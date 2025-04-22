Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд

Новый проект предлагает 3 независимых юнита с собственными террасами и прямым доступом к общему пейзажному бассейну. Доступны по отдельности или в пакете (все здание с общим бассейном).
Студии имеют современную, прочную отделку, выбранную для чистого, нейтрального дизайна, который подходит для краткосрочного или долгосрочного использования. Отделка и фурнитура заранее определены для эффективности — кастомизация не предлагается. Студии могут быть проданы без мебели или полностью оборудованными.Преимущества
На острове Самуи много международных школ со стандартами и программой обучения мирового класса. Обучение в школах острова Самуи стоит от 150000 до 520000 бат в год, что составляет примерно от 4300 до 14000 долларов США в год. На Самуи есть множество высококлассных торговых центров, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг. Здесь предлагаются медицинские и стоматологические услуги мирового класса, что отвечает постоянно растущей популярности медицинского туризма в Таиланде. Аэропорт Самуи — небольшой международный аэропорт, обслуживающий остров Самуи, а также другие направления на юге Таиланда и осуществляющий прямые пассажирские рейсы.Расположение и объекты поблизости