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Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд

Сураттхани, Таиланд
от
$183,345
;
19
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Описание Описание
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ID: 26195
ID новостройки на Realting
In CRM: 2456531
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани

О комплексе

Новый проект предлагает 3 независимых юнита с собственными террасами и прямым доступом к общему пейзажному бассейну. Доступны по отдельности или в пакете (все здание с общим бассейном).

Студии имеют современную, прочную отделку, выбранную для чистого, нейтрального дизайна, который подходит для краткосрочного или долгосрочного использования. Отделка и фурнитура заранее определены для эффективности — кастомизация не предлагается. Студии могут быть проданы без мебели или полностью оборудованными.

Преимущества
  • Полный спектр услуг по управлению недвижимостью
  • Высокий доход от аренды
  • Легкий вариант продажи
  • Высокий прирост капитала
  • Выдающееся местоположение
  • Безопасность инвестиций
  • Передача права аренды
  • Гарантированное время строительства 12-14 месяцев
Инфраструктура

На острове Самуи много международных школ со стандартами и программой обучения мирового класса. Обучение в школах острова Самуи стоит от 150000 до 520000 бат в год, что составляет примерно от 4300 до 14000 долларов США в год. На Самуи есть множество высококлассных торговых центров, предлагающих широкий ассортимент товаров и услуг. Здесь предлагаются медицинские и стоматологические услуги мирового класса, что отвечает постоянно растущей популярности медицинского туризма в Таиланде. Аэропорт Самуи — небольшой международный аэропорт, обслуживающий остров Самуи, а также другие направления на юге Таиланда и осуществляющий прямые пассажирские рейсы.

Расположение и объекты поблизости
  • 300 м - британская международная школа Panyadee
  • 600 м - пляж Chaweng Noi
  • 1,2 км - международный госпиталь Bandon
  • 1,2 км - супермаркет Family Mart
  • 1,3 км - клуб The Jungle
  • 1,5 км - смотровая площадка Lad Koh
  • 2,1 км - госпиталь Bangkok Samui
  • 2,2 км - пляж Chaweng
  • 2,8 км - пляж Coral Cove
  • 3,2 км - гольф-клуб Royal Samui

Местонахождение на карте

Сураттхани, Таиланд

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Жилой комплекс Новые квартиры-студии с общим бассейном всего в 600 м от пляжа Чавенг Ной на Самуи, Таиланд
Сураттхани, Таиланд
от
$183,345
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