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  4. Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд

ban bang raks, Таиланд
от
$479,762
14.04.2025
$477,660
13.04.2025
$477,941
12.04.2025
$479,720
11.04.2025
$490,565
10.04.2025
$492,563
09.04.2025
$495,035
08.04.2025
$494,727
06.04.2025
$495,020
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$490,511
04.04.2025
$497,062
03.04.2025
$502,574
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$501,519
01.04.2025
$500,384
30.03.2025
$498,852
29.03.2025
$502,577
28.03.2025
$504,410
27.03.2025
$502,643
26.03.2025
$502,328
25.03.2025
$500,609
24.03.2025
$498,898
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20251
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384803
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Таиланд
  • Область / штат
    Сураттхани
  • Деревня
    ban bang raks

О комплексе

Жилой комплекс включает 6 вилл, каждая с бассейном, террасой, участком 365 м2 и полностью готова к заселению.

Панорамное остекление позволяет в полной мере насладиться захватывающим видом на море, меняющимся от света утреннего солнца до розового вечернего заката.

Дизайн выполнен в теплых тонах с использованием натуральных материалов, таких как камень и дерево, которые создают атмосферу тепла и уюта. Это идеальный выбор для тех, кто ценит натуральность и экологичность.

Право владения: фрихолд

Особенности квартир
  • Полностью меблированы (без оборудования).
  • Тропический дизайн
  • Глубокая скважина
Расположение и объекты поблизости
  • 5 минут езды до Рыбацкой деревни
  • 7 минут езды до супермаркетов, школ и больниц
  • 10 минут езды до международного аэропорта

Местонахождение на карте

ban bang raks, Таиланд

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Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд
ban bang raks, Таиланд
от
$479,762
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