Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс включает 6 вилл, каждая с бассейном, террасой, участком 365 м2 и полностью готова к заселению.
Панорамное остекление позволяет в полной мере насладиться захватывающим видом на море, меняющимся от света утреннего солнца до розового вечернего заката.
Дизайн выполнен в теплых тонах с использованием натуральных материалов, таких как камень и дерево, которые создают атмосферу тепла и уюта. Это идеальный выбор для тех, кто ценит натуральность и экологичность.
Право владения: фрихолдОсобенности квартир