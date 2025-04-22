Жилой комплекс Элитные апартаменты «под ключ» в жилом комплексе с частным пляжем, Паттайя, Чонбури, Таиланд

Elysium Residences стирает грань между апартаментами с обслуживанием и отелем премиум-класса. Расположенный в районе Пратамнак в Паттайе, Elysium является символом качественной жизни и выгодных инвестиционных возможностей. Интерьер отличается элегантным выбором высококачественной сантехники, фурнитуры и материалов. Круглосуточная стойка регистрации, консьерж, услуги прачечной и уборка номеров. Бесплатное членство в эксклюзивном баре Hermes Skybar, символе роскоши и эксклюзивности в Паттайе. Побалуйте себя разнообразными видами досуга с 5-6 бассейнами, теннисным клубом, сауной, массажем в Royal Cliff и доступом к частному пляжу. Кроме того, получите бесплатное членство в FITZ CLUB в Royal Cliff.

Сантехника: эксклюзивный дизайн Verdi Casa из Италии, демонстрирующий воплощение качества и стиля.

Материалы: Кухня и столы отделаны итальянским мрамором, стены покрыты уникальными обоями из смеси шелка и хлопка, придающими ощущение роскоши в каждом уголке.

Двери: станьте одним из первых, кто испытает утончённость настоящих дверей из орехового дерева в Таиланде, что является признаком изысканного мастерства.

Окна: Специальное двойное остекление с низкоэмиссионным стеклом, обеспечивающее энергоэффективность и комфорт.

Кондиционер: шагните в будущее с антибактериальными и самоочищающимися технологиями, еще одной новинкой в ​​Таиланде.

Меблировка: включая обои, картины, плинтус, светильники, диван, журнальный столик, обеденный стол и стулья, роскошные кровати, высококачественный матрас, постельное белье, туалетный столик, стулья, тумбочки, лампы, балконную мебель, джакузи на некоторых этажах, холодильник с морозильной камерой, микроволновую печь.

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Программа гарантированной аренды:

Заработайте 6% за первые 2 года

Участие в прибыли от арендного пула: 60% владельцу НЕТТО в течение следующих 8 лет.

Прогнозируемая доходность: 7–11 %, в зависимости от квартиры

4 минуты от Холма Будды

8 минут от ТЦ Central Festival

8 минут от ТЦ Big C

45 минут от аэропорта Утапао

60 минут от международного аэропорта Суварнабхуми

90 минут от центра Бангкока

Расположение и объекты поблизости