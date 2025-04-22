Жилой комплекс Новый жилой комплекс тропических вилл «под ключ» с бассейнами и видом на море в Бо Пхуте, Самуи, Таиланд

Жилой комплекс включает 6 вилл, каждая с бассейном, террасой, участком 365 м2 и полностью готова к заселению.

Панорамное остекление позволяет в полной мере насладиться захватывающим видом на море, меняющимся от света утреннего солнца до розового вечернего заката.

Дизайн выполнен в теплых тонах с использованием натуральных материалов, таких как камень и дерево, которые создают атмосферу тепла и уюта. Это идеальный выбор для тех, кто ценит натуральность и экологичность.

Право владения: фрихолд

Полностью меблированы (без оборудования).

Тропический дизайн

Глубокая скважина

5 минут езды до Рыбацкой деревни

7 минут езды до супермаркетов, школ и больниц

10 минут езды до международного аэропорта

Особенности квартирРасположение и объекты поблизости