Жилой комплекс Новый высотный комплекс с первоклассной инфраструктурой в Паттайе, Таиланд

Башня может похвастаться захватывающими панорамами на 360 градусов на центр Паттайи, залив Паттайя, остров Ко Лан и Сиамский залив. Эти непревзойденные виды можно в полной мере оценить из роскошного пейзажного бассейна на 31-м этаже, а также из ультрасовременного нависающего бассейна на крыше на 46-м этаже. Дополнительные удобства первоклассного комплекса включают впечатляющий вестибюль в гостиничном стиле, поднимающийся на высоту 9 метров, полностью оборудованный фитнес-центр с видом на океан на 31-м этаже и зоны релаксации Zen Yoga.

Комплекс уже сдан и полностью функционирует. Осталось немного квартир для покупки!

Особенности квартир

Комплекс предлагает широкий выбор роскошных жилых апартаментов, где каждый потенциальный покупатель найдет что-то для себя. От апартаментов с 1 спальней начального уровня до апартаментов VIP с 2 спальнями на берегу океана и уникальных пентхаусов на верхних этажах с собственными джакузи и большими балконами. Все апартаменты спроектированы с учетом потребностей резидента, с первостепенной задачей оптимизации пространства и функциональности, при этом позволяя в полной мере оценить потрясающие виды на мегаполис залива Паттайя и океан за ним.

Удобства и оснащение в доме

Первый этаж

1. Главный вход

2. Въезд на парковку

3. Подземная парковка

4. Вестибюль

5. Ресепшн

6. Кафе и пекарня Tiki’s

7. Пешеходная дорожка

8. Детский бассейн

9. Игровая площадка

31-й этаж

10. Видовые сады

11. Терраса

12. Бассейн с эффектом бесконечности

13. Полностью оборудованный фитнес-центр

14. Паровая баня/сауна и душевые

46-й этаж

15. Бассейн на крыше

16. Терраса

Расположение и объекты поблизости

Превосходное расположение обеспечивает максимальное удобство, со всеми основными услугами, достопримечательностями и транспортными связями в легкой доступности. Проект находится всего в нескольких минутах ходьбы от крупных супермаркетов и торговых центров, всего в нескольких минутах езды от курортных пляжей Пратамнак, Джомтьен и Наклуа и всего в 120 км от международного аэропорта Бангкока Суварнабхуми — одного из крупнейших пассажирских узлов в Азии.