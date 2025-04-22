Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд

Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники, фурнитуры и материалов. Круглосуточная стойка регистрации, консьерж, услуги прачечной и уборка номеров. Бесплатное членство в эксклюзивном баре Hermes Skybar, символе роскоши и эксклюзивности в Паттайе. Побалуйте себя разнообразными видами досуга с 5-6 бассейнами, теннисным клубом, сауной, массажем в Royal Cliff и доступом к частному пляжу. Кроме того, получите бесплатное членство в FITZ CLUB в Royal Cliff.Удобства и оснащение в доме
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