. Резиденция располагает собственным пляжем, зонами отдыха, коворкингом, бассейном, джакузи, фитнес-залом, детской игровой комнатой. Окончание строительства - 4 квартал 2024 года. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится на одном из самых…
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Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новая резиденция с бассейнами и садами в прибрежном районе Джомтьен, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$137,718
Особенности проекта: 1 этаж Дизайнерское лобби в стиле отеля с большой крытой зоной высадки Магазин товаров повседневного спроса Большой ресторан с открытой кухней и баром Дизайнерский клубный дом Отдельный парк для собак Большой бассейн на земле Бар у бассейна на земле Отдельные зоны для ш…
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, садом и конференц-залом, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$73,824
Инфраструктура комплекса: спортивная площадка спа гольф-симулятор конференц-зал подземная парковка лобби магазины водопады детские бассейны с водными горками беговая дорожка зоны отдыха ухоженный сад ресторан тренажерный зал 20-метровый бассейн с джакузи детская площадка Начало строительст…
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Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$618,206
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи! Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса! Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, с…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Апартаменты «под ключ» в жилом комплексе премиум-класса, Паттайя, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$232,239
Роскошное высотное здание спроектировано так, чтобы быть уникальным, предлагать современные, но изысканные черты с сильной динамичной архитектурой, которая делает проект выдающимся среди горизонта Паттайи. Более 77% квартир имеют беспрепятственный прямой вид на море и полностью оборудованы и…
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Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Жилой комплекс Роскошный жилой комплекс меблированных апартаментов в 500 метрах от пляжа Джомтьен в Паттайе, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$181,630
Премиальный жилой проект, находящийся в самом престижном районе недалеко от пляжа Джомтьен в Паттайе. Комплекс будет включать самый большой бассейн в городе с закрытой и открытой зонами, множество зон отдыха, бассейн на крыше с панорамным видом, фитнес-залы, подземный паркинг, лобби и магази…
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TRANIO
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Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Жилой комплекс Новый жилой комплекс с бассейнами, детским клубом и живописными видами, Паттайя, Таиланд
Na Kluea, Таиланд
от
$536,410
Элитный высотный кондоминиум в одном из самых престижных районом Пратамнака. 275 роскошных полностью меблированных апартаментов позволяют своим владельцам наслаждаться 5-звездочным обслуживанием и инфраструктурой мирового уровня. Инфраструктура комплекса: сады тренажерный зал лобби бассейны…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Показать все Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Жилой комплекс Элитный высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой недалеко от пляжа в Джомтьене, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$123,362
Почувствуйте максимальное наслаждение, когда ослепительные цвета неба Джомтьена обнимают вас нежным, освежающим морским бризом в любом из 3 открытых бассейнов, доступных для вашего отдыха. Погрузитесь в окутывающую соленую воду. Бассейн View point на 6 этаже или для захватывающих видов на го…
Агентство
TRANIO
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Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
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Жилой комплекс Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,339
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Seven Seas Cote d Azur - масштабный проект в стиле всемирно известной французской Ривьеры. Seven Seas Cote d Azur, расположен в 180 метрах от оборудованного для комфортного отдыха пляжа, занимает территорию, общей площадью 24,8 Га. Оснащение квартиры: - Чистовая внутренняя отделка, - По…
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Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
Вилла MADCHA LE VILLA
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Вилла MADCHA LE VILLA
Паттайя, Таиланд
от
$521,353
Количество этажей 2
Роскошные виллы в сердце северной Паттайи! Madcha Le Villa — это эксклюзивный проект, сочетающий в себе современный дизайн, приватность и высокий уровень жизни. Каждая вилла спроектирована с безупречным вниманием к деталям, предлагая просторные зоны для отдыха, элегантную отделку и передо…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
Жилой комплекс City Garden Tower
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Жилой комплекс City Garden Tower
Паттайя, Таиланд
от
$73,242
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 30
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
Вилла larelana villa huay yai
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Вилла larelana villa huay yai
Паттайя, Таиланд
от
$354,613
Количество этажей 1
Современные одноэтажные виллы с террасой на крыше! Элегантные 1-этажные виллы в спокойном районе Хуай Яй (Патая) – идеальный вариант для семейного отдыха или инвестиций с приватным бассейном и панорамной террасой. Вилла Larelana была спроектирована с учетом всех потребностей, органично с…
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Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
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Жилой комплекс EDGE
Паттайя, Таиланд
от
$137,365
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 31
Идеальное вложение в недвижимость для постоянного дохода и роста капитала! Апартаменты EDGE в Центральной Паттайе. Доходность от 7 %! Рассрочка! Дом сдан! Все апартаменты продаются полностью меблированными, со встроенной бытовой техникой и сантехникой. В пешей доступности от пляжа! …
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Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Вилла Baan Dusit Pattaya
Khao Chi Chan, Таиланд
от
$153,585
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 1
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
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Жилой комплекс Arcadia Millennium Tower
Паттайя, Таиланд
от
$86,949
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 46
Arcadia Millennium Tower — это проект кондоминиума и апартаментов, расположенный в районе центральной части Паттайи. Расположение в центральной части города обеспечивает близость ко всей наиболее востребованной городской инфраструктуре. Также рядом расположены главные городские торговые цент…
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Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
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Вилла BAAN DUSIT PATTAYA
mab fakthxng, Таиланд
от
$136,576
Количество этажей 2
Комфортабельная вилла в районе города-курорта Паттайя с чистейшей экологической обстановкой и близостью к пляжам! Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 5 %! Есть рассрочка! Полностью меблиро…
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Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
Жилой комплекс Laguna Bay 1
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Жилой комплекс Laguna Bay 1
Паттайя, Таиланд
от
$34,170
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
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Вилла ZENSIRI ESTATE JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$618,206
Год сдачи 2026
Количество этажей 2
Элитные виллы с приватными бассейнами в сердце Паттайи! Роскошная жизнь в закрытом комьюнити премиум-класса! Zensiri Estate — это эксклюзивный проект из 26 современных вилл в престижном районе Джомтьен. Каждая вилла сочетает в себе элегантный дизайн, приватность и передовые технологии, с…
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Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
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Жилой комплекс JADA BEACH CONDOMINIUM
Паттайя, Таиланд
от
$52,975
Количество этажей 8
Инвестируйте в уникальные апартаменты, расположенные всего в 5 минутах ходьбы от пляжа Джомтьен! Доходность от аренды составляет 5%. Возможна рассрочка: 60% при подписании контракта, остальные 40% в течение 4 лет. Дом сдан! Апартаменты меблированы! Готовы к заселению! Кондоминиум…
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Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
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Жилой комплекс RIVIERA JOMTIEN
Паттайя, Таиланд
от
$107,455
Количество этажей 46
Роскошная квартира в самом сердце Джомтьена, Паттайя с уникальным дизайном и удобствами мирового класса! Инвестируйте в элитные апартаменты Riviera Jomtien от застройщика Riviera Group, предоставляющие доходность от аренды от 5%! Пляж в 500м! Квартиры полностью меблированы! Удобс…
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Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Показать все Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Вилла HARMONY HILLS VILLAS PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$1,23 млн
Количество этажей 3
Эксклюзивные виллы премиум-класса в сердце Паттайи! Полная меблировка! Рассрочка! Harmony Hills Villas — это закрытый комплекс всего из 8 элитных вилл с продуманными планировками, умными технологиями и безупречным дизайном. Просторные резиденции сочетают в себе приватность, комфорт и выс…
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Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
Вилла Baan mae residence 69
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Вилла Baan mae residence 69
Паттайя, Таиланд
от
$524,358
Количество этажей 2
Премиум-проект в закрытом посёлке! Почувствуйте воплощение пригородной элегантности в Baan Mae Residence 69, расположенном в тихом районе Toongklom-Talman 27 в Паттайе. Этот первоклассный жилой проект сочетает в себе очарование сельской жизни с удобствами городского образа жизни, предлага…
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Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Вилла SABAI HOME 8
Паттайя, Таиланд
от
$80,825
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Виллы SABAI HOME 8 в районе Bang Lamung, Паттайя! Привлекательная инвестиция в Ваше будущее! Доступна рассрочка! Полная меблировка! Каждая резиденция может похвастаться щедрой планировкой, которая обеспечивает как комфорт, так и удобство для жильцов. Для тех, кто ищет гармоничное сочетание …
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Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Жилой комплекс DREAM
Паттайя, Таиланд
от
$54,824
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 8%! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! Элитная квартира в престижном комплексе DREAM, расположенном в ж…
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Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
Вилла BAAN MAE BIBURY
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Вилла BAAN MAE BIBURY
Паттайя, Таиланд
от
$476,913
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
BAAN MAE BIBURY — английская классика в сердце Паттайи! Baan Mae Bibury — это эксклюзивная вилла, вдохновлённая очарованием старинных английских поместий, но созданная для современной жизни в тропиках. Здесь классическая элегантность сочетается с роскошными удобствами, а приватность — с б…
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Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
Жилой комплекс  D-ECO
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Жилой комплекс  D-ECO
Na Kluea, Таиланд
от
$75,545
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$44,993
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–40 м²
6 объектов недвижимости 6
Комплекс расположен в районе Пратумнак на королевском холме Пратамнак, недалеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Walking Street подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно. Чистые пляжи, п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Студия
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Агентство
Geo Estate
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Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
Жилой комплекс Nam Talay Condo
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Жилой комплекс Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Таиланд
от
$64,087
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 13
Топ-недвижимость от 40 000$ в Таиланде! Звоните! Бесплатная консультация. Планируете покупку недвижимости в Таиланде? Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход …
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
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Жилой комплекс ORIGIN PATTAYA
Паттайя, Таиланд
от
$65,635
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 8 %! Учитывая наличие большого количества удобств ЖК и развитой инфраструктуры, данная недвижимость отлично подойдет для долгосрочной аренды! Есть рассрочк…
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Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс
Паттайя, Таиланд
от
$65,583
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 23–64 м²
18 объектов недвижимости 18
Olympus – это совершенно новый образ жизни с ресторанами, кафе и магазинами комфортно расположенными в жилом комплексе наравне с теми удобствами, которые вам будут приятны и необходимы непосредственно у вашего дома.  Комплекс является центром здорового образа жизни, с сауной, спортзалом н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Квартира 2 комнаты
39.1 – 39.2
111,206
Студия
23.2
65,583
Агентство
Geo Estate
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Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
Вилла ENGEL HAUS
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Вилла ENGEL HAUS
Паттайя, Таиланд
от
$188,972
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Современный жилой посёлок ENGEL HAUS в районе Rong Po! Надёжный выбор для семьи, инвесторов или тех, кто ищет спокойную жизнь в 10 минутах от города! Часть домов готова к заселению в течение 2–3 месяцев! Инфраструктура посёлка: бассейн, фитнес-зал, парк и зелёные зоны, охрана и видеонаб…
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Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Жилой комплекс Jomtien Sweet Condotel
Паттайя, Таиланд
от
$36,683
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Роскошная квартира в жилом комплексе Jomtien Sweet Condotel в районе Джомтьен. Квартира выполнена в современном стиле с обустроенной кухней и кухонной утварью, стиральной машиной и холодильником. Предоставляется очень комфортная беспроцентная рассрочка с минимальным первым взносом! …
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Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
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Многоквартирный жилой дом SECRET GARDEN
Na Kluea, Таиланд
от
$116,866
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Идеальный выбор для инвестиций и для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря такому расположению, качеству строительства и удобству, кондоминиум представляет собой отличную инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости и дохода от а…
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
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Жилой комплекс COPACABANA CORAL REEF
Паттайя, Таиланд
от
$109,689
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 55
Инвестиционная возможность в жилой комплекс Copacabana Coral Reef Jomtien, предлагает уникальный стиль моря, рифов и кораллов. Доходность от 7%! Рассрочка! Апартаменты меблированы! Здание спроектировано так, что многие квартиры предоставляют вид на море, что позволяет наслаждаться захв…
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DDA Real Estate
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Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
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Многоквартирный жилой дом WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Таиланд
от
$63,100
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Уникальное предложение! Апартаменты на берегу пляжа!Компенсация перелета и помощь в открытии Тайской квоты, которая сохранит Вам сбережения!Whale Marina Condominium — это апартаменты в городе Джомтьен на первой линии от пляжа.Дом сдан, готов к заселению!Великолепные панорамные виды на море и…
Агентство
DDA Real Estate
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Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
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Жилой комплекс AURORA PRATUMNAK
Паттайя, Таиланд
от
$68,987
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Апартаменты в престижном комплексе на холме Пратумнак. Отличный вариант для инвестирования! Подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Доходность от 7 %! Дом сдан!Апартаменты меблированы, готовы к заселению! Aurora Pratumnak — это апартаменты в городе Южная Патт…
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DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Жилой комплекс с отличной локацией в районе
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Жилой комплекс с отличной локацией в районе
Паттайя, Таиланд
от
$109,130
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 59
Copacabana Beach Jomtien - небоскрёб 59 этажей в Паттайе имеющий отличную локацию в районе Джомтьен. Комплекс расположен близко к морю. Главная особенность Copacabana Pattaya – это возможность купить квартиру с собственным бассейном, плавая в котором можно наслаждаться роскошным видом на …
Агентство
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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