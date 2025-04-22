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Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$1,99 млн
;
20
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
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ID: 19950
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376617
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники, фурнитуры и материалов. Круглосуточная стойка регистрации, консьерж, услуги прачечной и уборка номеров. Бесплатное членство в эксклюзивном баре Hermes Skybar, символе роскоши и эксклюзивности в Паттайе. Побалуйте себя разнообразными видами досуга с 5-6 бассейнами, теннисным клубом, сауной, массажем в Royal Cliff и доступом к частному пляжу. Кроме того, получите бесплатное членство в FITZ CLUB в Royal Cliff.

Удобства и оснащение в доме
  • Сантехника: эксклюзивный дизайн Verdi Casa из Италии, демонстрирующий воплощение качества и стиля.
  • Материалы: Кухня и столы отделаны итальянским мрамором, стены покрыты уникальными обоями из смеси шелка и хлопка, придающими ощущение роскоши в каждом уголке.
  • Двери: станьте одним из первых, кто испытает утончённость настоящих дверей из орехового дерева в Таиланде, что является признаком изысканного мастерства.
  • Окна: Специальное двойное остекление с низкоэмиссионным стеклом, обеспечивающее энергоэффективность и комфорт.
  • Кондиционер: шагните в будущее с антибактериальными и самоочищающимися технологиями, еще одной новинкой в ​​Таиланде.
  • Меблировка: включая обои, картины, плинтус, светильники, диван, журнальный столик, обеденный стол и стулья, роскошные кровати, высококачественный матрас, постельное белье, туалетный столик, стулья, тумбочки, лампы, балконную мебель, джакузи на некоторых этажах, холодильник с морозильной камерой, микроволновую печь.
Преимущества

Программа гарантированной аренды:

  • Заработайте 6% за первые 2 года
  • Участие в прибыли от арендного пула: 60% владельцу НЕТТО в течение следующих 8 лет.
  • Прогнозируемая доходность: 7–11 %, в зависимости от квартиры
Расположение и объекты поблизости
  • 4 минуты от Холма Будды
  • 8 минут от ТЦ Central Festival
  • 8 минут от ТЦ Big C
  • 45 минут от аэропорта Утапао
  • 60 минут от международного аэропорта Суварнабхуми
  • 90 минут от центра Бангкока

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд
Паттайя, Таиланд
от
$1,99 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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