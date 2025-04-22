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Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд

Паттайя, Таиланд
от
$115,080
19.05.2025
$115,080
18.05.2025
$115,321
17.05.2025
$115,668
16.05.2025
$114,578
14.05.2025
$115,569
13.05.2025
$115,651
11.05.2025
$115,647
10.05.2025
$115,410
09.05.2025
$115,548
08.05.2025
$115,377
07.05.2025
$115,209
14.04.2025
$112,832
13.04.2025
$112,899
12.04.2025
$112,322
11.04.2025
$113,455
10.04.2025
$111,697
09.04.2025
$113,162
08.04.2025
$112,894
07.04.2025
$113,818
06.04.2025
$113,828
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15
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22164
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394462
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Чонбури
  • Район
    Nong Pla Lai
  • Город
    Паттайя

О комплексе

Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыше на 46-м этаже. Дополнительные удобства первоклассного комплекса включают впечатляющий вестибюль в гостиничном стиле, поднимающийся на высоту 9 метров, полностью оборудованный фитнес-центр с видом на океан на 31-м этаже и зоны релаксации Zen Yoga.

Комплекс уже сдан и полностью функционирует. Осталось немного квартир для покупки!

Особенности квартир

Комплекс предлагает широкий выбор роскошных жилых апартаментов, где каждый потенциальный покупатель найдет что-то для себя. От апартаментов с 1 спальней начального уровня до апартаментов VIP с 2 спальнями на берегу океана и уникальных пентхаусов на верхних этажах с собственными джакузи и большими балконами. Все апартаменты спроектированы с учетом потребностей резидента, с первостепенной задачей оптимизации пространства и функциональности, при этом позволяя в полной мере оценить потрясающие виды на мегаполис залива Паттайя и океан за ним.

Удобства и оснащение в доме

Первый этаж

  • 1. Главный вход
  • 2. Въезд на парковку
  • 3. Подземная парковка
  • 4. Вестибюль
  • 5. Ресепшн
  • 6. Кафе и пекарня Tiki’s
  • 7. Пешеходная дорожка
  • 8. Детский бассейн
  • 9. Игровая площадка

31-й этаж

  • 10. Видовые сады
  • 11. Терраса
  • 12. Бассейн с эффектом бесконечности
  • 13. Полностью оборудованный фитнес-центр
  • 14. Паровая баня/сауна и душевые

46-й этаж

  • 15. Бассейн на крыше
  • 16. Терраса
Расположение и объекты поблизости

Превосходное расположение обеспечивает максимальное удобство, со всеми основными услугами, достопримечательностями и транспортными связями в легкой доступности. Проект находится всего в нескольких минутах ходьбы от крупных супермаркетов и торговых центров, всего в нескольких минутах езды от курортных пляжей Пратамнак, Джомтьен и Наклуа и всего в 120 км от международного аэропорта Бангкока Суварнабхуми — одного из крупнейших пассажирских узлов в Азии.

Местонахождение на карте

Паттайя, Таиланд

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Паттайя, Таиланд
от
$115,080
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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