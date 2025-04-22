Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд

Новый проект предлагает 3 независимых юнита с собственными террасами и прямым доступом к общему пейзажному бассейну. Доступны по отдельности или в пакете (все здание с общим бассейном).

Студии имеют современную, прочную отделку, выбранную для чистого, нейтрального дизайна, который подходит для краткосрочного или долгосрочного использования. Отделка и фурнитура заранее определены для эффективности — кастомизация не предлагается. Студии могут быть проданы без мебели или полностью оборудованными.

Полный спектр услуг по управлению недвижимостью

Высокий доход от аренды

Легкий вариант продажи

Высокий прирост капитала

Выдающееся местоположение

Безопасность инвестиций

Передача права аренды

Гарантированное время строительства 12-14 месяцев

ПреимуществаИнфраструктура

На острове Самуи много международных школ со стандартами и программой обучения мирового класса. Обучение в школах острова Самуи стоит от 150000 до 520000 бат в год, что составляет примерно от 4300 до 14000 долларов США в год. На Самуи есть множество высококлассных торговых центров, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг. Здесь предлагаются медицинские и стоматологические услуги мирового класса, что отвечает постоянно растущей популярности медицинского туризма в Таиланде. Аэропорт Самуи — небольшой международный аэропорт, обслуживающий остров Самуи, а также другие направления на юге Таиланда и осуществляющий прямые пассажирские рейсы.

300 м - британская международная школа Panyadee

600 м - пляж Chaweng Noi

1,2 км - международный госпиталь Bandon

1,2 км - супермаркет Family Mart

1,3 км - клуб The Jungle

1,5 км - смотровая площадка Lad Koh

2,1 км - госпиталь Bangkok Samui

2,2 км - пляж Chaweng

2,8 км - пляж Coral Cove

3,2 км - гольф-клуб Royal Samui

Расположение и объекты поблизости